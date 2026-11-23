Trong quyết định mua nhà, ngoài yếu tố về giá, tổng giá, khả năng phân bổ dòng tiền, thời điểm phải thanh toán và chi phí vốn trong suốt quá trình chờ nhận nhà cũng là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của nhiều người mua.

Đặc biệt, với những khách hàng có thu nhập ổn định nhưng vẫn cần duy trì nguồn vốn cho công việc kinh doanh, đầu tư hoặc các kế hoạch gia đình, một phương án thanh toán dài hạn và hạn chế áp lực lãi vay có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Nắm bắt nhu cầu này, Công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng dự kiến áp dụng chính sách ưu đãi dành cho khách hàng mua căn hộ The Aristo vừa mới được ra mắt vào trung tuần tháng 11 vừa qua.

Dự án Phú Mỹ Hưng The Aristo đã chính thức ra mắt vào tối ngày 14/11.

Dự kiến 20% vốn ban đầu, hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay 30%

Theo thông tin dự kiến, khách hàng có thể thanh toán 20% giá trị căn hộ để ký hợp đồng mua bán. Đối với khoản vay 30% trước khi bàn giao nhà, khách hàng dự kiến được hỗ trợ lãi suất 0%, đồng thời được ân hạn nợ gốc đến quý IV/2028.

Như vậy, thay vì phải đồng thời chuẩn bị một khoản vốn lớn và chịu áp lực trả lãi vay trong thời gian chờ nhận nhà, người mua có thêm khoảng thời gian để chủ động cân đối tài chính.

Đáng chú ý, phương án này đi cùng lịch thanh toán dài hạn theo tiến độ dự án đến cuối năm 2028. Điều đó giúp phân bổ nghĩa vụ tài chính thành nhiều giai đoạn, tạo sự linh hoạt hơn cho người mua trong việc duy trì các kế hoạch chi tiêu, tích lũy và đầu tư khác.

Đây là điểm đáng quan tâm trong bối cảnh mặt bằng lãi suất và chi phí vốn vẫn là một trong những yếu tố được người mua nhà cân nhắc kỹ lưỡng. Việc được hỗ trợ lãi suất trong giai đoạn trước bàn giao giúp khách hàng giảm bớt một phần chi phí tài chính, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị cho giai đoạn nhận nhà.

Năm 2028 – thời điểm hội tụ của nhiều động lực phát triển khu Nam

Một điểm đáng chú ý trong phương án bán hàng của The Aristo - dự án Khu nhà ở lô S19-3, Khu A - Khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7 (Nay là phường Tân Mỹ, TP.HCM) là thời điểm dự kiến bàn giao nhà vào cuối năm 2028. Đây không chỉ là một mốc tiến độ xây dựng mà còn gắn với giai đoạn nhiều công trình hạ tầng, thương mại, văn hóa và dịch vụ tại Phú Mỹ Hưng cũng như khu Nam TP.HCM dự kiến được hoàn thành và đưa vào khai thác.

Tại Phú Mỹ Hưng, chiến lược phát triển giai đoạn mới – Phú Mỹ Hưng 2.0 – đang được triển khai theo hướng nâng cấp hệ sinh thái đô thị, bổ sung các chức năng thương mại, tài chính, văn hóa, nghệ thuật, y tế và giải trí.

Trong đó, khu vực Hồ Bán Nguyệt – Cầu Ánh Sao, gắn với Khu Thương mại Tài chính Quốc tế, là một trong những trọng tâm đầu tư. Từ nay đến năm 2028, các công trình như Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Art Center, tổ hợp chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế thuộc Bệnh viện Tâm Anh và dự án cải tạo, nâng cấp cảnh quan Hồ Bán Nguyệt dự kiến lần lượt hoàn thành, đưa vào hoạt động.

Sự bổ sung này không chỉ làm phong phú thêm tiện ích dành cho cư dân Phú Mỹ Hưng mà còn mở rộng sức hút của khu vực đối với người dân TP.HCM, du khách và cộng đồng quốc tế.

Từ The Aristo, cư dân có thể đi bộ đến khu vực Hồ Bán Nguyệt, dễ dàng tiếp cận các hoạt động thương mại, văn hóa, y tế, nghệ thuật và giải trí.

Song song đó, khu Nam TP.HCM cũng đang đứng trước nhiều kỳ vọng về sự cải thiện kết nối giao thông và hạ tầng khu vực. Khi các công trình giao thông trọng điểm được triển khai, hoàn thiện theo kế hoạch, khả năng kết nối giữa khu Nam với các khu vực trung tâm và các vùng kinh tế lân cận được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện.

Cụ thể, ở hướng kết nối vào trung tâm hiện hữu, cầu Nguyễn Khoái, trục Nguyễn Tất Thành và các dự án chỉnh trang khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối giữa khu Nam với khu trung tâm thành phố.

Kết nối khu Nam và khu Đông có cầu Thủ Thiêm 4 sẽ mở thêm một trục giao thông trực tiếp từ khu Nam sang khu đô thị mới Thủ Thiêm, tăng cường sự liên kết giữa hai cực phát triển quan trọng của thành phố.

Ở hướng kết nối liên vùng, cầu Phú Mỹ 2, cao tốc Bến Lức – Long Thành và đường trục Bắc – Nam sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu Nam với Đồng Nai, sân bay Long Thành, hệ thống cảng biển và các tỉnh miền Tây.

Và không gian kinh tế biển phía Nam, cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ sẽ giúp mở rộng khả năng tiếp cận khu vực Cần Giờ, tạo thêm động lực phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Như vậy, thời điểm bàn giao căn hộ The Aristo vào cuối năm 2028 có thể trùng với giai đoạn nhiều động lực phát triển đô thị và hạ tầng được hiện thực hóa. Đây là yếu tố giúp người mua có thêm cơ sở để nhìn nhận quyết định sở hữu nhà ở trong trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào chi phí ban đầu.

Chọn dự án mới, chủ động kế hoạch tài chính dài hạn

Với quy mô giới hạn 122 căn hộ, The Aristo được phát triển tại khu Nam Viên, trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng – trục thương mại được định vị theo hình ảnh Broadway. Dự án có cơ cấu sản phẩm từ 1 đến 3 phòng ngủ, duplex và tophouse, diện tích sử dụng phổ biến từ 48,5m² đến khoảng 100m².

Bên cạnh lợi thế về tổng giá, dự án hướng đến trải nghiệm sống chất lượng với kiến trúc lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang, hệ tiện ích nội khu gồm hồ bơi vô cực, gym, yoga, sauna và không gian sinh hoạt chung. Các tiêu chuẩn hoàn thiện cũng được chú trọng với vật liệu từ những thương hiệu nổi tiếng châu Âu và chứng nhận công trình xanh EDGE ở giai đoạn thiết kế.

Trong bối cảnh người mua ngày càng quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn, chính sách thanh toán dài hạn và hỗ trợ lãi suất 0% dự kiến áp dụng tại The Aristo là một phương án đáng cân nhắc. Khách hàng không chỉ có thêm thời gian chuẩn bị tài chính mà còn có thể lên kế hoạch sở hữu một căn hộ tại Phú Mỹ Hưng, trong giai đoạn đô thị tiếp tục được đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ sinh thái tiện ích.

Với bất động sản, lựa chọn đúng dự án đã quan trọng, lựa chọn được phương án tài chính phù hợp cũng quan trọng không kém. The Aristo hướng đến kết hợp cả hai yếu tố này trong một cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp tại khu Nam TP.HCM.