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Dùng 61 tài khoản thao túng cổ phiếu Kido, 3 cá nhân bị phạt 4,5 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt 3 cá nhân, với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng. Ba người sử dụng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục mua, bán cổ phiếu Kido, thao túng chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt 3 cá nhân tổng cộng 4,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KDC của Công ty CP Tập đoàn Kido.

Cụ thể, ông Thang Phú Minh (phường Bình Tiên, TPHCM), bà Lâm Thúy Hằng (phường Chợ Lớn, TPHCM) và bà Dương Thái Phương Thảo (phường Bình Trưng, TPHCM) mỗi người bị phạt 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Dùng 61 tài khoản thao túng cổ phiếu Kido, 3 cá nhân bị phạt 4,5 tỷ đồng- Ảnh 1.

Dùng 61 tài khoản thao túng cổ phiếu Kido, 3 cá nhân bị phạt 4,5 tỷ đồng

UBCKNN xác định, trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến ngày 6/1/2025, ba cá nhân trên đã sử dụng tổng cộng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu KDC nhằm tạo cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường.

Tổng số tiền phạt là 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra và tính toán của UBCKNN, không xác định được khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.

Ngoài hình thức phạt tiền, UBCKNN còn áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm đối với ba cá nhân.

Cụ thể, ba người bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 2/11/2026; cấm đảm nhiệm chức vụ tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các tổ chức liên quan trong cùng thời hạn.

Cùng trong vụ việc này, 17 cá nhân cho mượn tài khoản phục vụ giao dịch thao túng cũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch 9 tháng và cấm giao dịch chứng khoán trong 2 năm.

UBCKNN cũng cho biết kết quả kiểm tra chưa có cơ sở để xác định số lợi bất hợp pháp mà 17 cá nhân có được từ hành vi vi phạm.

Theo Việt Linh

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