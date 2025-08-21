Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên cất cánh từ Nội Bài dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay lớn nhất Việt Nam vào 19/12

21-08-2025 - 17:01 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự kiến ngày 19/12, chuyến bay kỹ thuật đầu tiên của sân bay Long Thành được thực hiện.

Ngày 20/8, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đối với dự án trọng điểm quốc gia và tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã quan tâm, cho ý kiến và trao đổi sâu về tiến độ xây dựng dự án sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TPHCM.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), cho biết, gói thầu đường cất, hạ cánh thứ nhất đến nay cơ bản hoàn thành hạng mục đường; đường cất, hạ cánh thứ 2 đang tăng tốc thi công. Nhà ga hành khách đã hoàn thành kết cấu bê tông, phần ngầm và 4 tầng; phần mái thép trung tâm đã đạt cao độ hoàn thiện. Công tác xây thô của nhà ga đạt hơn 95%, dự kiến hoàn thành trong tháng 8.

Cũng theo ông Việt, công tác bay kiểm tra phương thức bay đã thành công. Dự kiến ngày 19/12, chuyến bay kỹ thuật đầu tiên cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội), hạ cánh xuống đường băng sân bay Long Thành. Các đơn vị đang phấn đấu để sân bay có thể khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Chuyến bay kỹ thuật đầu tiên cất cánh từ Nội Bài dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay lớn nhất Việt Nam vào 19/12- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. Ảnh: Đại biểu nhân dân

Năm 2026, sân bay Long Thành ước tính đón hơn 20 triệu khách quốc tế. Do đó, ngay sau khi đưa vào vận hành, ACV đề xuất xây dựng tiếp giai đoạn 2 sân bay Long Thành là nhà ga hành khách thứ 2. Đường băng thứ 3 dự kiến xây dựng ngay sau khi hoàn thành đường cất, hạ cánh thứ 2.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, tiến độ dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành rất chậm. Ông Thanh yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai sớm có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án này.

Về dự án sân bay Long Thành, ông Thanh đánh giá tiến độ xây dựng các dự án thành phần rất khả quan. Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Đồng Nai cần sớm tháo gỡ khó khăn về nguồn đá phục vụ công trình, đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1, chuẩn bị cho giai đoạn 2. Tỉnh cần báo cáo Quốc hội về những công trình có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khai thác vận hành sân bay giai đoạn 1 để sớm xử lý.

Về vấn đề kết nối giao thông sân bay Long Thành, ông Vũ Hồng Thanh yêu cầu Đồng Nai và các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện các tuyến đường, khắc phục tình trạng ùn tắc.

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, nếu không xử lý kịp thời vấn đề kết nối giao thông, việc khai thác, vận hành của sân bay Long Thành sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

