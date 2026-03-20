Đừng bao giờ tuyệt vọng: "Chú khỉ cô độc nhất thế giới" Punch vừa có bạn gái!

Chú khỉ Punch từ cô đơn đã trở nên ngập tràn hạnh phúc. Mới đây, chú khỉ Macaque con nổi tiếng này bị bắt gặp đang âu yếm một người bạn mới tại ngôi nhà chung ở vườn thú. Trước đó, chú khỉ Punch mồ côi này đã làm tan nát trái tim hàng triệu người trên thế giới qua hình ảnh ôm chặt một con thú nhồi bông sau khi bị mẹ bỏ rơi.

Nhưng giờ đây, Punch đã được ghi hình khi đang hôn, ôm ấp và vui đùa cùng một cô khỉ Macaque được cho là tên Momo-chan. Các đoạn clip chia sẻ trực tuyến cho thấy cặp đôi đang quấn quýt, đuổi bắt và dành thời gian bên nhau, thậm chí chú đười ươi nhồi bông trung thành của Punch cũng xuất hiện trong một vài cảnh quay.

Punch quấn quýt bên Momo-chan

Người hâm mộ đang gọi Momo-chan là bạn gái mới của Punch và tin rằng chú khỉ từng rất cô đơn này cuối cùng đã tìm được người bầu bạn. Một người dùng trên X đã đùa rằng: "Punch đã tìm được bạn gái còn bạn thì vẫn độc thân." Một người khác chỉ ra rằng Momo-chan thậm chí có màu lông khá giống với con thú nhồi bông mà Punch thường mang theo bên mình để tìm cảm giác an toàn.

Punch sinh vào tháng 7 năm ngoái tại Vườn thú thành phố Ichikawa ở Nhật Bản, bị mẹ từ chối ngay khi vừa chào đời và được các nhân viên vườn thú nuôi dưỡng bằng tay. Chú nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu sau những đoạn video đầy xúc động cho thấy cảnh chú ôm chặt món đồ chơi mềm mại để tìm sự an ủi. Punch cũng từng bị xua đuổi khi cố gắng hòa nhập với những con khỉ khác.

Thông tin chú khỉ cô đơn có bạn gái thân thiết khiến người hâm mộ ấm lòng

Thậm chí, các ngôi sao bóng đá như cựu tiền đạo Manchester United, Javier "Chicharito" Hernandez, cũng đã rơi nước mắt khi xem video về chú khỉ Punch. Cầu thủ 37 tuổi này đã đăng tải cảm xúc của mình lên mạng khi không cầm được nước mắt: "Khỉ Punch làm chúng ta xúc động vì chú mạnh mẽ và chân thật. Chú cố gắng tự vệ mà không hoàn toàn biết cách, và tất cả chúng ta đều từng như vậy ở một thời điểm nào đó. Không có ác ý nào trong chú, chỉ có cảm xúc, sự ngây thơ và khao khát được tồn tại."

Nhưng hiện tại, mọi thứ có vẻ đang tiến triển tốt đẹp. Những thước phim gần đây cho thấy Punch đã bắt đầu hòa nhập với đàn, ngồi cùng các con khỉ trưởng thành, được cho đi nhờ trên lưng và thậm chí là được chải lông. Chú cũng được cho là đã ít dựa dẫm hơn vào "người mẹ" đồ chơi của mình.

Ban quản lý vườn thú khẳng định Punch chưa bao giờ bị bắt nạt, bất chấp những cảnh tượng khó khăn từng gây sốt. Vườn thú cho biết trong một tuyên bố: "Mặc dù Punch đã bị các con khỉ khác la mắng nhiều lần, nhưng không có con khỉ nào thể hiện sự hung dữ nghiêm trọng đối với chú." Họ giải thích rằng hành vi này là một phần của "xã hội phân cấp nghiêm ngặt", nơi các cá thể thống trị thực hiện các "hành động kỷ luật" đối với cấp dưới.

Các nhân viên giữ thú cho biết việc Punch dần rời xa con đười ươi nhồi bông từ IKEA là một dấu hiệu tích cực. Giám đốc vườn thú, ông Shigekazu Mizushina, chia sẻ: "Khi chú khỉ không còn cần đến món đồ chơi nhồi bông nữa, điều đó khuyến khích sự độc lập của chú, và đó chính là điều chúng tôi hy vọng."

Nguồn: The Sun