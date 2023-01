Dùng app hỗ trợ đăng kiểm ôtô

Từ ngày 9-1, TP HCM sẽ thử nghiệm app thông báo lấy số thứ tự dành cho tài xế đăng kiểm xe cơ giới. Việc này nhằm hạn chế thời gian chờ đợi cũng như xếp hàng rồng rắn trước các trạm đăng kiểm. Đó là thông tin được ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, cho biết vào sáng 6-1, tại buổi gặp gỡ phóng viên báo chí cuối năm.

Theo ông Bùi Hòa An, khi người dân tải app để lấy số thứ tự, các trạm đăng kiểm sẽ thông báo số lượng xe còn nhận trong ngày và những khung giờ trống để họ chủ động đăng ký. Lấy số qua app công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng tiêu cực so với lấy số thứ tự trực tiếp.

Ông Bùi Hòa An thông tin tại buổi gặp gỡ phóng viên báo chí cuối năm

Ngoài triển khai app trên, ông Bùi Hòa An cho biết TP HCM cùng Cục Đăng kiểm và Bộ GTVT cũng sẽ xem xét giải quyết nâng công suất cho các trạm đăng kiểm. Ông An lấy ví dụ trạm 50-06V hiện phải tạm dừng do hết thời gian thuê mặt bằng đã được thành phố giải quyết sớm gia hạn mặt bằng, hoạt động lại trong ít ngày tới. Hay trạm 50-09D thiếu nhân sự cũng được Cục Đăng kiểm Việt Nam bổ sung nhân sự. Riêng các trạm bị tạm dừng hoạt động để điều tra (dừng hoạt động của con người, hồ sơ, sổ sách…) nhưng các chuyền vẫn có thể hoạt động thì Bộ GTVT đang xem xét tháo gỡ.

Theo lãnh đạo Sở GTVT, toàn thành phố hiện còn 27/53 chuyền kiểm định xe hoạt động. Với số lượng như vậy, không thể giải quyết triệt để nhu cầu của người dân trong thành phố cũng như người dân vãng lai từ các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, việc đưa app lấy số thứ tự vào hoạt động cũng như nâng cao công suất của các trạm đăng kiểm sẽ cơ bản giải quyết nhu cầu, không để xảy ra tình trạng ách tắc hàng hóa, vận chuyển hành khách vào dịp cuối năm.

Riêng một số đề xuất như kéo dài thời gian đăng kiểm hoặc cho nợ đăng kiểm, ông Bùi Hòa An cho hay hiện nay luật không quy định.

Theo tìm hiểu của phóng viên, app thông báo lấy số do Sở GTVT TP HCM xây dựng không chỉ áp dụng tại TP HCM mà sẽ áp dụng cho 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ.