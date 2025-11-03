Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự báo đáng lo ngại của Philippines về cấp "siêu bão" của Kalmaegi

03-11-2025 - 12:46 PM | Tài chính quốc tế

Theo cơ quan khí tượng của Philippines, bão Kalmaegi - tên địa phương là Tino - lúc sáng 3-11 đã đạt cấp 11 và tiếp tục mạnh thêm.

Theo bản tin sáng 3-11 của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi đã đạt sức gió gần tâm bão lên tới 110 km/giờ (tương đương cấp 11 theo thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng), giật 135 km/giờ (cấp 13).

Theo hệ thống phân loại của PAGASA, Kalmaegi đang là "bão nhiệt đới nghiêm trọng", nhưng dự kiến sẽ sớm đạt cấp "bão" (cấp 12-17) trong vòng 12 giờ tới. Khả năng mạnh lên nhanh chóng trong vòng 24 giờ tới là rất cao.

Dự báo đáng lo ngại của Philippines về cấp "siêu bão" của Kalmaegi- Ảnh 1.

Bản đồ dự báo về đường đi của bão Kalmaegi - Ảnh: PAGASA

Bão Kalmaegi có khả năng đổ bộ Philippines với cường độ cực đại hoặc gần cực đại lúc rạng sáng 4-11, với sức gió gần tâm bão lên đến 150-165 km/giờ (cấp 14) và độ giật cao hơn.

Ngoài ra, khả năng Kalmaegi đạt cấp siêu bão (trên 17) cũng không bị loại trừ.

PAGASA cảnh báo rằng gió mạnh và mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến nhiều vùng của Philippines. Trong vòng 48 giờ tới, một số cộng đồng ven biển có nguy cơ cao đối diện với sóng bão gây thiệt hại và đe dọa tính mạng với đỉnh sóng cao hơn 3 m.

Mặc dù tương tác với địa hình sau khi đổ bộ Philippines có thể làm cơn bão suy yếu nhẹ, Kalmaegi dự kiến vẫn giữ cấp bão trong suốt thời gian càn quét đất nước này.

Bản đồ dự báo của PAGASA cho thấy cơn bão sẽ tiếp tục đi vào biển Đông sau đó. Trong ngày 6-11, một phần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão và đến sáng sớm 7-11, Kalmaegi ở rất gần bờ biển miền Trung Việt Nam.

Ghi nhận động đất nhẹ ở Philippines

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học địa chất Đức (GFZ) vừa ghi nhận một cơn động đất mạnh 5,8 độ (theo thang EMS của châu Âu), độ sâu 10 km, xảy ra vào rạng sáng 3-11 ở Philippines.

Còn theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), cơ động đất này mạnh 5,5 độ với tâm chấn cách thị trấn Mabinay, tỉnh Đông Negros - Philippines 13 km về phía Tây Nam.

USGS phân loại cơn động đất này là "nhẹ". Dựa trên tính chất của cơn động đất và tình hình khu vực quanh tâm chấn, cơ quan này cũng cho rằng cơn động đất hầu như không gây thiệt hại về người và tài sản.

Cảnh tượng đổ nát ở Philippines sau bão Bualoi: Ít nhất 4 người chết, hàng chục nghìn dân phải sơ tán

Theo Anh Thư

Người Lao động

