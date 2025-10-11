Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng bằng bác sĩ bằng không hợp pháp khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân

11-10-2025 - 13:12 PM | Sống

Ông Nguyễn Xuân Hưng được xác định dùng bằng bác sĩ không hợp pháp để làm việc tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau). Trong thời gian 5 tháng, ông Hưng đã khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân, với tổng chi phí phát sinh hơn 1,3 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về việc ông Nguyễn Xuân Hưng sử dụng văn bằng không hợp pháp hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn.

Dùng bằng bác sĩ bằng không hợp pháp khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân- Ảnh 1.

Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn - nơi ông Hưng từng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, Trường đại học Y Dược TPHCM đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẳng định: Văn bằng chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Nội khoa của ông Nguyễn Xuân Hưng không có trong cơ sở dữ liệu đào tạo và cấp bằng tại trường.

Sau đó, BHXH Cà Mau đã làm việc tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn. Qua kiểm tra cho thấy, ông Hưng làm việc tại đây từ tháng 1 - 5/2025, đã khám cho hơn 4.500 lượt bệnh, với tổng chi phí phát sinh hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau khi bị nghi dùng bằng bác sĩ không hợp pháp, ông Hưng đã tự nghỉ việc tại phòng khám trên.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi: Hàng triệu người dân chịu hậu quả của bão lũ cần lưu ý

Theo Tân Hùng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mẹ tôi nghỉ hưu với lương 5 triệu/tháng - ai cũng lo, nhưng bà sống an nhàn hơn tất cả chúng tôi

Mẹ tôi nghỉ hưu với lương 5 triệu/tháng - ai cũng lo, nhưng bà sống an nhàn hơn tất cả chúng tôi Nổi bật

Đàn ông sau 60 tuổi vẫn làm được 4 việc này chứng tỏ sở hữu “thể chất trường thọ”, sống đến 100 tuổi không khó

Đàn ông sau 60 tuổi vẫn làm được 4 việc này chứng tỏ sở hữu “thể chất trường thọ”, sống đến 100 tuổi không khó Nổi bật

5 hoạt động người EQ thấp hay làm lúc 0h đêm

5 hoạt động người EQ thấp hay làm lúc 0h đêm

13:05 , 11/10/2025
Loại rau được CDC Mỹ đánh giá "bổ dưỡng nhất thế giới", phòng đủ thứ bệnh NHƯNG chợ Việt bán vài nghìn cả mớ

Loại rau được CDC Mỹ đánh giá "bổ dưỡng nhất thế giới", phòng đủ thứ bệnh NHƯNG chợ Việt bán vài nghìn cả mớ

12:30 , 11/10/2025
Chặt 3 cây ngoài sân, gỡ 4 vật trong nhà: Vận đổi nhanh như tên lửa, dễ giàu to

Chặt 3 cây ngoài sân, gỡ 4 vật trong nhà: Vận đổi nhanh như tên lửa, dễ giàu to

12:25 , 11/10/2025
Bất ngờ với chế độ ăn của người đàn ông sống thọ nhất thế giới: Có 3 món rất nhiều người Việt yêu thích

Bất ngờ với chế độ ăn của người đàn ông sống thọ nhất thế giới: Có 3 món rất nhiều người Việt yêu thích

11:56 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên