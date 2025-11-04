Dư địa lớn, kỳ vọng mới: Bảo hiểm nhân thọ sau nâng cấp quan hệ Việt – Anh

Tiềm năng và dư địa thị trường bảo hiểm Việt Nam

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường bảo hiểm nhân thọ còn dư địa tăng trưởng rất lớn tại khu vực. Mặc dù đã phát triển trong vài thập kỷ qua, tỷ lệ tham gia bảo hiểm trên tổng dân số vẫn ở mức thấp so với các nền kinh tế châu Á đang phát triển, chỉ khoảng 11% so với mục tiêu 18% vào năm 2030, trong khi nhu cầu bảo vệ tài chính đang gia tăng. Khoảng trống bảo vệ tại Việt Nam được đánh giá thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á, kèm theo các yếu tố như: tốc độ đô thị hóa nhanh, chi phí sinh hoạt gia tăng khiến rủi ro tài chính của các gia đình tăng cao, các sản phẩm bảo hiểm chưa thực sự theo kịp nhu cầu phát triển đa dạng của người dân, kèm theo đó là hiểu biết và niềm tin về bảo hiểm còn hạn chế…

Thị trường bảo hiểm tại Việt Nam được đánh giá tiềm năng và còn nhiều dư địa

Theo ông Kevin Kwon – Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, khoảng trống này được đánh giá không phải là hạn chế mà là dư địa rất lớn để thúc đẩy phát triển tài chính dài hạn, bền vững, mở ra cơ hội doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục gia tăng độ bao phủ bảo vệ tài chính cho người dân, đặc biệt khi niềm tin thị trường được củng cố bằng khung pháp lý mới và tiêu chuẩn dịch vụ cao hơn.

Gia tăng độ phủ bảo hiểm - Động lực cho tăng trưởng GDP

Theo nghiên cứu "Beyond Coverage – The Social and Economic Impact of Insurance in ASEAN" của Prudential vừa công bố, việc mở rộng phạm vi bảo vệ tài chính cho người dân Việt Nam có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP bền vững, thậm chí khi độ phủ của phạm vi bảo vệ tăng lên mức 50% có thể đóng góp tới khoảng 5% tăng trưởng GDP hàng năm.

Không chỉ bảo vệ tài chính cho từng gia đình, bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế vĩ mô khi là giải pháp thúc đẩy tích lũy dài hạn, cung cấp nguồn vốn ổn định cho thị trường vốn, đầu tư công nghệ, hạ tầng, đồng thời giảm áp lực cho an sinh xã hội.

Tại hội nghị kinh tế cấp cao Việt Nam – Anh, trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Anh của Đoàn đại biểu Việt Nam, với sự tham dự của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính Anh đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có Prudential, đã thảo luận sâu về tiềm năng phát triển thị trường vốn, vai trò quan trọng của thị trường bảo hiểm, việc áp dụng các chuẩn mực pháp lý quốc tế cũng như là thông luật Anh và đặc biệt là quyết tâm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, cạnh tranh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Ông Kevin Kwon - Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam tham gia thảo luận tại hội nghị - Ảnh: Prudential Việt Nam.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Kevin cho biết cần tập trung vào ba trụ cột chính để khai mở toàn bộ tiềm năng của thị trường Việt Nam: Nâng cao chất lượng tư vấn và đặt khách hàng làm trung tâm; Thúc đẩy hiểu biết tài chính và lan tỏa giá trị bảo vệ trong cộng đồng; Huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển quốc gia. Đây cũng là những mục tiêu trong hoạt động kinh doanh dài hạn của Prudential với mong muốn mở rộng các cơ hội đầu tư và phát triển bền vững.

Dư địa thị trường lớn, định hướng quốc gia rõ ràng và nền tảng hợp tác Việt Nam – Anh mở ra giai đoạn phát triển mới cho ngành bảo hiểm nhân thọ. Việc tăng độ phủ bảo hiểm không chỉ giúp người dân xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, mà còn góp phần tạo nguồn lực dài hạn cho phát triển kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Với 26 năm hoạt động tại Việt Nam, các doanh nghiệp tài chính Anh, điển hình như Prudential, được xem là cầu nối kinh nghiệm quốc tế và cam kết đầu tư dài hạn đóng góp vào mục tiêu hiện đại hóa thị trường tài chính và tăng cường an sinh xã hội Việt Nam.