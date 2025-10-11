Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dùng 7 món này sướng như vớ được vàng: Việc nhà hóa trò chơi, nhàn tênh như có phép

11-10-2025 - 09:11 AM

Mọi ác mộng việc nhà đều tan biến khi có 7 món đồ cứu tinh này.

Một căn nhà gọn gàng và tiện nghi đôi khi không cần đến những món đồ xa xỉ, mà chỉ nhờ vài vật dụng nhỏ bé nhưng tinh tế. Những món này không phô trương, thậm chí nhiều khi còn bị bỏ qua, nhưng khi dùng rồi mới thấy giá trị thật sự.

1. Miếng bọt biển nano

Chỉ cần thấm chút nước, miếng bọt biển này có thể làm sạch dầu mỡ bám lâu ngày trong bếp, cặn trà ố vàng trên ly hay vết bẩn trên giày trắng. Bề mặt mềm mịn nên không gây xước kính hay thép, lại dễ cầm nắm. Tuy nhiên, nó không phù hợp với chảo chống dính vì dễ làm bong lớp phủ. Loại kích thước vừa tay sẽ tiện hơn loại quá to.

Dùng 7 món này sướng như vớ được vàng: Việc nhà hóa trò chơi, nhàn tênh như có phép- Ảnh 1.

2. Thanh treo kéo dài

Chỉ là một thanh treo nhỏ nhưng lại có thể tạo nên rất nhiều khả năng lưu trữ. Trong tủ quần áo, nó có thể biến một khoảng trống thành kệ treo hai tầng. Trong nhà tắm, nó dùng để treo khăn hoặc rèm tắm. Trong bếp, nó dễ dàng trở thành giá phơi đồ. Không cần khoan vít, chỉ cần điều chỉnh độ dài và lắp vào, ai cũng làm được. Nếu chọn loại có đầu cao su chống trượt, thanh treo sẽ chắc chắn và bền hơn hẳn.

Dùng 7 món này sướng như vớ được vàng: Việc nhà hóa trò chơi, nhàn tênh như có phép- Ảnh 2.

3. Hộp nhựa có bánh xe

Hộp nhựa này là giải pháp lý tưởng cho những ngăn tủ sâu khó lấy đồ. Hộp nhựa gắn bánh xe cho phép kéo ra đẩy vào chỉ bằng một tay. Đựng gạo, mì, gia vị hoặc thậm chí là hộp thực phẩm trong ngăn đông đều hợp lý. Kéo ra rất nhẹ nhàng, không gây tiếng động mạnh. Đây là món giúp tối ưu hóa những góc khuất trong tủ bếp mà trước đây thường bị bỏ phí.

Dùng 7 món này sướng như vớ được vàng: Việc nhà hóa trò chơi, nhàn tênh như có phép- Ảnh 3.

4. Móc nam châm

Không gian dọc tường kim loại thường bị bỏ quên, nhưng chỉ cần một chiếc móc nam châm là biến thành khu vực chứa đồ cực tiện. Tủ lạnh, cửa thép, mặt bên máy giặt... đều có thể tận dụng để treo chìa khóa, dao kéo, túi vải hay đồ dùng nhỏ. Móc nam châm bám chắc, dễ tháo, không để lại vết dán. Những món nhỏ như khẩu trang, dây buộc tóc, dao gọt hoa quả cũng có chỗ riêng, tránh cảnh bừa bộn.

Dùng 7 món này sướng như vớ được vàng: Việc nhà hóa trò chơi, nhàn tênh như có phép- Ảnh 4.

5. Giá để bát gấp gọn

Đây là một phát minh cực kỳ hữu ích cho những căn bếp nhỏ. Khi cần úp bát, chỉ việc trải ngang bồn rửa. Khi không dùng thì cuộn lại, gọn gàng cất vào góc tủ. Giá này còn tận dụng làm miếng lót chịu nhiệt khi đặt nồi canh vừa nhấc khỏi bếp. Với chất liệu an toàn, nó chịu nhiệt tốt, không ám mùi và dùng lâu không biến dạng.

Dùng 7 món này sướng như vớ được vàng: Việc nhà hóa trò chơi, nhàn tênh như có phép- Ảnh 5.
Dùng 7 món này sướng như vớ được vàng: Việc nhà hóa trò chơi, nhàn tênh như có phép- Ảnh 6.

6. Dụng cụ mở đa năng

Một món nhỏ nhưng giải quyết được nhiều tình huống trong bếp. Nắp lọ cứng, lon nước khó bật hay gói đồ ăn cần kẹp kín đều xử lý dễ dàng. Thiết kế gồm răng cưa mở nắp, khe bật lon và kẹp giữ túi thực phẩm, tất cả gói gọn trong một dụng cụ. Treo ngay cạnh bếp để tiện dùng, bạn sẽ không còn cảnh phải lấy dao gõ nắp lọ hay dùng răng cắn túi bánh nữa.

Dùng 7 món này sướng như vớ được vàng: Việc nhà hóa trò chơi, nhàn tênh như có phép- Ảnh 7.

7. Dây dán dính nhiều lần

Bàn làm việc và góc học tập sẽ gọn gàng hơn nhiều nhờ những sợi dây dán nhỏ xinh này. Chúng giúp gom gọn dây sạc, tai nghe hay dây điện nối dài, không còn cảnh dây nhằng nhịt. Ngoài ra còn có thể buộc gọn rèm cửa hoặc bó lại túi đồ. Loại dây này tháo ra buộc lại nhiều lần mà vẫn chắc chắn, rất bền và dễ dùng.

Dùng 7 món này sướng như vớ được vàng: Việc nhà hóa trò chơi, nhàn tênh như có phép- Ảnh 8.
Dùng 7 món này sướng như vớ được vàng: Việc nhà hóa trò chơi, nhàn tênh như có phép- Ảnh 9.

Theo Toutiao

6 món đồ mẹ tậu về, tôi từng lắc đầu chê - ai ngờ giờ lại thành vật không thể thiếu trong nhà

Theo Phác Thái Anh

Thanh niên Việt

