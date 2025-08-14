Dư nợ trái phiếu Dragon Village bao nhiêu?

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Bất động sản Dragon Village vừa công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, trong nửa đầu năm 2025, Dragon Village đã thanh toán hơn 190 tỷ đồng tiền lãi cho 5 lô trái phiếu có mã từ DVLCH2124001 đến DVLCH2124005.

Nguồn: HNX

Được biết, 5 lô trái phiếu này đều do Dragon Village phát hành năm 2021, kỳ hạn ban đầu là 36 tháng. Theo công bố, mục đích phát hành của 4 lô từ DVLCH2124001 đến DVLCH2124004 là bổ sung vốn đầu tư dự án Khu đô thị Rose Valley (75,4 ha) tại Mê Linh, Hà Nội.

Theo quyết định số 1310/2023/QĐ-HĐQT ngày 13/10/2023 của Dragon Village, doanh nghiệp đã thông qua việc thay đổi nội dung kỳ hạn trong phương án phát hành của lô trái phiếu DVLCH2124005 từ 36 tháng lên 60 tháng.

Cũng trong ngày 13/10/2023, Dragon Village còn có quyết định số 1310-1/2023/QĐ-HĐQT thông qua việc thay đổi kỳ hạn của 4 lô trái phiếu từ 36 tháng lên 60 tháng. Sau khi thay đổi, các lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn vào tháng 9,10,11/2026.

Ngày 30/5/2025, Dragon Village đã tiến hành mua lại 8.000 trái phiếu mã DVLCH2124005 với giá trị mua lại thực tế hơn 104 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị mua lại hơn 832 tỷ đồng. Ngày hoàn tất việc mua lại là 4/6/2025.

Tính đến ngày 30/6/2025, giá trị lưu hành của 4 lô từ DVLCH2124001 đến DVLCH2124004 là 500 tỷ đồng/lô.

Về Dragon Village, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2014; ban đầu có tên là Công ty CP Bất động sản Phú An Khang. Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 2/2015, Phú An Khang có vốn 6 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông là: Phạm Thị Vân Hà (40%), Nguyễn Thị Hậu (30%) và Phạm Thúy Hồng (30%).

Đến tháng 4/2016, doanh nghiệp tăng vốn đột biến lên 440 tỷ đồng. Lúc này, tỷ lệ của 3 cổ đông sáng lập cũng giảm xuống, trong đó, bà Phạm Thị Vân Hà 15,727%, bà Nguyễn Thị Hậu 17,045% và bà Phạm Thúy Hồng 0,409%. Còn hơn 66,8% còn lại thuộc cổ đông khác không được công bố.

Tháng 8/2016, ông Nguyễn Ngọc Thắng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Nhưng đến tháng 5/2017, vị trí này lại do ông Nguyễn Đặng Duy Hải (SN 1973) đảm nhiệm.

Sau đó không lâu, doanh nghiệp cũng đổi tên từ Bất động sản Phú An Khang thành Công ty CP Bất động sản Dragon Village.

Tháng 7/2022, ông Nguyễn Khánh Trung (SN 1971) thay ông Hải giữ chức Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Tính đến cuối năm 2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức 1.200 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố cho kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2024, tính đến ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ở mức gần 1.000 tỷ đồng, chỉ bằng 25% so với con số gần 4.030 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Bán niên năm 2024, Dragon Village báo lãi ròng hơn 68,8 tỷ đồng, gấp gần 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng tăng từ 0,44% lên 7,13%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 6,73 lần, tương ứng nợ phải trả tại thời điểm cuối quý II/2024 là 6.720 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức 2.800 tỷ đồng. Nợ trái phiếu trên đến từ 5 lô trái phiếu từ DVLCH2124001 - DVLCH2124005.

Tổng quan dự án Khu đô thị Rose Valley. Ảnh: Địa ốc Phú Long

Dragon Village được biết đến là cổ đông lớn của CTCP Vĩnh Sơn - chủ đầu tư dự án Khu đô thị Rose Valley (Thung lũng Hoa Hồng). Đây là dự án khu đô thị có quy mô 75,71ha, thuộc địa giới hành chính xã Tiền Phong, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh và xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 11.873 tỷ đồng (được lập dự toán năm 2019). Tiến độ thực hiện từ năm 2019-2029 và được phân làm 5 giai đoạn.

Theo tài liệu của PV, tháng 3/2020, Dragon Village đã mang 6,9 triệu cổ phần của Công ty CP Vĩnh Sơn và toàn bộ các khoản lợi, lợi tức, cổ tức (bằng tiền, bằng cổ phần và/hoặc bằng tài sản khác), phần giá trị tài sản tăng thêm, quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán phát sinh từ số chứng khoán nói trên và cổ phần mua phát sinh từ quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán, đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).