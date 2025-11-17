Dự án NƠXH CT3 Kim Chung điều chỉnh quy trình tiếp nhận hồ sơ
Hàng trăm người dân chờ đợi xuyên đêm để nộp hồ sơ mua nhà xã hội (NƠXH) nhưng chủ đầu tư đã tái thiết quy trình ngay trước giờ mở cửa nhằm đảm bảo công bằng. Hệ thống bấm số tự động, kiểm tra CCCD và quy định không bấm hộ được triển khai với cam kết của chủ đầu tư: hồ sơ ngày đầu hay ngày cuối đều có giá trị như nhau.
Hôm nay (17/11), dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc khu đô thị mới Kim Chung (Thăng Long Green City) do liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua.
Tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao xã Thiên Lộc, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội CT3 đã được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất. Không gian rộng thoáng, được phân luồng rõ ràng, cùng hệ thống bảng hướng dẫn và nhân viên hỗ trợ được bố trí ngay từ lối vào, giúp người dân tiếp cận quy trình thuận tiện và nhanh chóng.
Đáng chú ý, hệ thống máy bấm số tự động sẽ được vận hành, giúp người dân lấy số thứ tự, đăng ký vào danh sách và nhận phiếu hẹn thời điểm nộp hồ sơ.
Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án NƠXH CT3 Kim Chung, cho biết, thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ 17/11/2025 đến 3/1/2026. Tuy nhiên căn cứ lượng người đến làm thủ tục, chủ đầu tư cũng sẽ xem xét gia hạn thời gian tiếp nhận nếu số hồ sơ còn tồn quá nhiều. Vì vậy, khách hàng có nhu cầu hoàn toàn yên tâm để không ai bị bỏ lại phía sau ngay trong quá trình xét duyệt hồ sơ.
Những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp sẽ được hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện và nộp lại theo đúng quy định. Đây được coi là giải pháp hợp lý nhằm tạo thuận tiện cho người dân, đồng thời đảm bảo quy trình minh bạch và công khai.
“Việc bấm lấy số thứ tự là tất cả mọi người đều có thể bấm, 1 ngày có thể lên đến hàng ngàn lượt bấm lấy số. Số thứ tự từ ngày đầu đến ngày cuối cùng mọi người đều được tiếp cận và nộp hồ sơ giống nhau. Nếu số lượng hồ sơ lớn hơn sẽ tổ chức bốc thăm. Trong quá trình xử lý hồ sơ chưa kịp, chủ đầu tư sẽ thông báo cho khách hàng để gia hạn thu hồ sơ”, ông Trung nói.
Ông Trung cũng cho hay, chủ đầu tư đã mời cơ quan cảnh sát vào cuộc để giám sát cũng như đảm bảo an ninh trật tự tránh tình trạng cò mồi, trục lợi chính sách.
“Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ đảm bảo làm sao mà khách quan nhất, thuận tiện nhất và minh bạch nhất”, ông Trung nhấn mạnh.
Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện đáp ứng theo đối tượng quy định, chủ đầu tư sẽ thống kê. Và theo quy định của pháp luật hồ sơ những người được ưu tiên theo tỷ lệ nhất định, những người còn lại sẽ bốc thăm như thông lệ.
Chủ đầu tư yêu cầu tất cả người dân đến nộp hồ sơ phải có căn cước công dân và hồ sơ theo quy định. Đúng 8h liên danh chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận khách hàng vào lấy số. Tất cả số thứ tự được ghi nhận kể từ 8 giờ và bấm số bằng máy của chủ đầu tư. Liên danh chủ đầu tư không chấp nhận trường hợp uỷ quyền bấm số hộ và không ghi nhận số thứ tự trước 8h.
Dự án NƠXH CT3, do Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 36.964m2, trong đó ô đất CT3 chiếm khoảng 25.205m2.
Tổng số căn hộ tại tòa CT3 là 1.104 căn, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội và 175 căn hộ thương mại. Cụ thể, số căn nhà ở xã hội để bán là 589 căn, diện tích khoảng 35.068m2; số căn cho thuê là 212 căn, diện tích khoảng 10.728m2; số căn thuê mua là 128 căn, diện tích khoảng 7.551m2.
Các căn hộ nhà ở xã hội mở bán, cho thuê và thuê mua đợt 1 gồm 929 căn, trong đó căn hộ để bán có diện tích từ 58,9 - 64m2; căn hộ cho thuê từ 49,5 - 59,24m2; căn hộ thuê mua từ 58,9 - 59m2.
Giá bán tạm tính căn hộ nhà ở xã hội (đã bao gồm VAT và phí bảo trì) là 18.400.000 đồng/m2; giá cho thuê tạm tính 91.700 đồng/m2/tháng; giá thuê mua tạm tính 312.860 đồng/m2/tháng, thời gian thuê mua là 5 năm. Mức giá trên chỉ là tạm tính, giá chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.
Dự kiến, việc ký hợp đồng mua bán sẽ diễn ra trong quý I/2026 và dự kiến bàn giao căn hộ vào quý IV/2026.
