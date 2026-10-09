Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mất bao nhiêu tiền để làm hàng xóm của Neymar?

| | Tài chính quốc tế

Đắt đỏ chi phí làm hàng xóm của Neymar.

Muốn trở thành hàng xóm của siêu sao bóng đá Neymar tại Brazil, số tiền mà giới nhà giàu phải bỏ ra không hề nhỏ. Theo thông tin từ tờ O Globo, một căn biệt thự sang trọng nằm ngay trong khu dân cư cao cấp Morro Santa Terezinha tại thành phố Santos hiện đang được rao bán với mức giá lên tới 12,5 triệu reais (tương đương khoảng 2,5 triệu USD).

Bất động sản đắt đỏ này sở hữu diện tích đất lên tới 2.200 m² với vị trí đắc địa khi nằm cheo leo trên một tảng đá lớn, xung quanh bao bọc bởi không gian xanh tự nhiên và có tầm nhìn toàn cảnh hướng ra bờ biển Santos. Bên trong dinh thự được trang bị nội thất xa hoa với 4 phòng ngủ, bể bơi lớn nhìn ra thành phố, lò sưởi đốt củi, nguồn nước tự nhiên cùng một khu nhà phụ dành riêng cho nhân viên hoặc khách ghé thăm.

Mất bao nhiêu tiền để làm hàng xóm của Neymar? - Ảnh 1.

Mất khoảng 2,5 triệu USD để làm hàng xóm của Neymar

Neymar được cho là đã thu gom tới 3 căn biệt thự tại khu vực này kể từ khi trở lại Santos thi đấu, càng khiến giá trị bất động sản nơi đây tăng vọt. Mức giá trung bình của các căn nhà trong khu VIP này thường dao động từ 7 triệu reais, nhưng để sở hữu vị trí ngay sát vách chân sút người Brazil thì 12,5 triệu reais là cái giá không hề rẻ.

Bên cạnh chi phí đắt đỏ, yếu tố an ninh cũng được đặt lên hàng đầu. Chuyên viên môi giới bất động sản Paula Malta cho biết, mọi khách hàng muốn đến thăm quan hay xem nhà đều phải trải qua quy trình phỏng vấn và kiểm duyệt nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho các cư dân thượng lưu đang sinh sống tại đây.

Xem cách Neymar kiếm tiền và tiêu tiền

Theo Tiên Tiên

Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh, Trung Quốc quanh đáy: Cùng một thước đo nhưng kể hai câu chuyện trái ngược?

Lợi suất trái phiếu Mỹ lên đỉnh, Trung Quốc quanh đáy: Cùng một thước đo nhưng kể hai câu chuyện trái ngược? Nổi bật

Phát hiện máy bay không người lái 5,6 tấn có thể bay liên tục hơn 30 giờ, đạt tốc độ gần 390 km/h: "Đại bàng sắt" chuyên săn tàu ngầm

Phát hiện máy bay không người lái 5,6 tấn có thể bay liên tục hơn 30 giờ, đạt tốc độ gần 390 km/h: "Đại bàng sắt" chuyên săn tàu ngầm Nổi bật

Quốc gia có công suất lọc dầu lớn nhất thế giới bất ngờ báo tin vui

Quốc gia có công suất lọc dầu lớn nhất thế giới bất ngờ báo tin vui

14:50 , 09/10/2026
Khoảnh khắc 4 phi hành gia đáp xuống biển sau nhiệm vụ khẩn cấp

Khoảnh khắc 4 phi hành gia đáp xuống biển sau nhiệm vụ khẩn cấp

14:41 , 09/10/2026
Huyền thoại đầu tư Ray Dalio gióng hồi chuông cảnh báo: Chứng khoán sắp mất lá chắn, thị trường trái phiếu còn có thể lao dốc

Huyền thoại đầu tư Ray Dalio gióng hồi chuông cảnh báo: Chứng khoán sắp mất lá chắn, thị trường trái phiếu còn có thể lao dốc

14:22 , 09/10/2026
Thoát bóng phương Tây, Nga đạt chủ quyền công nghệ tuyệt đối ở lĩnh vực chiếm 18% quốc gia

Thoát bóng phương Tây, Nga đạt chủ quyền công nghệ tuyệt đối ở lĩnh vực chiếm 18% quốc gia

14:22 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên