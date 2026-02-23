Du lịch Trung Quốc, khách Việt rớt nước mắt khi hướng dẫn viên lấy ra 2 thứ

Du lịch nước ngoài luôn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, từ cảnh sắc, văn hóa cho đến ẩm thực. Thế nhưng, không phải lúc nào vị giác cũng dễ dàng thích nghi với hương vị ở một đất nước khác. Với nhiều du khách Việt khi sang Trung Quốc, câu chuyện "không hợp khẩu vị" đôi khi trở thành kỷ niệm vừa dở khóc dở cười.

Mới đây, anh chàng Vĩnh Thích Ăn Ngon đã chia sẻ một tình huống khiến anh "xém khóc" trong chuyến du lịch Trung Quốc của mình. Ban đầu, hành trình vẫn diễn ra đầy hào hứng với những điểm đến nổi tiếng, phong cảnh đẹp và nhịp sống sôi động. Tuy nhiên, thử thách thực sự lại đến từ… bữa ăn.

(Ảnh: Vĩnh Thích Ăn Ngon)

Trước đó, Vĩnh từng đăng tải video ngồi ăn mì ly - loại mì được anh mang từ Việt Nam sang. Trong clip, anh vừa ăn vừa thừa nhận: "Đúng là ở đâu quen ở đó". Nam du khách cho biết mình không thật sự hợp khẩu vị với đồ ăn Trung Quốc. Khi thưởng thức ẩm thực tại Ô Trấn (Chiết Giang), anh cảm nhận món ăn hơi nhạt so với khẩu vị quen thuộc, đồng thời nhiều món có khá nhiều dầu.

Không riêng Vĩnh, đây cũng là tình trạng mà không ít du khách Việt gặp phải khi du lịch Trung Quốc. Ẩm thực Trung Hoa rất đa dạng, mỗi vùng lại có cách chế biến và nêm nếm đặc trưng. Tuy nhiên, với những ai quen vị đậm đà, có nước mắm, ớt tươi hay các loại gia vị quen thuộc của Việt Nam, việc thích nghi đôi khi cần thêm thời gian.

Và rồi khoảnh khắc "rớt nước mắt" đã đến.

Vĩnh kể lại: "Đi Trung tôi đã xém khóc khi bạn hướng dẫn viên móc chai nước mắm và tương ớt mang từ Việt Nam qua. Trời ơi cứu tinh lúc này!"

(Ảnh: Vĩnh Thích Ăn Ngon)

Giữa lúc đang không quen với hương vị ẩm thực của Trung Quốc, 2 chai gia vị quen thuộc bỗng trở thành "cứu tinh". Chỉ cần thêm một chút nước mắm hay tương ớt, hương vị món ăn lập tức trở nên gần gũi hơn. Với nhiều người, đó có thể chỉ là 2 chai gia vị nhỏ, nhưng với một du khách đang thèm hương vị quê nhà, đó thực sự là cảm giác được an ủi.

Khoảnh khắc ấy vừa hài hước vừa dễ đồng cảm. Nó cho thấy ẩm thực không chỉ đơn thuần là chuyện ăn uống, mà còn gắn liền với thói quen, ký ức và cảm giác thân thuộc. Khi đi xa, đôi khi chỉ cần một hương vị quen cũng đủ khiến người ta xúc động.

Dù thừa nhận không quá hợp khẩu vị với nhiều món ăn địa phương, Vĩnh vẫn rất tận hưởng hành trình của mình. Anh chia sẻ về chuyến đi Trung Quốc với rất nhiều trải nghiệm thú vị: từ việc khám phá các thành phố hiện đại, những thị trấn cổ kính, cho đến việc tận mắt chứng kiến nhịp sống thường nhật của người dân bản địa. Ngay cả những món ăn chưa thật sự "hợp gu" cũng là một phần của trải nghiệm - những điều mới mẻ mà không phải lúc nào cũng có cơ hội thử.

Du lịch, suy cho cùng, không chỉ là tận hưởng những gì quen thuộc, mà còn là bước ra khỏi vùng an toàn để cảm nhận sự khác biệt. Và biết đâu, chính những khoảnh khắc "xém khóc" vì nhớ nước mắm, tương ớt ấy lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả chuyến đi.