Dù đàn ông hay phụ nữ, đến U60 hiểu thấu 7 "nên dừng" thì nửa đời sau an yên, không phiền não: Biết càng sớm càng có lợi

1. Đừng phàn nàn nữa

Một người sẽ luôn gặp nhiều chuyện trong đời, có thể thất bại trong công việc, có thể hôn nhân không hạnh phúc. Ai cũng đều có những rắc rối. Nếu bạn có thể chia sẻ những rắc rối của bản thân cho người khác, tâm trạng của bạn chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng bạn phải nhớ rằng, phàn nàn thường xuyên sẽ khiến người khác không ưa bạn.

Mỗi người đều có cuộc sống riêng, nếu bạn chỉ biết phản nàn và truyền năng lượng tiêu cực thì đó chính là "căn bệnh truyền nhiễm" đáng sợ nhất. Không ai thích gần gũi với những người có năng lượng tiêu cực, cũng không thích nghe bạn phàn nàn về mọi điều bất hạnh trong cuộc sống. Hãy sống hết mình, là một người lạc quan, vui vẻ, cuộc sống sẽ trở nên tươi sáng hơn.

2. Đừng phụ thuộc nữa

Cuộc đời này con người đều cô đơn, không ai có thể đồng hành cùng bạn đến cuối cùng. Dù bạn sống với con cái hay độc lập với vợ, bạn nên duy trì sự độc lập về tinh thần và cuộc sống của riêng mình.

Người già nên ra ngoài thường xuyên hơn để làm phong phú thêm cuộc sống, ở nhà suốt sẽ khiến họ chán nản. Nuôi dưỡng một số sở thích, chẳng hạn như cắm hoa, câu cá, học chụp ảnh, chơi thể thao… để cải thiện đời sống tinh thần của bản thân, Một khi con người có việc gì đó để làm, cuộc sống của họ sẽ phong phú và đầy màu sắc, sẽ không còn những suy nghĩ lung tung, điều này mang lại lợi ích to lớn cho cơ thể và tinh thần.

Nếu không thể học cách tự lập, suốt ngày dựa dẫm vào con cái, cuộc sống của bạn sẽ rất nhàm chán khi con cái bận rộn với công việc và không có thời gian chăm sóc cha mẹ già.

3. Đừng so sánh bản thân với người khác

Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người sinh ra không có cha không mẹ, ông trời vốn dĩ rất bất công. Nếu bạn so sánh bản thân với những người khác, cuối cùng bạn sẽ chỉ khiến cuộc sống của mình trở nên tồi tệ hơn.

Có câu: "Hãy ăn cháo của mình và đừng nhìn súp của người khác". Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhau nên không thể so sánh được. Khi già đi, bạn nên tập trung nhiều thời gian và sức lực hơn vào cuộc sống của chính mình, so sánh bản thân với bất kỳ ai khác sẽ khiến chính bạn bị tổn thương.

Chỉ cần có nhà ở thì không cần so sánh diện tích; chỉ cần có ô tô để lái thì không cần so sánh mức độ xa hoa; không cần so sánh bao nhiêu; chỉ cần con cái hiếu thảo, có lý thì không cần so sánh ai hơn ai.

Nếu muốn so sánh thì nên so sánh xem ai sống lâu hơn, ai sống hạnh phúc hơn và cơ thể ai khỏe mạnh hơn. Suy cho cùng, chỉ khi về già người ta mới có thể sống hạnh phúc nếu có một cơ thể tốt.

4. Đừng lãng phí thời gian

Năm tháng trôi qua trong chớp mắt. Chúng ta đã bước vào tuổi già và không còn thời gian để lãng phí. Hãy lên kế hoạch những gì bạn muốn làm càng chi tiết càng tốt và đừng chờ đợi lâu hơn nữa; hãy đến gặp những người bạn muốn gặp càng sớm càng tốt. Thời gian không bao giờ chờ đợi ai, và cơ thể bạn không cho phép điều đó. Nếu bạn già đi và thể lực không theo kịp, bạn sẽ không thể làm được điều mình muốn.



Hãy tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, nắm bắt cơ hội để sống hạnh phúc và đừng vướng vào bất kỳ lo lắng nào.

5. Đừng can thiệp vào cuộc sống của người khác

Là người lớn tuổi, bạn chỉ cần lo liệu cuộc sống của mình, không cần can thiệp vào việc của người khác. Học cách nhắm mắt làm ngơ trước một số việc là trạng thái cao nhất của cuộc sống.

Hãy con cái tự quyết định cuộc sống của mình. Thói quen và quan niệm sống của người già và người trẻ khác nhau nếu can thiệp vào việc quản lý con cái sẽ chỉ khiến cuộc sống của họ trở nên hỗn loạn và làm tổn hại đến mối quan hệ cha mẹ con cái.

Hãy để lại một chút không gian sống cho con bạn có thể học cách trưởng thành.

Nói đến việc giáo dục con cháu, người già càng không nên can thiệp. Quan điểm của cha mẹ trẻ cần được tôn trọng và trẻ cần được hướng dẫn để lớn lên theo cách riêng của mình.

Nếu vợ chồng trẻ đang cãi vã, mâu thuẫn thì đừng vội bày tỏ quan điểm của mình về việc có nên giúp đỡ vợ chồng hay không. Muốn phê phán thì chỉ được phê bình con cái của mình chứ không được phê bình con rể, con dâu.

6. Đừng nghĩ về quá khứ

Thế hệ trước, các gia đình thường đông anh chị em, tuổi trẻ rất khó khăn. Ngày nay, cuộc sống đã trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúng ta không nên lúc nào cũng chìm đắm trong quá khứ và sống bằng ký ức. Con người luôn phải nhìn về phía trước và không ngừng tiến về phía trước thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

Chúng ta nên làm nhiều điều mình thích hơn, cố gắng làm cho cuộc sống trở nên thú vị và không có điều gì phải hối tiếc trong cuộc sống.

7. Đừng cằn nhằn

Khi con người lớn lên, tất yếu sẽ nói nhiều hơn, nhưng các bạn hãy nhớ, đừng lúc nào cũng nói quá nhiều trước mặt con, kẻo suốt ngày nói nhiều sẽ khiến con không ưa bạn. Những người trẻ có lối sống riêng và không thích cha mẹ nói về cuộc sống của mình.

Nếu bạn thường xuyên nói đi nói lại với con điều gì đó, chúng sẽ trở nên khó chịu và muốn tránh xa bạn.

Vì vậy, người lớn tuổi phải bớt cằn nhằn và để con cái tự quyết định việc riêng. Bạn có thể đưa ra lời khuyên phù hợp cho con về những điều chúng không hiểu, nhưng đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào thay chúng.