Dự án NƠXH CT3 Kim Chung điều chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ

Hàng trăm người xếp hàng dài đăng ký mua nhà ở xã hội.

Hôm nay (17/11), dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (Thăng Long Green City) do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua.

Ngày đầu tiên chủ đầu tư chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua NƠXH.

Không gian rộng thoáng, được phân luồng rõ ràng, cùng hệ thống bảng hướng dẫn.

Tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao xã Thiên Lộc, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội CT3 đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất. Không gian rộng thoáng, được phân luồng rõ ràng, cùng hệ thống bảng hướng dẫn và nhân viên hỗ trợ được bố trí ngay từ lối vào, giúp người dân tiếp cận quy trình thuận tiện và nhanh chóng.

Người dân được nhân viên hỗ trợ ngay từ lối vào.

Công tác kiểm tra CCCD cũng được nghiêm túc thực hiện.

Đáng chú ý, hệ thống máy bấm số tự động sẽ được vận hành, giúp người dân lấy số thứ tự, đăng ký vào danh sách và nhận phiếu hẹn thời điểm nộp hồ sơ.

Người dân bấm số tự động lấy số thứ tự.

Sau đó đăng ký vào danh sách và lấy phiếu hẹn nộp hồ sơ.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án NƠXH CT3 Kim Chung, cho biết, thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ 17/11/2025 đến 3/1/2026. Tuy nhiên căn cứ lượng người đến làm thủ tục, chủ đầu tư cũng sẽ xem xét gia hạn thời gian tiếp nhận nếu số hồ sơ còn tồn quá nhiều. Vì vậy, khách hàng có nhu cầu hoàn toàn yên tâm để không ai bị bỏ lại phía sau ngay trong quá trình xét duyệt hồ sơ.

Những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp sẽ được hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện và nộp lại theo đúng quy định. Đây được coi là giải pháp hợp lý nhằm tạo thuận tiện cho người dân, đồng thời đảm bảo quy trình minh bạch và công khai.

“Việc bấm lấy số thứ tự là tất cả mọi người đều có thể bấm, 1 ngày có thể lên đến hàng ngàn lượt bấm lấy số. Số thứ tự từ ngày đầu đến ngày cuối cùng mọi người đều được tiếp cận và nộp hồ sơ giống nhau. Nếu số lượng hồ sơ lớn hơn sẽ tổ chức bốc thăm. Trong quá trình xử lý hồ sơ chưa kịp, chủ đầu tư sẽ thông báo cho khách hàng để gia hạn thu hồ sơ”, ông Trung nói.

Ông Trung cũng cho hay, chủ đầu tư đã mời cơ quan cảnh sát vào cuộc để giám sát cũng như đảm bảo an ninh trật tự tránh tình trạng cò mồi, trục lợi chính sách.

“Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ đảm bảo làm sao mà khách quan nhất, thuận tiện nhất và minh bạch nhất”, ông Trung nhấn mạnh.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện đáp ứng theo đối tượng quy định, chủ đầu tư sẽ thống kê. Và theo quy định của pháp luật hồ sơ những người được ưu tiên theo tỷ lệ nhất định, những người còn lại sẽ bốc thăm như thông lệ.

Chủ đầu tư yêu cầu tất cả người dân đến nộp hồ sơ phải có căn cước công dân và hồ sơ theo quy định. Đúng 8h liên danh chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận khách hàng vào lấy số. Tất cả số thứ tự được ghi nhận kể từ 8 giờ và bấm số bằng máy của chủ đầu tư. Liên danh chủ đầu tư không chấp nhận trường hợp uỷ quyền bấm số hộ và không ghi nhận số thứ tự trước 8h.