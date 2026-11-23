Theo TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) - trong bối cảnh hiện tại, người có nhu cầu thực và người đủ năng lực tài chính không nên bỏ lỡ giai đoạn này, nhất là khi lãi suất vừa trải qua một giai đoạn neo cao và đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Vì giá tài sản thường không phản ứng ngay lập tức mà có độ trễ nhất định. “ Nếu chờ đến khi lãi suất giảm rõ rệt, thị trường phục hồi và giá nhà phản ánh đầy đủ những thay đổi đó thì người mua có thể đã bỏ lỡ giai đoạn thuận lợi nhất cả về giá và khả năng đàm phán ”, ông Đính nói.

Bên cạnh đó, theo ông Đính, giá bất động sản sẽ khó có thể giảm sâu do chi phí tiền sử dụng đất tăng mạnh theo bảng giá đất mới. Nhiều dự án triển khai trở lại sau khi được gỡ vướng có chi phí vốn tăng nhưng tốc độ tăng chậm lại khi có sự cạnh tranh về giá và chính sách bán hàng giữa các chủ đầu tư.

Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn sẽ tiếp diễn theo hướng có chọn lọc, tập trung vào các dự án giá phù hợp, khả năng kết nối giao thông thuận tiện, phát triển theo mô hình TOD, đã hình thành hạ tầng và hệ thống tiện ích cơ bản, đủ sức thu hút nhu cầu ở thực.

Đồng thời, thị trường cũng ghi nhận sự “nổi lên” của một số khu vực có mặt bằng giá còn ở vùng trũng, khi bắt đầu xuất hiện các chủ đầu tư lớn triển khai những dự án quy mô lớn với hạ tầng bứt phá. Do vậy, theo ông Đính, người mua nên tìm đến các dự án có giá trị thật, pháp lý tốt.

Việc áp hệ số K trong xác định giá đất có thể khiến giá đất tăng lên. (Ảnh minh họa)

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc PropertyGuru Việt Nam khu vực miền Nam - cũng cho rằng, ngoài việc giá đất tăng do áp dụng hệ số K, đây được xem là giai đoạn dễ mua nhà. Người mua hiện đang có một lợi thế khá rõ: quyền lựa chọn và khả năng đàm phán tốt hơn trước, thậm chí có thể có những phương án riêng phù hợp cho từng người mua. Các chính sách của chủ đầu tư như: giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, kéo dài thời gian thanh toán hay chiết khấu cho khách hàng thanh toán sớm đang giúp giảm áp lực dòng tiền ban đầu cho người mua. “ Đây là những ưu đãi mà trong điều kiện bình thường khách hàng rất hiếm khi có được ”, ông Tuấn nhận xét.

Ông Tuấn cũng chỉ ra nghịch lý từ dữ liệu nhiều năm: Giá bất động sản thường không giảm nhiều khi thị trường xấu, nhưng lại tăng rất nhanh khi thị trường tốt trở lại. Vì thế, rủi ro của việc trì hoãn là bỏ lỡ cơ hội về giá, bỏ lỡ những lợi ích kép là giá đã điều chỉnh, lãi suất đang giảm, còn chủ đầu tư tung nhiều chính sách hỗ trợ thực chất. Ngược lại, nếu tận dụng cơ hội này thì người mua nhà để ở sẽ bớt chi phí thuê, còn nhà đầu tư có thể cho thuê ngay để tạo dòng tiền.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng khuyến cáo người mua nên tuân thủ nguyên tắc “vàng” là tuyệt đối không vay quá 30-40% giá trị tài sản. Đồng thời, cần ưu tiên lựa chọn các gói vay có cam kết cố định lãi suất trong 2 -3 năm đầu từ các ngân hàng uy tín để chủ động quản trị dòng tiền cá nhân.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc Kinh doanh OneHousing cũng cho rằng, người mua nên xuống tiền thời điểm này bởi tâm lý chờ đợi giá nhà giảm thêm cũng có thể khiến người mua bỏ lỡ những sản phẩm phù hợp. Tại các khu vực trung tâm đô thị hoặc những khu đô thị đã hình thành hạ tầng, tiện ích đồng bộ, giá trị của bất động sản không chỉ nằm ở căn nhà mà còn ở khả năng kết nối và chất lượng sống.

“ Nếu trì hoãn quyết định quá lâu, người mua có thể phải đối mặt với mức giá cao hơn khi thị trường phục hồi hoặc nguồn cung phù hợp trở nên hạn chế. Vì vậy, với người có nhu cầu ở thực, thời điểm thuận lợi không nhất thiết phải là lúc giá nhà chạm đáy. Điều quan trọng là tìm được sản phẩm có pháp lý rõ ràng, vị trí và tiện ích đáp ứng nhu cầu, chủ đầu tư đủ năng lực triển khai, đồng thời nằm trong khả năng tài chính ”, ông Trung cho hay.

Người mua nên chú ý gì để tránh rủi ro?

TS. Trần Kim Chung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, người tiêu dùng lúc này cần phải là “người tiêu dùng thông minh”. Thay vì chờ đợi giá giảm sâu - một điều rất khó xảy ra nhanh chóng - họ nên điều chỉnh hành vi và địa bàn tiếp cận. Quan trọng nhất là phải gắn chặt với những chủ đầu tư có năng lực thực sự, có khả năng hoàn thiện và bàn giao sản phẩm.

Việc chọn đúng chủ đầu tư và đúng thời điểm sẽ giúp người mua dễ dàng tiếp cận tín dụng với lãi suất phù hợp hơn.

Ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), cũng cho rằng, thị trường hiện nay vận hành trong trạng thái bình tĩnh hơn, người bán linh hoạt hơn và khả năng thương lượng về giá tốt hơn so với giai đoạn sôi động. Tuy vậy, theo ông, yếu tố then chốt là ưu tiên những phân khúc gắn với nhu cầu sử dụng rõ ràng, hạ tầng tốt, pháp lý minh bạch và khả năng khai thác ổn định.

Đối với người mua cần dùng đòn bẩy tài chính thì cần thiết kế cấu trúc vay an toàn. Theo đó, người mua nên ưu tiên đàm phán lãi suất cố định trong thời gian dài nhất có thể (2 - 4 năm), đồng thời thỏa thuận rõ biên độ lãi suất sau ưu đãi ở mức hợp lý và minh bạch. Điều này giúp chuyển phần lớn rủi ro biến động lãi suất từ người vay sang cấu trúc hợp đồng, tạo vùng đệm cho dòng tiền trong giai đoạn đầu.

“ Thị trường bất động sản vận hành theo hướng thận trọng, chọn lọc và bền vững hơn. Người mua có điều kiện ra quyết định trong trạng thái bình tĩnh và lý trí hơn ” , ông Huy cho hay.

Trong khi đó, ông Lê Quốc Kiên - chuyên gia tư vấn tài chính, bất động sản độc lập - lại cho rằng, việc có nên mua hay không phụ thuộc rất lớn vào việc người mua thuộc nhóm “ở thực” hay “đầu tư” và quan trọng hơn là đã hay chưa giải được bài toán tài chính cá nhân.

Thực tế cho thấy, nếu nhìn lại giá nhà 5 - 10 năm trước, phần lớn các dự án đáp ứng đúng nhu cầu ở thực đều tăng gấp đôi, bất chấp các chu kỳ thăng trầm của thị trường và lãi suất. Trong khi nhà đầu tư thường phản ứng rất nhanh với giá và lãi suất, tức thấy giảm là lo bán, thấy tăng là chốt lời, thì người mua ở thực gần như “miễn nhiễm” với dao động ngắn hạn. Khi đã an cư, biến động giá hay lãi suất trong vài tháng hay một năm không còn là áp lực quá lớn.

Chính tâm lý này vô tình biến người mua ở thành nhà đầu tư dài hạn, và phần thưởng họ nhận được thường đến sau 5 - 10 năm. “ Nếu bạn mua đúng để ở, không phải đầu cơ, dự án đã có cư dân về ở đông và bài toán tài chính đã ổn, thì không có lý do gì phải chờ ”, ông Kiên khẳng định.

Theo chuyên gia này, thời điểm hợp lý để mua nhà nằm ở lúc người mua đã sẵn sàng về tài chính và chọn đúng sản phẩm ở thực.