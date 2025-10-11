Dùng bằng bác sĩ bằng không hợp pháp khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về việc ông Nguyễn Xuân Hưng sử dụng văn bằng không hợp pháp hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn.

Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn - nơi ông Hưng từng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Trường đại học Y Dược TPHCM đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẳng định: Văn bằng chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Nội khoa của ông Nguyễn Xuân Hưng không có trong cơ sở dữ liệu đào tạo và cấp bằng tại trường.

Sau đó, BHXH Cà Mau đã làm việc tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn. Qua kiểm tra cho thấy, ông Hưng làm việc tại đây từ tháng 1 - 5/2025, đã khám cho hơn 4.500 lượt bệnh, với tổng chi phí phát sinh hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau khi bị nghi dùng bằng bác sĩ không hợp pháp, ông Hưng đã tự nghỉ việc tại phòng khám trên.