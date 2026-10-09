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Nga xuất xưởng 10 xe đầu kéo công suất 460 mã lực thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm

| | Tài chính quốc tế

Mẫu xe chủ lực này do Tập đoàn sản xuất xe tải và xe chuyên dụng lớn nhất Nga chế tạo.

KAMAZ - Tập đoàn sản xuất xe tải và xe chuyên dụng lớn nhất Nga - vừa chuyển giao cho hai công ty SET và Gazoil lô 10 xe đầu kéo hạng nặng chạy khí nén KAMAZ-54901, mẫu xe chủ lực thuộc thế hệ K5 của KAMAZ.

Hai công ty mua dòng xe đầu kéo chạy đường dài để chở hàng nguy hiểm và có thể kéo đoàn xe tải trọng tới 44 tấn.

Những chiếc xe này vận hành bằng khí thiên nhiên nén (CNG) - loại khí thiên nhiên được nén ở áp suất cao đến 250 bar để giảm thể tích. Mức áp suất này tương đương áp suất dưới lòng đại dương ở độ sâu 2.500 mét.

Nga điều động 10 xe đầu kéo công suất 460 mã lực thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm - Ảnh 1.

Cận cảnh xe đầu kéo chạy bằng khí nén KAMAZ-54901 - mẫu xe chủ lực của thế hệ K5 mới của KAMAZ. Ảnh: KAMAZ

Xe tiết kiệm nhiên liệu ở mức tối ưu và chạy hiệu quả trên các tuyến đường dài, mà vẫn giữ nguyên thế mạnh của bản động cơ diesel: Công suất lớn, độ bền cao và cabin thoải mái cho tài xế.

KAMAZ-54901 chạy bằng khí sở hữu công suất 460 mã lực tại 1.900 vòng/phút. Việc xe chạy bằng CNG còn giúp giảm chi phí nhiên liệu và lượng khí thải ra môi trường. Xe đạt chuẩn khí thải Euro 5.

Khí nén thiên nhiên (CNG) được coi là một trong những nhiên liệu hóa thạch sạch nhất hiện nay.

Về mặt kinh tế, CNG giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng tiết kiệm từ 30% - 50% chi phí nhiên liệu so với xăng và dầu diesel trên cùng quãng đường di chuyển.

Nhờ cấu trúc dạng khí hòa trộn hoàn hảo với không khí, CNG cháy sạch hoàn toàn, không tạo muội than hay cặn bám trong buồng đốt và không làm loãng dầu bôi trơn.

Về khía cạnh môi trường, tỷ lệ Carbon/Hydro trong phân tử Mê-tan (CH4) thấp nhất trong các hydrocarbon giúp giảm 20%-30% lượng khí CO2 phát thải ra khí quyển.

Quá trình cháy triệt để của CNG cũng cắt giảm 50%-70% khí độc CO; 30%-60% khí NOx và tiêu giảm phần lớn các hợp chất hydrocarbon độc hại khác.

Hành trình của dòng xe này đã được theo dõi khá sát.

Tháng 4/2025, một chiếc KAMAZ-54901 chạy khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) được giao cho công ty logistics ITECO chạy thử hai tháng để vận chuyển container. Khi đó, KAMAZ cũng cho biết biến thể này đã bắt đầu sản xuất từ tháng 9/2024, với kế hoạch năm vượt 700 chiếc.

Mùa hè 2025, KAMAZ-54901 bản LNG hoàn tất đợt thử nghiệm một tháng tại đội xe của công ty vận tải "Volga". Xe xác nhận được mức tiết kiệm nhiên liệu và độ thân thiện với môi trường, còn quãng đường chạy với hai bình chứa khí hóa lỏng đạt tới 1.600 km.

Sang năm 2026, quy mô sản xuất đã khác hẳn: KAMAZ-54901 bản LNG được lắp ráp theo hàng nghìn chiếc, với kế hoạch 2.100 xe.

Lô 10 xe giao cho SET và Gazoil lần này nối tiếp xu hướng đó, nhưng có một điểm khác quan trọng. Đây là các xe chạy khí nén CNG, và được thiết kế riêng để chở hàng nguy hiểm trong đoàn xe có tải trọng tới 44 tấn.

Tham khảo: KAMAZ

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Theo Trang Ly

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
kamaz, SET, cng

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