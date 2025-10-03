Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!

03-10-2025 - 11:25 AM

G-Dragon chính thức công bố seat map và giá vé concert tại Hà Nội.

Đúng 10h sáng ngày 3/10, G-Dragon chính thức công bố seat map, giá vé cùng thông tin bán vé concert Hà Nội. Sơ đồ ghế lần này được thiết kế đa dạng với cả khu ngồi lẫn đứng, đáp ứng mọi nhu cầu của khán giả. Giá vé dao động trong khoảng 2 - 8 triệu đồng. 

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!- Ảnh 1.

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!- Ảnh 2.

Seat map và giá vé concert G-Dragon tại Hà Nội

Giá vé cụ thể như sau:

VVIP (Send off & Soundcheck): 8.000.000 VNĐ

VIP (Soundcheck): 7.300.000 VNĐ

Premium: 6.500.000 VNĐ

CAT 1A, 1B: 6.000.000 VNĐ (ngồi) / 3.300.000 VNĐ (đứng)

CAT 2A, 2B: 5.000.000 VNĐ (ngồi) / 3.800.000 VNĐ (đứng)

CAT 3A, 3B: 4.000.000 VNĐ (ngồi) / 2.500.000 VNĐ (đứng)

CAT 4A, 4B: 3.500.000 VNĐ (ngồi) / 2.000.000 VNĐ (đứng)

CAT 5A, 5B: 4.000.000 VNĐ (ngồi)

CAT 6A, 6B: 4.000.000 VNĐ (ngồi)

Một số hạng khu vực giới hạn tầm nhìn: 3.000.000 - 3.600.000 VNĐ

Điểm nhấn khiến concert Hà Nội trở nên đặc biệt chính là quyền lợi Send off dành riêng cho hạng vé VVIP. Trong phase 4 World Tour gồm Đài Loan (Trung Quốc), Osaka (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) và Hà Nội, thì Hà Nội là nơi duy nhất có quyền lợi send-off. Đây là cơ hội cực hiếm để người hâm mộ được trực tiếp tiễn G-Dragon sau đêm diễn. Điều này khiến cho tấm vé VVIP trở thành “bảo vật” được săn lùng khốc liệt nhất. Nhiều fan khẳng định, chỉ riêng đặc quyền này cũng đủ để concert Hà Nội trở thành sự kiện đáng mong chờ bậc nhất, không chỉ thu hút sự chú ý trong nước mà còn khiến fan quốc tế tham gia cuộc chiến săn vé.

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!- Ảnh 3.

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!- Ảnh 4.

Thông tin bán vé concert G-Dragon tại Hà Nội:

Ngày diễn: 8/11/2025 (Thứ Bảy)

Địa điểm: 8Wonder Ocean City

Các đợt mở bán:

Khảo sát dành cho thành viên chính thức G-Dragon: từ 3/10 đến 5/10

Fanclub Presale: ngày 7/10

Sponsor Club Presale: ngày 8/10

Mở bán công khai: từ ngày 9/10

Trước đó, G-Dragon xác nhận mang World Tour Übermensch đến Hà Nội. “Anh Long” sẽ tổ chức concert Übermensch tại Hà Nội ngày 8/11 tới đây. Đây là lần trở lại Việt Nam thứ hai trong năm 2025 của G-Dragon, sau đêm diễn lịch sử với 40 nghìn khán giả tại SVĐ Mỹ Đình hồi tháng 6. Lần tái xuất này được đánh giá đặc biệt hơn bao giờ hết khi fan Việt sẽ được chìm đắm trong không gian âm nhạc đỉnh cao của Übermensch.

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!- Ảnh 5.

Lần tái xuất này được đánh giá đặc biệt hơn bao giờ hết khi fan Việt sẽ được chìm đắm trong không gian âm nhạc đỉnh cao của Übermensch

Khởi động World Tour từ cuối tháng 3, G-Dragon đã hoàn thành 3 chặng tour Übermensch và tạo nên cơn sốt vé toàn cầu. Ở phase 4, Hà Nội bất ngờ xuất hiện trên bản đồ World Tour, trở thành điểm đến hiếm hoi tại Đông Nam Á. Đây chính là cú hích lớn dành cho fan Kpop nói chung và cộng đồng VIP - FAM nói riêng.

Ngay sau khi seat map và bảng giá vé được công bố, cộng đồng fan Việt Nam đã bùng nổ với loạt phản ứng phấn khích. Hầu hết đều cho rằng mức giá này quá hợp lý so với quy mô và đẳng cấp của G-Dragon. Chính điều này được dự đoán sẽ biến cuộc đua săn vé trở nên khốc liệt chưa từng có, khi hàng chục nghìn khán giả sẽ cùng đổ xô vào hệ thống đặt vé chỉ trong tích tắc. Nhiều fan còn thẳng thắn chia sẻ rằng, “không mua được vé thì chắc chắn sẽ hối tiếc cả đời”.

G-Dragon công bố seat map và giá vé concert Hà Nội: Giá quá vừa ý, quyền lợi “độc nhất” chỉ Việt Nam mới có!- Ảnh 6.

Toàn bộ thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên website bán vé chính thức

Toàn bộ thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trên website bán vé chính thức. Thời gian này sẽ là điểm nóng của fan Kpop, “phe vé” vào cuộc với nhiều chiêu trò câu kéo khách hàng. Người hâm mộ cần tuyệt đối cảnh giác để tránh rơi vào bẫy phe vé, tránh những thiệt hại không đáng có.

Tin vui cho người dân Hưng Yên và cộng đồng phía Đông Hà Nội

Theo Tuyết Hiền

Đời sống pháp luật

