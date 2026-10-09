Đức thống kê hàng tỷ USD chi tiêu trong nước là viện trợ cho Ukraine

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky.

Chính phủ Đức đã báo cáo việc cung cấp hoặc dành riêng 100 tỷ euro (112 tỷ USD) hỗ trợ Ukraine, kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào đầu năm 2022.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu được Viện Kinh tế Thế giới Kiel công bố hôm 8/10, chỉ có 41,7 tỷ euro được coi là viện trợ song phương thực tế, trong khi 35,9 tỷ euro được chi tiêu tại Đức, và 22 tỷ euro còn lại là các cam kết quân sự trong tương lai.

“Con số 100 tỷ euro gây hiểu nhầm và bị gán nhãn sai là "viện trợ song phương cho Ukraine"", Christoph Trebesch, người đứng đầu bộ phận Theo dõi Hỗ trợ Ukraine của Viện này, cho biết.

Tuy nhiên, ông vẫn mô tả Đức là nhà tài trợ lớn nhất của châu Âu cho Ukraine.

Trong số 43,3 tỷ euro mà Đức phân loại là viện trợ dân sự, khoảng 80% vẫn ở lại Đức.

Phần lớn số tiền này được dùng để chi trả trợ cấp và chỗ ở cho người tị nạn Ukraine, trong khi 1,3 tỷ euro được dành cho các khoản bảo lãnh xuất khẩu và đầu tư cho những công ty Đức hoạt động tại Ukraine.

Theo nghiên cứu, chỉ có 7,4 tỷ euro viện trợ dân sự thực sự đến được Ukraine, bao gồm viện trợ nhân đạo, hỗ trợ năng lượng và kinh phí tái thiết.

Ông Trebesch đặt câu hỏi về cách hạch toán của chính phủ, đồng thời lập luận chi tiêu cho người tị nạn Syria thường không được mô tả là "viện trợ song phương cho Syria".

Chính phủ Đức đã ngừng công bố các số liệu chi tiết về viện trợ quân sự cho Ukraine vào tháng 6/2025. Điều này làm phức tạp thêm quá trình giám sát độc lập, các nhà nghiên cứu lưu ý.

Hôm 8/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cáo buộc Thủ tướng Merz đặt lợi ích của Ukraine lên trên lợi ích của người đóng thuế Đức, khi ông cam kết viện trợ thêm, bất chấp sự bất mãn của công chúng đối với những chính sách của ông.

Đảng CDU của ông Merz đã gặp thất bại trong cuộc bầu cử tháng trước, chỉ về nhì ở bang Saxony-Anhalt với 17,5% số phiếu, và không giành được ghế trong nghị viện bang Mecklenburg-Western Pomerania sau khi chỉ đạt được 4,9%.

Bất chấp những thất bại, Thủ tướng Merz đã tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã đề ra.