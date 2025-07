Chứng khoán SSI vừ công bố báo cáo tài chính riêng quý 2 với tổng doanh thu đạt 2.940 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.144 tỷ đồng, lần lượt tăng 27% và 10% so với cùng kỳ 2024.

SSI ước hợp nhất quý 2 doanh thu đạt 3.030 tỷ đồng và LNTT đạt 1.197 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành lần lượt 53,9% và 52,8% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông 2025 thông qua.

Trong quý 2, mảng D ịch vụ c hứng khoán (DVCK) ghi nhận doanh thu hơn 1.345 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,7% trong tổng doanh thu.

Nghiệp vụ môi giới, lưu ký, tư vấn đầu tư và khác đạt doanh thu 515 tỷ đồng, tăng 57% so với quý liền trước. Thanh khoản thị trường bình quân trong quý 2 tại Sở GDCK TP. HCM (HoSE) là 22.026 tỷ đồng/phiên, tăng 34,6% so với quý đầu năm. Thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo của SSI tại HoSE trong quý 2 có sự cải thiện với 10,85%, tăng 92 điểm % so với quý liền trước, tiếp tục duy trì nằm trong top 2 thị trường.

Nghiệp vụ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt doanh thu gần 830 tỷ đồng, tăng 32% so với quý liền trước. Dư nợ cho vay margin và ứng trước của SSI đạt hơn 33.134 tỷ đồng, tăng hơn 11.000 tỷ (tương ứng 50,6%) so với thời điểm cuối năm 2024 và cao hơn gần 6.000 tỷ so với cuối quý 1.

Doanh thu từ H oạt động Đầu tư đạt 1.426 tỷ đồng và đóng góp 48,5% vào tổng doanh thu hoạt động. Danh mục đầu tư có sự mở rộng về quy mô, tập trung vào nhóm tài sản thu nhập cố định do các tổ chức tín dụng phát hành.

Nguồn vốn & Kinh doanh tài chính ghi nhận doanh thu đạt 143 tỷ đồng, tăng 17% so với quý liền trước và chiếm 5% tổng doanh thu. Đây là mảng kinh doanh truyền thống dựa trên quy mô tổng tài sản, quan hệ với các định chế tài chính và môi trường lãi suất từng thời điểm.

Với mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư và Khác , SSI ghi nhận doanh thu đạt 26 tỷ đồng. Trong quý 2, công ty đã thực hiện thành công nhiều giao dịch nổi bật, như tư vấn phát cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cho Vinpearl (VPL) và Taseco Land (TAL).

Tại thời điểm 30/06/2025, Công ty mẹ SSI có tổng tài sản đạt 90.978 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 27.687 tỷ đồng, lần lượt tăng 25,4% và 6,6% so với thời điểm cuối năm 2024.