Dừng chạy tàu Hà Nội - Vinh, TPHCM tránh bão số 5

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt, tàu NA1 và NA2 hành trình Hà Nội - Vinh, trong đó tàu NA1 xuất phát lúc 21h50 từ ga Hà Nội và NA2 xuất phát lúc 21h30 từ ga Vinh sẽ tạm dừng khởi hành .

Tương tự, tàu SE9 hành trình Hà Nội - TPHCM xuất phát tại ga Hà Nội lúc 12h50 cũng tạm ngừng khai thác, để đảm bảo an toàn cho hành khách trước ảnh hưởng của bão số 5.

Hành khách có vé đi các chuyến tàu bị ngừng hoạt động sẽ được hoàn trả tiền vé tại nhà ga đường sắt và không mất phí; thời hạn trả vé không quá 30 ngày (tính từ ngày 25/8

Hiện trên tuyến Bắc - Nam vẫn còn các đôi tàu chạy qua các tỉnh Bắc Trung bộ - các tỉnh bị ảnh hưởng lớn nhất do bão số 5: Tàu khách Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE10, SE11/SE12; tàu khách Hà Nội - Đà Nẵng SE19/SE20.

Đường ray đường sắt Hà Nội - TPHCM bị hư hỏng do bão số 6 hồi cuối tháng 10/2024. Ảnh: Võ Dũng.

Liên quan bão số 5, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Cổ Loa, Hà Nội) kiểm tra, gia cố, neo buộc toàn bộ các hạng mục công trình tạm như khung kết cấu, mái che, pano, bảng biển, hệ thống chiếu sáng, điện nước, thiết bị treo…

Các đơn vị tổ chức triển lãm cần tháo dỡ ngay các hạng mục, cấu kiện có nguy cơ mất an toàn khi xuất hiện các yếu tố bất thường. Đồng thời, cần chuẩn bị đầy đủ phương án phòng chống thiên tai, bố trí phương tiện, lực lượng ứng trực, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Triển lãm và chính quyền địa phương.

"Trong thời gian bão diễn ra cần dừng toàn bộ hoạt động thi công, lắp dựng và các hoạt động tại hiện trường. Nghiêm cấm để người lao động, cán bộ kỹ thuật và những người có liên quan ở lại trong khu vực có nguy cơ mất an toàn. Tổ chức lực lượng bảo vệ, kiểm soát, phối hợp với địa phương trong công tác ứng phó", công văn của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng nêu rõ.

