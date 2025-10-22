Đưa hơn 500 kg vàng thỏi lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 người về hành vi buôn lậu hơn 500 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Theo kết quả điều tra, các bị can gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985, kinh doanh vàng bạc); Trần Thành Hiếu (SN 1987), nhân viên Công ty Hoàn Huế; Vàng Thị Phượng (SN 2000, ở Lào Cai); Lương Thị Bích Hà (SN 1994), Liềng Thị Thực (SN 2001) và Nông Thị Thùy Linh (SN 1985), đều là nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải (SN 1970), nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long; cùng Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, ở Lào Cai) bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu.

Cùng vụ án, 3 người thuộc Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My (SN 1977), Chủ tịch HĐQT; Phùng Thị Thuyết (SN 1981), Phó Giám đốc; và Nguyễn Thị Hợp (SN 1979), Kế toán trưởng.

Từ tháng 9 đến tháng 12-2024, bị can Trần Thị Hoàn được xác định đã thỏa thuận với một người tên "bà Béo" (chưa rõ lai lịch) và Phạm Tuấn Hải tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng. Các đường dây này đưa tổng cộng hơn 546 kg vàng, trị giá khoảng 1.208 tỉ đồng, từ Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Trong đó, Hoàn mua của "bà Béo" hơn 97 kg vàng (trị giá hơn 208 tỉ đồng) và mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng (trị giá gần 1.000 tỉ đồng).

Để vận chuyển, "bà Béo" thuê Vàng Thị Phượng, còn Phạm Tuấn Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga sang Trung Quốc nhận vàng. Các bị can giấu vàng trong người hoặc trong giày, mang qua cửa khẩu về trụ sở Công ty Hoàn Huế giao cho đồng phạm. Tại đây, nhóm nhân viên kiểm tra trọng lượng, dùng khò tác động nhiệt lên bề mặt để xóa thông tin xuất xứ nước ngoài, đồng thời lập sổ theo dõi, sử dụng tài khoản cá nhân làm trung gian thanh toán cho Trần Thị Hoàn và mang vàng về Hà Nội giao tiêu thụ.

Cơ quan điều tra còn xác định Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam do Trần Như My làm Chủ tịch đã mua từ Trần Thị Hoàn 52 kg vàng. Công ty này sử dụng hai hệ thống phần mềm để hạch toán: phần mềm "Vacom" phục vụ kế toán với vàng có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; và phần mềm "QLVang" để quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh vàng thực tế, bao gồm cả các giao dịch không có hóa đơn.

Trong quá trình hoạt động, My và Phó Giám đốc Phùng Thị Thuyết trực tiếp thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu từ nhiều nguồn không có chứng từ, chỉ đạo Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hợp không hạch toán vào sổ sách mà theo dõi riêng trên phần mềm "QLVang". Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc thông qua tài khoản của hơn 30 cá nhân là người thân, người quen của My và Thuyết.

Ngược lại, các giao dịch có chứng từ hợp pháp được hạch toán trên phần mềm "Vacom" và đưa vào báo cáo thuế, trong khi toàn bộ giao dịch không có hóa đơn bị loại bỏ, để ngoài sổ kế toán nhằm trốn thuế.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam có doanh thu thực tế hơn 4.243 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai hơn 646 tỉ đồng, gây thiệt hại gần 2,4 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Cùng năm, số thuế GTGT phải nộp hơn 1,6 tỉ đồng nhưng công ty chỉ kê khai 461 triệu đồng, gây thiệt hại hơn 1,1 tỉ đồng. Sáu tháng đầu năm 2024, doanh nghiệp tiếp tục kê khai thiếu, gây thất thu hơn 1,5 tỉ đồng tiền thuế GTGT.

Tổng cộng, hành vi của các bị can My, Thuyết và Hợp bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT.