Dự báo thời tiết 10 ngày: Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc Bộ, cả nước mưa kéo dài

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Lúc 1h ngày 17/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Khoảng 1h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới không đổi hướng, di chuyển với tốc độ 10-15km/h, cường độ suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Từ sáng 18/8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước

Từ 17/8 đến đêm 18/8, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm, vùng núi phía Bắc 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 17/8, Hà Tĩnh và Quảng Trị mưa vừa, mưa to với lượng mưa dao động 40-90mm, cục bộ mưa rất to trên 200mm. Tây Bắc Bộ, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ.

Sau khi mưa liên tục trút xuống, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị là những địa phương được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại loạt xã/phường trong những giờ tới.

Phú Thọ: Lương Sơn, Liên Sơn, phường Kỳ Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Động, Ngọc Sơn, Quy Đức, Sơn Lương, Tiên Lương, Tu Vũ, Văn Lang, Yên Sơn.

Lào Cai: Lương Thịnh, Mỏ Vàng, Nậm Có, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Sơn Lương, Tằng Loỏng, Trấn Yên, Văn Chấn, Võ Lao.

Quảng Ninh: Đặc khu Vân Đồn, đặc khu Cô Tô, Đầm Hà, phường Cẩm Phả, phường Cửa Ông, phường Mông Dương, phường Quang Hanh.

Hà Tĩnh: Cẩm Hưng, Cổ Đạm, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, phường Hoành Sơn, phường Sông Trí, Cẩm Lạc, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, phường Vũng Áng, Phúc Trạch, Thạch Khê, Cẩm Duệ, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Kỳ Anh, Kỳ Khang, Mai Phụ, phường Hải Ninh, Sơn Giang, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thạch Xuân, Tùng Lộc.

Quảng Trị: Tuyên Bình, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; Đồng Lê, Hòa Trạch, Kim Phú, Minh Hóa, Phú Trạch, Tân Thành; Dân Hóa, Kim Điền, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm.

Nhận định thời tiết từ đêm 18/8 đến ngày 26/8, cơ quan khí tượng cho biết, ngày và đêm 19/8, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Khoảng 20-23/8, Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Các thời kì khác mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Thanh Hóa đến Quảng Trị mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Khoảng 23-26/8, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Trong thời kỳ dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, khoảng 23-26/8 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.