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Thoát bóng phương Tây, Nga đạt chủ quyền công nghệ tuyệt đối ở lĩnh vực chiếm 18% quốc gia

| | Tài chính quốc tế

Nga đang đặt nhiều mục tiêu tham vọng trong lĩnh vực này.

Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 8/10, Nga vừa đạt được chủ quyền công nghệ hoàn toàn trong lĩnh vực công nghệ thủy điện.

Điều này có nghĩa, Nga giờ đây có thể tự thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành/hiện đại hóa các nhà máy thủy điện mà không cần phụ thuộc vào công nghệ, thiết bị hay linh kiện nước ngoài, phương Tây.

Thông tin này được ông Sergey Kondratyev, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất kiêm Kỹ sư trưởng của RusHydro, thông báo với các nhà báo bên lề Kội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 18 "Thủy điện. Kỹ thuật thủy lực. Những phát triển và công nghệ mới".

Nga vừa làm chủ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

"Nhìn chung, tôi tự tin khẳng định Nga hoàn toàn chủ động về công nghệ trong lĩnh vực thủy điện. Từ khâu khảo sát, thiết kế địa điểm đến thi công xây đập, các doanh nghiệp trong nước đều đủ năng lực cung ứng trọn gói cả thiết bị lẫn hệ thống điều khiển" - ông Sergey Kondratyev cho biết.

Cột mốc này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với "Xứ Bạch Dương" bởi hiện nay, các nhà máy thủy điện thuộc nhiều loại khác nhau sản xuất khoảng 18% tổng lượng điện quốc gia. Chưa kể, Nga có tiềm năng thủy điện khổng lồ chưa được khai thác, đặc biệt là ở Siberia và Viễn Đông.

Ông Vladimir Demyanov, Phó Giám đốc điều hành kiêm Trưởng bộ phận Thủy điện của Power Machines, trước đây đã nói với hãng TASS rằng công ty có khả năng sản xuất đầy đủ các thiết bị cho nhà máy thủy điện hàng năm, với công suất sản xuất lên đến 10 bộ thiết bị có tổng công suất lên đến 2 GW.

Thoát bóng phương Tây, Nga đạt chủ quyền công nghệ tuyệt đối ở lĩnh vực chiếm 18% quốc gia - Ảnh 2.

Năm 2042, Nga dự kiến đưa vào vận hành 6,7 GW công suất phát điện thủy điện mới. Ảnh: AI

Kế hoạch tổng thể phát triển các cơ sở điện lực của Nga đến năm 2042 dự kiến đưa vào vận hành 6,7 GW công suất phát điện thủy điện mới, bao gồm 7 nhà máy thủy điện và 4 nhà máy tích năng bơm. Tổng cộng sẽ cần 37 tổ máy thủy điện với các công suất khác nhau.

Theo tài liệu này, thời điểm vận hành gần nhất của các tổ máy này được lên kế hoạch vào năm 2031, khi 8 tổ máy thủy điện dự kiến đi vào hoạt động, và năm 2032, khi 13 tổ máy dự kiến được đưa vào vận hành.

RusHydro là công ty năng lượng lớn nhất của Nga xét về công suất lắp đặt, bao gồm hơn 600 nhà máy phát điện. Tổng công suất lắp đặt của các nhà máy điện thuộc công ty đạt 38,7 GW.

Nguồn: TASS

Nga có bước đi khiến phương Tây không ngờ

Theo Trang Ly

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