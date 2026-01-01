Đúng 1/1/2026, nhiều nơi tại trung tâm Hà Nội đông nghịt người xếp hàng, chuyện gì đây?

Ghi nhận trong ngày 1/1/2026 - thời điểm mở màn năm mới cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày - không khí tại nhiều khu vực trung tâm Hà Nội trở nên tấp nập hơn hẳn ngày thường. Từ phố cổ đến những tuyến phố quen thuộc với du khách quốc tế, hàng loạt hàng quán nổi tiếng đều đông nghịt, khách đứng chờ kín trước cửa, người ra vào liên tục, tạo nên khung cảnh vô cùng nhộn nhịp.

Điểm chung của những địa chỉ này là đều đã quá quen mặt với cả khách Việt lẫn khách Tây. Trong ngày đầu năm mới, khi nhiều người tranh thủ đi chơi, đi du lịch, thưởng thức ẩm thực Hà Nội, các quán ăn nổi tiếng trở thành "điểm phải đến". Không chỉ người dân Thủ đô, rất nhiều du khách trong và ngoài nước cũng đổ về, khiến cảnh xếp hàng dài trở thành hình ảnh dễ bắt gặp.

Video: Nhiều nơi tại trung tâm Hà Nội đông nghịt trong ngày 1/1/2026

Dân tình xếp hàng dài chờ thưởng thức đồ ăn

Tại số 10 Lý Quốc Sư, quán phở lâu đời này ghi nhận lượng khách đông ngay từ sáng sớm nay. Hàng dài người đứng chờ trước cửa quán kéo dài, bên trong gần như kín chỗ. Phở Lý Quốc Sư vốn nổi tiếng với nước dùng trong, vị đậm đà, thơm mùi xương hầm, bánh phở mềm và thịt thái vừa tay. Trong ngày đầu năm, quán không chỉ đón khách Việt quen thuộc mà còn rất nhiều khách Tây, kiên nhẫn đứng chờ để được thưởng thức một bát phở "chuẩn Hà Nội".

Phở 10 Lý Quốc Sư

Cách đó không xa, bánh mì Mama tại số 54 Lý Quốc Sư cũng đông nghịt. Quán chỉ là một tiệm bánh mì nhỏ, mặt bằng khiêm tốn, nhưng lượng khách xếp hàng khiến nhiều người đi ngang không khỏi tò mò. Đáng chú ý, phần lớn khách chờ mua là du khách nước ngoài. Nhiều thực khách từng chia sẻ rằng bánh mì ở đây "ngon bá cháy", nhân đầy đặn, hương vị vừa miệng, trong khi giá lại rất "dễ chịu". Có lẽ chính sự giản dị nhưng chất lượng này đã khiến bánh mì Mama trở thành điểm dừng quen thuộc mỗi khi khách Tây ghé phố cổ.

Bánh mì Mama

Tại phố Hàng Cá, bánh mì 25 tiếp tục chứng kiến cảnh xếp hàng dài trong ngày 1/1. Đây vốn là địa chỉ đã quá nổi tiếng với khách nước ngoài, thường xuyên được nhắc đến trên các trang du lịch quốc tế. Từ bánh mì truyền thống đến các phiên bản biến tấu phù hợp khẩu vị du khách, quán luôn giữ được lượng khách ổn định. Trong ngày đầu năm mới, dòng người đứng chờ trước cửa bánh mì 25 gần như không ngớt, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đặc trưng của phố cổ Hà Nội mỗi mùa cao điểm du lịch.

Bánh mì 25

Một địa chỉ khác cũng đông không kém là phở bò Khôi Hói tại 50 Hàng Vải. Dù là quán phở từng gây nhiều tranh cãi về hương vị, giá cả, nhưng không thể phủ nhận sức hút của địa chỉ này. Trong ngày nghỉ lễ, lượng khách đổ về đông hơn thường lệ. Một phần vì người dân được nghỉ dài ngày, tranh thủ đi chơi, ăn uống; phần khác vì quán hiện không còn nhiều vị trí ngồi như trước, khiến thời gian chờ đợi kéo dài hơn, tạo cảm giác "xếp hàng đông nghịt".

Phở bò Khôi Hói

Từ phở, bánh mì đến những món ăn quen thuộc, cảnh xếp hàng trong ngày 1/1/2026 phản ánh rõ sức hút của ẩm thực Hà Nội trong mắt du khách. Với nhiều người, việc đứng chờ không chỉ để ăn một món ngon, mà còn là cách bắt đầu năm mới bằng một trải nghiệm rất Hà Nội - chậm rãi, đông vui và đầy hương vị.