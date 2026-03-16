Dự kiến sáng 22/3 sẽ rà soát lần cuối, sau đó công bố kết quả bầu cử

Cuộc bầu cử bước đầu đã thành công tốt đẹp

Chiều 16/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bước đầu đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt khoảng 99,69%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đáng chú ý, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại, điều này cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng kết quả bầu cử để báo cáo về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến sáng 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.

Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là kết quả rất đáng mừng, thể hiện nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia , các Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử và Tổ Bầu cử trên cả nước đã thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn

Đề cập đến Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và việc cập nhật, bổ sung Chương trình hành động số 01 của Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây nội dung có ý nghĩa định hướng quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng lớn của Đảng thành các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực gắn với chức năng nhiệm vụ và hoạt động của Quốc hội.

Quang cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh yêu cầu đối với chương trình hành động, Chủ tịch Quốc hội cho rằng nội dung phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương, trong đó đã xác định rõ: Đất nước đang bước vào một tầm nhìn phát triển mới, một kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong việc kiến tạo và hoàn thiện thể chế phát triển. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Chương trình hành động phải thật sự cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ sản phẩm, trở thành kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ Quốc hội trong nhiệm kỳ mới, bảo đảm tính chiến lược, tính hành động và tính khả thi cao; tránh việc lặp lại những nội dung lý luận chung đã nêu trong văn kiện Đại hội.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển phải được đặt ở vị trí trung tâm, coi pháp luật là động lực cho phát triển chứ không phải rào cản.

Do đó, cần tiếp tục đổi mới tư duy lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và thiếu tính khả thi trong hệ thống pháp luật...