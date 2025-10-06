Đũa rửa xong để đầu nhỏ hướng lên mới sạch? Sai một chi tiết, cả nhà dễ “ăn” vi khuẩn vào người

Nghe tưởng chuyện nhỏ, nhưng thực tế đây lại là “điểm mù” trong vệ sinh nhà bếp mà nhiều gia đình đang mắc phải. Bởi đũa là vật tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, nếu cất không đúng, vi khuẩn, nấm mốc dễ sinh sôi, bám dính rồi theo thức ăn đi thẳng vào cơ thể.

1. Rửa đũa thế nào mới thật sự sạch?

Không ít người có thói quen cầm cả nắm đũa chà qua loa vài lần , tưởng thế là sạch. Nhưng thực tế, cách làm này chỉ khiến vết bẩn và mảng bám ở các khe đũa bị “đánh lạc hướng” chứ không hề biến mất.

Đũa thường dính dầu mỡ, nước canh, nước mắm - những thứ dễ tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi. Cách đúng là rửa từng chiếc đũa một , để mọi mặt đều được chà sạch. Chỉ mất thêm vài phút nhưng đổi lại, bạn loại bỏ được nguy cơ nhiễm khuẩn khi ăn uống hằng ngày.

2. Sau khi rửa, đũa nên để đầu nào lên?

Nhiều người sau khi rửa đũa xong thường tiện tay cắm đầu nhỏ xuống dưới, đầu to lên trên trong ống cắm đũa, cho rằng như vậy nước dễ chảy ra. Nhưng thực tế lại ngược hoàn toàn.

Theo các chuyên gia vệ sinh gia dụng, đũa rửa xong nên để đầu nhỏ (phần gắp thức ăn) hướng lên trên mới đúng. Lý do là khi đũa còn ướt, nước sẽ chảy xuống phần đầu nhỏ nếu để ngược, khiến đáy ống đũa luôn trong tình trạng ẩm ướt - môi trường lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Ngược lại, khi để đầu nhỏ hướng lên , phần gắp thức ăn nhanh khô, nước thoát ra ngoài nhanh hơn, giúp hạn chế tối đa vi khuẩn và mùi hôi khó chịu. Đũa khô ráo, sạch sẽ thì bữa ăn của gia đình mới thật sự an toàn.

3. Ba nguyên tắc dùng đũa ai cũng nên nhớ

- Thay đũa định kỳ. Đừng nghĩ đũa dùng mãi không hỏng thì cứ để dùng hoài. Theo khuyến nghị, nên thay đũa sau mỗi 3-6 tháng . Vì trong quá trình rửa, bề mặt đũa - đặc biệt là đũa gỗ, đũa tre - rất dễ nứt nhỏ, tạo kẽ cho vi khuẩn trú ngụ. Nếu dùng quá lâu, bạn đang vô tình “nuôi mốc” ngay trên bàn ăn.

- Đũa phải được “tắm rửa” kỹ lưỡng định kỳ. Cứ vài tuần một lần, hãy làm sạch đũa bằng hỗn hợp muối, baking soda, giấm trắng và nước sôi . Muối có tác dụng sát khuẩn, baking soda giúp đánh bật vết bẩn, còn giấm làm mềm và làm sạch sâu bề mặt đũa. Cách làm rất đơn giản: cho hỗn hợp vào chậu, ngâm đũa khoảng 30 phút, sau đó rửa lại từng chiếc bằng nước sạch rồi mang đi phơi khô ở nơi thoáng gió.

- Giữ khô ráo, tránh ẩm mốc. Sau khi rửa, nên để đũa ở nơi thông thoáng, có ánh nắng hoặc gần quạt gió để khô hoàn toàn. Tuyệt đối không cất đũa ướt trong tủ kín - đó chính là “ổ ươm” của nấm mốc.

4. Đừng để sự tiện tay làm hại sức khỏe cả nhà

Một đôi đũa sạch sẽ giúp ngăn ngừa hàng loạt bệnh liên quan đến đường ruột, tiêu hóa, thậm chí cả nhiễm khuẩn đường hô hấp. Ngược lại, một đôi đũa ẩm mốc, nhiễm khuẩn có thể đưa hàng nghìn vi sinh vật vào cơ thể mỗi ngày .

Vì thế, chỉ cần thay đổi một thói quen nhỏ - đặt đũa đầu nhỏ hướng lên sau khi rửa - bạn đã giúp cả nhà ăn uống an toàn, khỏe mạnh hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu