Du lịch Việt Nam đúng đợt mưa bão, khách Tây có thêm trải nghiệm mới: Dân mạng xem vừa buồn cười vừa thích thú

03-10-2025 - 14:17 PM | Lifestyle

Không chỉ đi ngắm cảnh hay thưởng thức ẩm thực, du khách Tây đến Việt Nam còn được trải nghiệm cả những “phiên bản đời thực” đầy bất ngờ, từ cấy lúa đến… dọn lũ.

Vài năm trở lại đây, du lịch Việt Nam đã mang đến cho khách quốc tế nhiều trải nghiệm độc đáo mà không phải điểm đến nào cũng có được. Thay vì chỉ nghỉ dưỡng bên biển xanh hay check-in ở những danh thắng nổi tiếng, họ còn được tham gia cấy lúa, phơi thóc, thậm chí tự tay nấu cơm, rửa bát cùng người dân. Những khoảnh khắc mộc mạc ấy không chỉ đem lại tiếng cười mà còn giúp du khách hiểu thêm về đời sống thường nhật của người Việt. Và mới đây nhất, cộng đồng mạng lại được phen cười nghiêng ngả khi chứng kiến một "trải nghiệm bất đắc dĩ" của nhóm khách Tây: dọn lũ.

Các du khách Tây cùng trải nghiệm dọn lũ với người dân

Theo chia sẻ của anh Bùi Ngọc Dương - chủ nhân đoạn video, nhóm du khách nước ngoài này tình cờ đến phường Hà Giang (Tuyên Quang) đúng lúc mưa bão khiến đường sá ngập lụt, bùn đất tràn khắp nơi. Thay vì đứng ngoài quan sát, họ đã xắn tay áo, tham gia cùng bà con địa phương trong công việc dọn dẹp.

Trong đoạn video, có thể thấy những vị khách Tây cầm những miếng bìa cứng, cào và cả những dụng cụ chuyên dụng để đẩy từng mảng bùn đất ra khỏi sân và lối đi. Dù quần áo lấm lem, tay chân vương đầy đất cát, họ vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, trò chuyện vui vẻ cùng người dân. Cảnh tượng những người khách quốc tế miệt mài dọn bùn như thể chính họ cũng là người địa phương khiến ai xem cũng phải bật cười thích thú.

Chủ nhân video cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhóm du khách vì sự nhiệt tình và tinh thần hỗ trợ cộng đồng. Với bà con vùng lũ, sự giúp sức ấy vừa thiết thực vừa ấm áp, còn với khách Tây, có lẽ đây là một trải nghiệm "có một không hai" trong chuyến đi của mình.

Khung cảnh khiến nhiều cư dân mạng bật cười nhưng cũng rất thích thú

Thực tế, những năm gần đây, xu hướng "sống như người bản địa" đang ngày càng được nhiều du khách quốc tế ưa chuộng khi đến Việt Nam. Từ việc đi chợ quê, nấu bữa cơm dân dã, gặt lúa ngoài đồng đến cùng dân bản dọn rác, trồng cây… tất cả đều trở thành những ký ức đáng nhớ. Đó cũng là nét đẹp khiến du lịch Việt Nam không chỉ gói gọn trong cảnh đẹp hay món ngon, mà còn nằm ở trải nghiệm đời sống thường ngày - giản dị nhưng đầy nhân văn.

Câu chuyện nhóm khách Tây hăng hái dọn lũ tại Tuyên Quang một lần nữa cho thấy: Việt Nam luôn có thể mang đến cho du khách những bất ngờ thú vị, đôi khi còn hài hước đến mức chính họ cũng không thể ngờ. Và những trải nghiệm như vậy, dù có "bất đắc dĩ" đi chăng nữa, lại khiến hành trình khám phá Việt Nam trở nên trọn vẹn và khó quên hơn bao giờ hết.

(Nguồn: TikTok @ngocduong0408)

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

