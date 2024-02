Du lịch đón tín hiệu tích cực từ đầu năm Giáp Thìn

Một trong những điểm du khách lựa chọn du lịch đầu năm là Tam Cốc - Bích Động (tỉnh Ninh Bình). Đây là địa điểm nằm trong Quần thể di sản thế giới Tràng An có giá trị cảnh quan tự nhiên độc đáo tạo hóa ưu ái ban tặng, cùng với đó là các giá trị văn hóa, lịch sử.

Quần thể khu du lịch Tràng An thu hút đông đảo du khách ngay từ những ngày đầu năm 2024. (Ảnh: Ninhbinh.gov)

Khu du lịch Tam Cốc thuộc địa bàn xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tam Cốc có nghĩa là 3 hang, gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba. Cả 3 hang đều được tạo thành bởi dòng sông Ngô Đồng đâm xuyên qua núi. Thời điểm ấn tượng và hấp dẫn du khách nhất là vào tháng 4, tháng 5 khi những cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ.

Khu Du lịch Tam Cốc được du khách trong nước và quốc tế đánh giá là điểm đến an toàn, thân thiện và hiếu khách.

Trả lời VTC News chiều 25/2, ông Phạm Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay trong những ngày đầu năm mới 2024, lượng khách du lịch về Tam Cốc - Bích Động đã tăng cao.

“Dù chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng so với cùng thời điểm năm 2023, những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, lượng du khách đến với Ninh Bình tăng khoảng 150%. Đây là tín hiệu rất tích cực cho du lịch Ninh Bình nói riêng, ngành du lịch, dịch vụ nói chung”, ông Phong nói.

Nhiều điểm du lịch biển hút khách dịp Tết.

Cùng ngày, thông tin cho VTC News, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà cho biết, tháng 1/2024, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt 721.500 lượt, tăng 110,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách quốc tế ước đạt 520.000 lượt, gấp 6 lần so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 201.500 lượt, giảm 22% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 3.869,1 tỷ đồng, tăng 98,4% so với cùng kỳ.

“Bước sang tháng 2 và nhất là những ngày sau Tết Nguyên đán, dù chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng dự báo lượng khách du lịch đến với Khánh Hoà tương đối đông, tăng khoảng 130% so với tháng 1.

Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá và kích cầu thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa, bên cạnh tập trung xúc tiến một số thị trường truyền thống như: Trung Quốc, Hàn Quốc, ngành du lịch Khánh Hòa cũng triển khai xúc tiến một số thị trường khách quốc tế nhằm đa dạng hóa nguồn khách du lịch đến Khánh Hòa như Thái Lan, Úc, Malaysia, Kazakhstan...", bà Thanh nói.

Trả lời VTC News, ông Trần Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty du lịch lữ hành Vietluxtour cho hay, ngay từ đầu năm mới, doanh nghiệp đã đón tiếp và làm thủ tục cho nhiều đoàn khách nước ngoài đến du lịch tại Việt Nam và các nước khu vực Đông Dương.

Theo ông Dũng, những ngày đầu năm mới, lượng du khách tuy chưa thực sự đông đúc nhưng số lượng cũng đã tăng hơn khoảng 30% so với cùng thời điểm năm 2023 cho thấy, thị trường du lịch, dịch vụ đang phục hồi tích cực.

“Các tour du lịch mà khách nước ngoài lựa chọn là các điểm du lịch biển của Việt Nam như Nha Trang (Khánh Hoà), Đà Nẵng, Phan Thiết (Bình Thuận), Côn Đảo – Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang). Đồng thời du khách cũng lựa chọn chặng du lịch xuyên Việt và đi các nước Đông Dương”, ông Dũng nói.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong tháng 1/2024, lượng khách du lịch quốc tết đến Việt Nam đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 10,3% so với tháng 12/2023 và tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2023.

“Con số này cao nhất kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại du lịch từ tháng 3/2022, tương đương với lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2019 thời điểm trước dịch”, Tổng cục Du lịch nhận định.

Đáng chú ý, theo phương tiện đến, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt 1,29 triệu lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2019; lượng khách đến bằng đường biển đạt 48,3 nghìn lượt, tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2019. Trong khi lượng khách bằng đường bộ chỉ đạt mức 60% so với cùng kỳ 2019.

Nhiều điểm du lịch trong nước hút khách quốc tế đầu năm mới. (Ảnh: Tổng cục Du lịch)

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong tháng 1 với 418.000 lượt (chiếm 27,6%); Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 242.000 lượt; Đài Loan (thứ 3) với 84.000 lượt và Mỹ ở vị trí thứ 4 với 76.000 lượt.

Ở các vị trí tiếp theo, thị trường Úc vươn lên thứ 5 với 62.000 lượt, kế đến là Nhật Bản 61.000 lượt, Malaysia 49.000 lượt, Ấn Độ với 46.000 lượt, Thái Lan xếp thứ 9 với 41.000 lượt và Campuchia ở vị trí thứ 10 với 37.000 lượt.

Các thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, gồm: Anh 294.000 lượt, Pháp 241.000 lượt, Đức 228.000 lượt và Nga với 196.000 lượt.

Theo châu lục, khu vực châu Á tăng nhẹ 4,3% so với tháng trước, trong khi các khu vực khác tăng trưởng mạnh: châu Mỹ tăng 27,3%; châu Âu tăng 26,6%, châu Úc tăng 68,5% và châu Phi tăng 35,2%.

Theo thị trường gửi khách, động lực tăng trưởng chính trong tháng 1/2024 đến từ một số thị trường lớn như: Hàn Quốc tăng 12,2% so với tháng trước; Trung Quốc tăng 3,4%; Mỹ tăng 28,9%; Úc tăng vượt bậc 67,7%.

Đặc biệt, tháng 1/2024 chứng kiến sự tăng trưởng rất tốt từ các thị trường ở châu Âu được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực như: Anh (37,4%), Pháp (18,6%), Đức (25,0%), Ý (62,9%), Nga (41,2%), Đan Mạch (74,1%), Thụy Điển (55,9%), Na Uy (47,4%).

"Sự tăng trưởng này cho thấy hiệu quả tác động rõ ràng từ chính sách nâng thời hạn lưu trú từ 15 ngày lên 45 ngày cho 13 nước được miễn thị thực đơn phương theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ 15/8/2023. Như vậy, với việc đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế ngay trong tháng đầu năm 2024 là tín hiệu rất vui đối với ngành du lịch Việt Nam, tạo động lực và niềm tin để phấn đấu đạt mục tiêu đón 17-18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2024", Tổng cục Du lịch đánh giá.