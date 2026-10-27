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Dù có "khai tử" trạm phát sóng di động, điện thoại Nga vẫn liên lạc tốt: Nhờ 1 thứ... trên trời

| | Tài chính quốc tế

Dù có "ném" điện thoại Nga vào rừng Taiga thì chúng vẫn liên lạc được.

Nga vừa công bố ngày ra mắt công nghệ liên lạc vệ tinh. Theo đó, liên lạc vệ tinh có thể sẽ khả dụng trực tiếp trên các điện thoại thông minh thông thường trong vòng 10 năm tới hoặc thậm chí sớm hơn.

Công nghệ này sẽ cho phép mọi người giữ liên lạc ở những nơi không có trạm phát sóng di động, bao gồm cả rừng Taiga, lãnh nguyên và các làng hẻo lánh.

Không cần trạm phát sóng di động, điện thoại Nga vẫn liên lạc tốt: Nhờ 1 thứ trên trời - Ảnh 1.

Dù có "ném" điện thoại Nga vào rừng Taiga thì chúng vẫn liên lạc được. Ảnh do AI thực hiện.

Tuy nhiên, theo ông Sergei Grachev, Phó Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Vô tuyến điện Moscow, việc sử dụng Internet này sẽ đắt hơn so với dịch vụ điện thoại di động truyền thống.

Một trong những dự án trọng điểm sẽ là chòm sao vệ tinh của công ty Bureau 1440 của Nga. Theo Denis Kuskov, người đứng đầu TelecomDaily, việc triển khai có thể hoàn thành vào năm 2028 nếu kế hoạch không thay đổi.

Do đó, liên lạc vệ tinh trên điện thoại thông minh có thể trở nên phổ biến sớm hơn đáng kể so với dự kiến 10 năm.

Công nghệ này sẽ đặc biệt được ưa chuộng ở những vùng khó tiếp cận, Bắc Cực, trên tàu thuyền, trong ngành hàng không và vận tải đường sắt. Nó cũng sẽ được sử dụng bởi các đội cứu hộ và các dịch vụ khác. Tuy nhiên, tại các thành phố lớn, kết nối vệ tinh khó có thể mang lại bất kỳ lợi thế nào so với các mạng di động hiện có.

Vấn đề chính nằm ở chính những chiếc điện thoại thông minh. Chúng có thể thu tín hiệu vệ tinh tương đối dễ dàng, nhưng việc truyền dữ liệu trở lại lại đòi hỏi năng lượng lớn hơn đáng kể. Việc tích hợp một bộ phát mạnh mẽ, hệ thống làm mát và một viên pin dung lượng đủ lớn vào một thiết bị nhỏ gọn vẫn là một thách thức.

Về mặt lý thuyết, thông tin liên lạc vệ tinh có thể phủ sóng hầu như toàn bộ lãnh thổ Nga, nhưng vẫn còn nhiều thách thức kỹ thuật, đặc biệt là ở các vĩ độ cao.

Các chuyên gia tin rằng công nghệ này chủ yếu sẽ đóng vai trò bổ sung cho mạng di động, cung cấp kết nối ở những khu vực khó hoặc không khả thi để xây dựng các trạm thu phát sóng truyền thống.

Tham khảo: FT

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Theo Trang Ly

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