Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài

21-10-2025 - 12:52 PM | Bất động sản

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài

Sau 7 năm chậm tiến độ, dự án mở rộng đường Tam Trinh (phường Hoàng Mai) vẫn thi công cầm chừng, ngổn ngang từng đoạn “xôi đỗ”. Công trường dang dở khiến giao thông ùn tắc, bụi bẩn và tiếng ồn ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt người dân hai bên tuyến đường.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài- Ảnh 1.

Dự án khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2018, nhưng đến nay đã trễ tiến độ hơn 7 năm và vẫn trong tình trạng thi công dở dang.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài- Ảnh 2.

Dự án có mục tiêu mở rộng tuyến đường Tam Trinh từ 15m lên 40m (tương đương 6 làn xe), với tổng chiều dài 3,5 km. Tuy nhiên, đến nay mới hoàn thành đoạn qua phường Yên Sở cũ; các đoạn còn lại vẫn đang thi công dở dang hoặc chưa giải phóng xong mặt bằng (mũi tên đỏ).

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài- Ảnh 3.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài- Ảnh 4.

Đoạn qua hồ Yên Sở dù đã khởi công nhưng đến nay mới thi công được khoảng 50 m, các phần còn lại vẫn “đứng im” do vướng giải phóng mặt bằng (mũi tên đỏ).

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài- Ảnh 5.

Ở khu vực giao với đường Vành đai 3, dự án vẫn “ách tắc” do nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài- Ảnh 6.

Để thi công dự án, nhà thầu phải dựng rào ở cả hai bên đường Tam Trinh, khiến tuyến đường bị thu hẹp, không còn vỉa hè, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên ùn tắc.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài- Ảnh 7.

Người dân hai bên đường phải sống cạnh công trường thi công dở dang suốt 10 năm qua; nhiều cửa hàng, quán xá buôn bán bị ảnh hưởng nặng nề.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh chậm tiến độ 7 năm, thi công 'xôi đỗ', gây ùn tắc kéo dài- Ảnh 8.

Tính đến nay, chính quyền quận Hoàng Mai trước đây và phường Hoàng Mai hiện nay đã nhiều lần công bố mốc thời gian hoàn thành, thông xe dự án nhưng đều không thực hiện được.

Lý giải nguyên nhân dự án mở rộng đường Tam Trinh nhiều năm chậm tiến độ, lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai cho biết địa phương đang gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo lãnh đạo phường, thời gian qua, việc xác định giá đền bù đất ở cho người dân gặp vướng mắc, đặc biệt sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, khiến nhiều hộ dân thuộc diện di dời không đồng thuận với mức giá bồi thường cũ.

Hiện phường đang triển khai các biện pháp tháo gỡ, phấn đấu hoàn thành dự án trong quý I/2026.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

Từ Khóa:
đường Tam Trinh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Môi giới dồn dập đổ về Vinhomes Cần Giờ trước trận đánh lớn, nhà nghỉ - khách sạn cháy phòng, giá thuê nhà tăng đột biến

Môi giới dồn dập đổ về Vinhomes Cần Giờ trước trận đánh lớn, nhà nghỉ - khách sạn cháy phòng, giá thuê nhà tăng đột biến Nổi bật

Cuộc trò chuyện của 2 “cá mập” đầu tư Chứng khoán - Bất động sản trước cú sập lịch sử của VN-Index hé lộ điều thú vị của dòng tiền đầu tư cuối năm

Cuộc trò chuyện của 2 “cá mập” đầu tư Chứng khoán - Bất động sản trước cú sập lịch sử của VN-Index hé lộ điều thú vị của dòng tiền đầu tư cuối năm Nổi bật

Loạt khách sạn, karaoke nổi tiếng ở Đà Nẵng vi phạm nghiêm trọng an toàn phòng cháy

Loạt khách sạn, karaoke nổi tiếng ở Đà Nẵng vi phạm nghiêm trọng an toàn phòng cháy

11:34 , 21/10/2025
Hà Nội chi 516 tỷ đồng làm tuyến đường từ cầu Cộng đi đường tránh Quốc lộ 32

Hà Nội chi 516 tỷ đồng làm tuyến đường từ cầu Cộng đi đường tránh Quốc lộ 32

11:33 , 21/10/2025
Thông tin mới vụ cháy chung cư River Gate Residence ở phường Khánh Hội

Thông tin mới vụ cháy chung cư River Gate Residence ở phường Khánh Hội

11:10 , 21/10/2025
Cầu thang và sân chơi trẻ em thú vị trong nhà ống diện tích nhỏ

Cầu thang và sân chơi trẻ em thú vị trong nhà ống diện tích nhỏ

10:08 , 21/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên