Đúng 12h, một siêu đại bàng của thế giới xuất hiện, Việt Nam ghi nhận điều chưa từng có trong lịch sử, một bước ngoặt lớn đã diễn ra từ 12 năm trước

Ảnh minh họa

Vào 12h ngày 1/6/2014, Siêu máy bay Boeing 787 Dreamliner lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, khi thực hiện hành trình từ Nhật Bản đến Hà Nội. Đây là dòng máy bay thuộc nhóm lớn nhất thế giới.

Vào thời điểm đó, Boeing 787 Dreamliner là dòng máy bay thương mại hiện đại nhất được khai thác ở Việt Nam. Tính đến tháng 5/2013, trên thế giới có 890 chiếc Boeing 787.

Siêu máy bay Boeing 787 bắt đầu xuất hiện từ năm 2011, máy bay có chiều dài thân 57m, chiều rộng sải cánh 60m. Đây là loại máy bay duy nhất trên thế giới có khung làm từ sợi carbon tổng hợp siêu nhẹ giúp máy bay giảm trọng lượng, tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải tới 20% so với máy bay thông thường.

Cửa sổ có chiều cao 47cm, gấp 1,3 lần các loại máy bay thông thường. Cánh máy bay được thiết kế theo đường cong mềm mại, mỏng và nhẹ giúp máy bay giảm tối đa lực cản, kết hợp với động cơ 1.000 mã lực nên đạt tốc độ bay nhanh nhất. Tiếng ồn trên Boeing 787 rất nhỏ so với các loại máy bay khác.

Thực tế, sân bay Nội Bài đã nhiều lần được đầu tư, nâng cấp hạ tầng nhằm đáp ứng việc khai thác các dòng máy bay thân rộng cỡ lớn. Ngay từ năm 2007, hệ thống đường lăn, sân đỗ và nhà ga đã được chuẩn bị để đón Airbus A380 – máy bay chở khách lớn nhất thế giới thời điểm đó.

Theo Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 657/QĐ-BXD ngày 6/5/2026, Việt Nam có 4 cảng hàng không được quy hoạch đạt cấp 4F - cấp cao nhất theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Trong hệ thống phân cấp của ICAO, chuẩn 4F dành cho các cảng hàng không có khả năng khai thác những loại máy bay thân rộng cỡ lớn nhất thế giới như Airbus A380 hay Boeing 747-8. Để đạt chuẩn này, sân bay không chỉ cần đường băng dài, mặt sân đỗ rộng mà còn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe về điều hành bay và an toàn khai thác.

Sân bay Nội Bài hiện đang sử dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến. Điển hình như hệ thống máy soi chiếu 3D thế hệ mới, máy quét cơ thể chuẩn TSA và loạt thiết bị tự động hóa lần đầu xuất hiện và đã được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2025.

Cùng với đó, sau khi mở rộng, Nhà ga hành khách T2 sân bay Nội Bài đang sở hữu loạt công nghệ mới. Lần đầu tiên, một hệ sinh thái các thiết bị tự động hóa được triển khai đồng bộ, trao quyền chủ động cho hành khách và tối ưu hóa năng lực khai thác.

Tự động hóa luồng thủ tục (Self-service): Tại khu vực sảnh đi, Cảng đã lắp đặt hệ thống 24 Kiosk Check-in và 24 quầy Self Bag Drop (tự gửi hành lý). Việc đưa vào vận hành số lượng lớn các thiết bị này giúp hành khách hoàn toàn chủ động trong việc chọn chỗ ngồi, in thẻ lên tàu và ký gửi hành lý mà không phụ thuộc vào quầy thủ tục truyền thống, tăng trải nghiệm của hành khách khi không phải xếp hàng vào quầy.

Soi chiếu an ninh thông minh (Smart Security): Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống kiểm soát an ninh với 06 máy soi chiếu 3D thế hệ mới và 03 máy quét cơ thể (Body Scanner) hiện đại, đạt chuẩn TSA.

Máy soi hành lý 3D: Tích hợp công nghệ tự động trả khay và hình ảnh 3D đa chiều, cho phép soi chiếu nhanh, chính xác, giúp tăng năng lực thông qua và rút ngắn thời gian chờ đợi.

Máy quét cơ thể (Body Scanner): Sử dụng công nghệ sóng milimet an toàn tuyệt đối (không bức xạ ion hóa, an toàn cho phụ nữ mang thai và người dùng máy trợ tim). Thiết bị quét nhanh trong vài giây, phát hiện chính xác vật thể kim loại/phi kim loại và đảm bảo quyền riêng tư tối đa thông qua hình ảnh hiển thị dạng Avatar trung tính.

Làn xuất cảnh tự động (Autogate): Song song với các thiết bị trên, hệ thống cửa xuất nhập cảnh tự động cũng được bố trí tại khu vực Công an cửa khẩu và khu vực kiểm soát thẻ lên tàu bay. Sự kết hợp giữa Autogate và các thiết bị sinh trắc học giúp quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu tối đa thời gian xếp hàng chờ đợi.