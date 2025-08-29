Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dự kiến hơn 1,8 triệu người qua các sân bay Việt Nam dịp 2/9

29-08-2025 - 09:07 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, các sân bay Việt Nam dự kiến đón hơn 1,8 triệu hành khách. Hiện tại, lượng khách quốc tế tại Nội Bài - Hà Nội đang tăng trưởng ở mức rất cao, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 hành khách - cao nhất từ trước đến nay.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sản lượng khai thác trên toàn hệ thống các cảng hàng không thuộc ACV trong 5 ngày (từ 29/8 - 2/9) dự kiến khoảng 11.000 lượt cất - hạ cánh (CHC) , phục vụ hơn 1,8 triệu hành khách.

Sản lượng khai thác nội địa khoảng 7.000 lượt CHC, 1.400 lượt CHC/ngày; tăng 7% so với bình quân ngày thường tháng 8, tăng 15% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng hành khách nội địa dự kiến đạt 1,1 triệu hành khách, trung bình 220.000 hành khách/ngày; tăng 5% so với ngày thường tháng 8, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày cao điểm nhất dự kiến là 29/8 với 1.450 lượt CHC và 230.000 khách nội địa.

Dự kiến hơn 1,8 triệu người qua các sân bay Việt Nam dịp 2/9- Ảnh 1.

Sản lượng hành khách nội địa tại các sân bay của ACV dịp Quốc khánh 2/9 dự kiến đạt 1,1 triệu hành khách. Ảnh: ACV.

ACV dự kiến, sản lượng khai thác quốc tế đạt 4.000 lượt CHC, trung bình 800 lượt CHC/ngày; tăng 1-2% so với bình quân ngày thường tháng 8/2025, tăng 10% so với cùng kỳ 2024.

Khách quốc tế đến Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9 dự kiến đạt 750.000 người, trung bình 150.000 người/ngày; tăng 2 - 3% so với ngày bình thường của tháng 8, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác quốc tế chủ yếu tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.

Tại Tân Sơn Nhất , dịp 2/9 năm nay dự kiến đón khoảng 125.000 hành khách (75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế), tăng 6% so với lượng khách hiện tại (118.000 lượt khách/ngày). Riêng hai ngày cao điểm 30/8 và 2/9, con số có thể lên tới 750 chuyến bay và 130.000 hành khách.

Theo ACV, hiện tại lượng khách quốc tế tại Nội Bài đang tăng trưởng ở mức rất cao, có những ngày dự kiến đạt gần 44.000 hành khách - cao nhất từ trước đến nay. Lượng khách nội địa cũng được dự báo sẽ tăng cao, ước tính trong ngày cao điểm nhất, Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn 20% so với cùng kỳ 2024.

"Để đảm bảo phục vụ thông suốt, ACV đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ hạ tầng, trang thiết bị đến nhân lực tại tất cả các cảng hàng không trực thuộc. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không được đặt lên hàng đầu, với sự phối hợp chặt chẽ cùng Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam để xử lý mọi tình huống phát sinh, tránh gián đoạn khai thác", đại diện ACV cho hay.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

