Huyền thoại đầu tư Ray Dalio gióng hồi chuông cảnh báo: Chứng khoán sắp mất lá chắn, thị trường trái phiếu còn có thể lao dốc

Ngày 8/10, tỷ phú đầu tư Ray Dalio cảnh báo đà tăng của lợi suất trái phiếu đang gây sức ép ngày càng lớn lên thị trường chứng khoán. Theo ông, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vẫn giúp giá cổ phiếu duy trì ở mức cao, nhưng lợi thế này đang dần suy giảm.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC bên lề Hội nghị Thượng đỉnh châu Á của Viện Milken tại Singapore, nhà sáng lập Bridgewater Associates cho biết cổ phiếu vẫn giữ được sức hấp dẫn trong thời gian qua nhờ tỷ suất sinh lời kỳ vọng cao hơn đáng kể so với trái phiếu.

Tuy nhiên, khi giá cổ phiếu tiếp tục tăng cùng với lợi suất trái phiếu, chênh lệch lợi nhuận kỳ vọng giữa hai kênh đầu tư ngày càng thu hẹp. Điều này khiến chứng khoán dễ chịu tác động hơn nếu lãi suất tiếp tục tăng.

Theo ông Dalio, những dấu hiệu đáng lo ngại đã bắt đầu xuất hiện khi chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ gia tăng, phản ánh chi phí huy động vốn và mức độ rủi ro trên thị trường tín dụng đang tăng lên.

Bên cạnh đó, tỷ phú Mỹ cho rằng nhà đầu tư cần chú ý nhiều hơn đến dòng tiền tự do thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận doanh nghiệp.

Ông giải thích rằng một công ty có thể tiếp tục báo lãi nhưng vẫn gặp khó khăn về thanh khoản nếu phải chi quá nhiều tiền cho đầu tư mà chưa thu được dòng tiền tương ứng.

"Tôi cho rằng lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tiếp tục cải thiện, nhưng dòng tiền tự do có thể suy giảm", ông Dalio nhận định.

Đối với thị trường trái phiếu, nhà sáng lập Bridgewater Associates dự báo đợt bán tháo trên toàn cầu vẫn còn tiếp diễn. Nguyên nhân là các chính phủ đang tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt ngân sách, trong khi doanh nghiệp cũng đẩy mạnh huy động vốn để đầu tư vào những công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

Nhu cầu huy động vốn lớn có thể tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu và chi phí vay tăng cao.

"Chúng ta đang ở trong một thị trường trái phiếu giá xuống. Điều đó khá rõ ràng và tôi cho rằng xu hướng này vẫn chưa kết thúc", ông nói.

Theo ông Dalio, lãi suất tăng cuối cùng sẽ khiến hoạt động vay vốn và chi tiêu chậm lại, qua đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán.

Dù vậy, ông chưa dự báo lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sụt giảm hoặc chứng khoán sắp bước vào một đợt điều chỉnh mạnh. Theo tỷ phú này, điều kiện tài chính hiện chưa thắt chặt đến mức gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động tín dụng và chi tiêu.

Theo CNBC