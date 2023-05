Du lịch hè cận kề, nhiều tour độc lạ, 'sốt xình xịch' ra mắt

Ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4, ngành du lịch Việt Nam bước tiếp vào mùa cao điểm hè được cho là đông khách nhất năm. Nhằm kích thích nhu cầu du lịch của người dân, các địa phương và nhiều doanh nghiệp lữ hành đã tung ra hàng loạt sản phẩm mới lạ.

Thông tin với VTC News , ông Phạm Duy Nghĩa, CEO Vietfoot Travel cho biết, đối với thị trường nội địa, doanh nghiệp của ông có hàng loạt sản phẩm du lịch phục vụ được nhiều tệp khách khác nhau.

Nhiều sản phẩm du lịch mới hút khách mùa cao điểm hè 2023. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, thời điểm hè, nhiều doanh nghiệp sẽ tổ chức cho cán bộ nhân viên đi du lịch kết hợp team building, vì thế, doanh nghiệp đã đưa ra sản phẩm du lịch kết hợp sự kiện với quy mô từ vài chục khách cho tới hàng nghìn khách.

"Với thị trường gần Hà Nội, chúng tôi có loại hình du lịch đạp xe kết hợp team building. Loại hình này phù hợp với các đoàn khách là công ty, nhà máy có thể cùng nhau tham gia hoạt động tập thể để mọi người gắn kết nhau hơn, đồng thời du khách sẽ được vận động và trải nghiệm không gian du lịch hoàn toàn mới mẻ. Đây là một trong những sản phẩm nhận được sự yêu thích của rất nhiều khách hàng không muốn đi xa. Còn với các thị trường xa, du khách thường chuộng du lịch biển khi nghỉ hè, chúng tôi cũng có các sản phẩm du lịch tham quan bằng du thuyền, các chương trình team buiding trên bãi biển rất phù hợp với những đoàn khách đông" , ông Nghĩa nói.

Hiện nhiều địa phương đã thông tin về các sản phẩm du lịch mới trong mùa hè đang cận kề. Theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, để hiện thực hóa mục tiêu đón 15 triệu lượt du khách năm 2023, tỉnh này sẽ triển khai các sản phẩm du lịch biển đảo mới đặc thù, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho mùa du lịch hè cao điểm trong năm. Tỉnh phấn đấu đưa vào khai thác khoảng 40 sản phẩm du lịch mới, 4 khách sạn, khu nghỉ dưỡng để đáp ứng yêu cầu du lịch, trải nghiệm của du khách. Trong đó 1/3 là các sản phẩm du lịch biển đảo, với nhiều hoạt động hấp dẫn như dịch vụ ăn uống trên tàu tham quan, nghe nhạc, thể thao trên biển...

"Trong tháng 4, TP Hạ Long phát triển phố đêm du thuyền với các dịch vụ ăn uống trên tàu du lịch tại bến thuỷ nội địa thuộc cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Sản phẩm du lịch này hoạt động từ 17h đến 23h hằng ngày. Trong đó, 30 tàu đẳng cấp 4-5 sao của chương trình sẽ đưa du khách trên hải trình khám phá thành phố biển Hạ Long về đêm, kết hợp với dịch vụ ăn uống và các chương trình âm nhạc trên Vịnh Hạ Long để gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Bên cạnh đó, hoạt động thể thao thuyền buồm trên Vịnh Hạ Long dự kiến là một trong những điểm nhấn ấn tượng và được lòng du khách. Thuyền sẽ hoạt động từ khu vực bãi tắm đảo Tuần Châu đến bãi tắm công viên Đại Dương với diện tích mặt nước khoảng 750 ha. Đơn vị tổ chức cung cấp bến neo đậu và khu vực hoạt động thuyền buồm cho các thành viên; đào tạo, huấn luyện thể thao thuyền buồm; tổ chức sự kiện thể thao, diễu hành quảng bá du lịch và tạo điểm nhấn cho các sự kiện quan trọng của tỉnh" , lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh thông tin với báo chí về một số sản phẩm du lịch mới.

Còn ở khu vực miền Trung, các doanh nghiệp và chính quyền TP Đà Nẵng cũng đã lên hàng loạt chương trình mới để hy vọng đạt được mục tiêu đón khách du lịch đã đề ra trong mùa cao điểm hè.

Đại diện Khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills cho biết, sẽ "biến" Đà Nẵng trở thành tâm điểm giải trí tại miền Trung với chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội quốc tế tưng bừng, sôi động. Khởi điểm là lễ hội Happy Songkran - Thailand Festival (lễ hội té nước); hội ẩm thực và bia kéo dài tới 31/8, đưa du khách đi qua những miền vui tươi, rộn ràng…

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết, thị trường du lịch nội địa đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào một mùa cao điểm hè, nhưng do một số nguyên nhân chủ quan khiến lượng khách du lịch năm nay dự báo chỉ đạt khoảng 70 - 80% so với năm 2022.

"Năm 2022, du lịch nội địa trải qua một năm bùng nổ, du khách đã đi đến quá nhiều điểm trong nước nên họ không có xu hướng quay trở lại vào năm nay. Hơn nữa, hiện tại nhiều thị trường du lịch quốc tế gần Việt Nam đã quay trở lại nên du khách có xu hướng đi nước ngoài nhiều hơn. Vì thế, các công ty lữ hành cũng tung ra hàng loạt sản phẩm du lịch quốc tế mới để đón đầu mùa cao điểm hè" , ông Nguyễn Kim Sinh - CEO Vietcharm tour cho biết.

Theo ông Sinh, do nhu cầu của khách du lịch năm nay là đi đến những điểm không quá xa và có mức chi phí thấp nên những thị trường như Trung Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan...dự báo sẽ hút khách trong thời gian tới: " Đặc biệt là thị trường Trung Quốc, đất nước này mới mở cửa du lịch trở lại với Việt Nam, giá tour tới các điểm tham quan của Trung Quốc còn rẻ hơn một số điểm đến trong nước nên du khách đi Trung Quốc rất đông. Họ mới mở cửa trở lại nên cũng có rất nhiều sản phẩm du lịch mới, các đơn vị lữ hành phải tìm hiểu và thay đổi cho phù hợp với nhu cầu mới của khách ".

Do nhu cầu du lịch của người dân tăng cao vào mùa cao điểm, vì thế theo các doanh nghiệp lữ hành, giá các tour du lịch dự kiến sẽ tăng cao từ 40-50% thậm chí là gấp đôi so với trước đây. Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sẽ là bước tạo đà quan trọng để ngành du lịch Việt Nam bước vào mùa cao điểm và hy vọng đạt được những con số ấn tượng hơn so với những năm về trước.