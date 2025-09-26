Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự kiến bảng lương mới của giáo viên tiểu học

26-09-2025 - 11:40 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Với hệ số dự kiến, giáo viên tiểu học sẽ nhận lương tháng cao nhất 17,66 triệu đồng.

Bộ GDĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập, trong đó quy định về bổ nhiệm và xếp lương đối với giáo viên tiểu học.

Thông tư này quy định mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tư này áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này không áp dụng đối với nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Theo đó, bảng lương mới của giáo viên tiểu học theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

Dự kiến bảng lương mới của giáo viên tiểu học- Ảnh 1.

Với giáo viên tiểu học, hệ số lương xếp theo chức danh nghề nghiệp thấp nhất là 2,34 và cao nhất là 7,55. Riêng giáo viên tiểu học chưa đạt trình độ chuẩn có hệ số lương dao động 1,86 - 4.06 (Ảnh được hỗ trợ bởi AI).

Trao đổi với báo VnExpress, đại diện Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo nói rằng, dự thảo Thông tư mới để xác định giáo viên thuộc ngạch, bậc nào. Còn ngoài tiền lương theo quy định chung, họ sẽ có thêm phụ cấp và "hệ số đặc thù" để đảm bảo nguyên tắc lương nhà giáo "cao nhất". Bộ đang tham mưu Nghị định Chính phủ về việc này.

Trước đó, báo CAND thuật lời Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng. Theo đó, mức tăng ít nhất khoảng 2 triệu đồng, nhiều nhất có thể lên tới 5-7 triệu đồng/người/tháng. Tiền tăng thêm này chỉ tính với lương, chưa tính với các loại phụ cấp khác.

 

Bảng lương giáo viên MỚI NHẤT

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa đầy 1 tuần nữa, loạt chính sách mới về thuế, bảo hiểm... chính thức có hiệu lực, tác động đến hàng triệu người dân

Chưa đầy 1 tuần nữa, loạt chính sách mới về thuế, bảo hiểm... chính thức có hiệu lực, tác động đến hàng triệu người dân Nổi bật

Chưa đầy 1 năm, thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam lập kỷ lục tăng trưởng mới, xuất khẩu cán mốc tỷ USD

Chưa đầy 1 năm, thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất Việt Nam lập kỷ lục tăng trưởng mới, xuất khẩu cán mốc tỷ USD Nổi bật

Ngành hàng từng đóng góp vào ngân sách quốc gia khoảng 60.000 tỷ đồng/năm ghi nhận tăng trưởng âm, chuyên gia hiến kế phục hồi

Ngành hàng từng đóng góp vào ngân sách quốc gia khoảng 60.000 tỷ đồng/năm ghi nhận tăng trưởng âm, chuyên gia hiến kế phục hồi

10:56 , 26/09/2025
Kiểm toán Nhà nước chuyển 4 vụ việc cho cơ quan điều tra

Kiểm toán Nhà nước chuyển 4 vụ việc cho cơ quan điều tra

10:55 , 26/09/2025
Xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc

Xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc

10:26 , 26/09/2025
Sân bay Long Thành đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên

Sân bay Long Thành đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên

10:11 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên