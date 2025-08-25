Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ông Trương Gia Bình và ông Don Lâm

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 436/TB-VPCP ngày 22/8/2025 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại của họp với Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân.

Theo Thông báo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự chuẩn bị của Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) và các ý kiến góp ý thẳng thắn, sát với với thực tiễn của các thành viên tham dự cuộc họp. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và hoan nghênh sự nỗ lực và chủ động của Ban IV trong xây dựng các báo cáo cải cách thủ tục hành chính; tham vấn, đề xuất, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách đối với kinh tế tư nhân; góp phần kiến tạo các kênh đối thoại giữa Nhà nước và doanh nghiệp; thúc đẩy hình thành và phát triển mạng lưới doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp.

Nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân trong tháng 8/2025

Thủ tướng đề nghị các chuyên gia của Ban IV, Hội đồng Tư vấn Chính sách tiếp tục nỗ lực để tư vấn cho Chính phủ trong huy động sức mạnh toàn dân, toàn xã hội, khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư, sản xuất, góp phần phát triển đất nước.

Về Chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Ban IV phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để làm rõ các nội dung về sáng kiến Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam, chương trình cần xác định rõ chủ đề, mục tiêu từng năm, lựa chọn công cụ và phương thức tổ chức bảo đảm thành công, huy động sức mạnh tổng hợp. Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ đã được giao tại công văn số 7408/VPCP-ĐMDN ngày 08/8/2025.

Thủ tướng giao Ban IV nghiên cứu, tìm kiếm các điển hình tốt, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; triển khai công tác truyền thông để tôn vinh, khuyến khích học tập, nhân rộng, tạo sức lan tỏa; đồng thời đề nghị các cơ quan truyền thông khác phối hợp triển khai. Việc tôn vinh phải xứng đáng, công bằng và minh bạch, rà soát, thẩm định kỹ lưỡng, tránh tôn vinh mang tính hình thức.

Thủ tướng đề nghị ông Trương Gia Bình, ông Don Lâm cùng thành viên khác của Ban IV nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ sẽ đồng hành, hỗ trợ trong quá trình xây dựng và vận hành Quỹ nhằm bảo đảm hiệu quả, đúng định hướng. Ban IV báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2025.

Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW và môi trường kinh doanh

Về hỗ trợ kinh phí để Ban IV thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ban IV thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 421/TB-VPCP ngày 13/8/2025.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét các đề xuất của thành viên Ban IV và thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách về đào tạo cho doanh nghiệp về ESG (Environmental, Social, Governance – Môi trường, Xã hội, Quản trị) và ESL (Environmental, Social, Leadership – Môi trường, Xã hội, Lãnh đạo) trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Đồng thời, Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ được giao tại công văn số 918/TTg-ĐMDN ngày 01/8/2025 liên quan đến kế hoạch kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Về Bộ Chỉ số đánh giá hiệu quả triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW và đánh giá môi trường kinh doanh, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng Bộ chỉ số để đo lường, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ để thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW và đánh giá sự phát triển doanh nghiệp, hộ kinh doanh; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2025.

Giao Ban IV xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xác định mức độ thông thoáng môi trường kinh doanh của Việt Nam; xác định các vướng mắc, hạn chế của doanh nghiệp; đảm bảo tính độc lập, khách quan; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2025.

Các Bộ Chỉ số nói trên cần hướng tới mục tiêu hỗ trợ hiệu quả Chính phủ điều hành dựa trên dữ liệu; góp phần hỗ trợ hiệu quả việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp vừa và lớn, doanh nghiệp lớn mở rộng quy mô, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, bền vững.

Về tổ chức triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW, Thủ tướng yêu cầu cần có cách tiếp cận mới, có tính đồng bộ, toàn dân, toàn diện, với tầm nhìn toàn cầu; cần đặt việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW trong tổng thể sự phát triển của đất nước, trong hệ thống các nhiệm vụ mang tính cách mạng, trụ cột, đột phá, chiến lược theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Để Nghị quyết số 68-NQ/TW thực sự đi vào cuộc sống, kinh tế tư nhân cần tăng tốc, bứt phá, thực sự góp phần thay đổi tình thế, chuyển đổi trạng thái; cần có các biện pháp để tháo gỡ các vướng mắc về thể chế; huy động tối đa nguồn lực của toàn xã hội; vận dụng đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; có giải pháp quản trị và con người thông minh; hạ tầng phải thông suốt. Nhà nước phải giữ vai trò kiến tạo, doanh nghiệp phải đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế thị trường dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và giám sát của Nhân dân.