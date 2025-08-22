Tại sao giá bán các mặt hàng thường kết thúc bằng số 9?

Khi bước vào siêu thị hay lướt sàn thương mại điện tử, bạn dễ dàng bắt gặp những mức giá quen thuộc: 9.999 VND, 89.999 VND, 159.999 VND hay 2,99 USD. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao hầu hết sản phẩm lại được niêm yết như vậy? Đây chính là kết quả của một chiến lược định giá mang tên Charm Pricing – hay còn gọi là định giá quyến rũ.

Charm Pricing là gì?

Charm Pricing là một chiến lược định giá tâm lý, trong đó doanh nghiệp cố tình chọn những con số kết thúc bằng 9 (hoặc gần số tròn) để tạo cảm giác “giá rẻ hơn thực tế”. Điểm đặc biệt của chiến lược này nằm ở cách bộ não con người xử lý con số: chúng ta thường tập trung vào chữ số bên trái nhiều hơn so với phần còn lại.

Ví dụ: iPhone X không chỉ là iPhone đắt nhất Apple từng ra mắt, mức giá của nó - 999 USD thay vì làm tròn 1.000 USD cũng khiến người tiêu dùng chú ý. Sự chênh lệch chỉ là 1 USD, nhưng trong mắt khách hàng, con số 999 lại tạo cảm giác “rẻ hơn hẳn” so với mốc giá tròn trịa kế tiếp.

Hiệu ứng này được các nhà nghiên cứu gọi là “left-digit effect” (hiệu ứng con số bên trái). Năm 2005, một nghiên cứu về hành vi tiêu dùng đã chỉ ra rằng việc hạ giá từ 200.000 VND xuống 199.999 VND có thể làm khách hàng cảm nhận sản phẩm “rẻ hơn nhiều”, dù sự khác biệt chỉ là 1 đồng.

Người tiêu dùng biết rằng 99k về cơ bản là 100k, vậy tại sao các nhà bán lẻ vẫn sử dụng chiến lược giá này?

Giá kết thúc bằng 9 vẫn mang tới sự tối ưu hơn. Đầu tiên đơn giản là thói quen đọc giá từ trái sang phải của người tiêu dùng và có thể có xu hướng hiểu 99k giống như 90k, vì vậy thà trả 99k hơn là 100k.

Ai cũng hiểu 199.999 VND cũng tương tự như 200.000 VND nhưng niêm yết 199.999 VND cho khách suy nghĩ mức giá trong khoảng rẻ hơn. Chuyên gia tiếp thị Đại học Birmingham Subimal Chatterjee cho rằng, người tiêu dùng không muốn chi tiêu quá mức, vì vậy dù một xu ít hơn cũng có thể tạo ra sự khác biệt về tâm lý tiêu dùng.

Còn tạp chí Harvard Business Review cho hay, số 99 ở cuối dãy số niêm yết giá rất quan trọng. Người tiêu dùng cho rằng mua được sản phẩm mới mức giá thấp nhất, và tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ khi mua mặt hàng có số kết thúc là ...99. Chuyên gia tiếp thị Eric Anderson, Đại học Northwestern cho hay, không chỉ giảm giá mà nếu tăng giá thì người bán cũng thích chọn các mức giá có số 9.

Charm Pricing không phải trò lừa đảo, mà chỉ là cách doanh nghiệp khai thác tâm lý mua sắm để thúc đẩy tiêu dùng. Tuy nhiên, người mua cần tỉnh táo, bởi sự khác biệt thực tế thường không đáng kể.

Một chiếc áo 199.999 VND thực chất vẫn gần bằng 299.999 VND, và nếu bạn mua nhiều sản phẩm tương tự, tổng chi tiêu sẽ dễ dàng vượt xa dự tính ban đầu. Cách tốt nhất là luôn tính toán tổng chi phí thực tế thay vì để con số 9 đánh lừa cảm giác.