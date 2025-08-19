Tin vui với tỉnh Cà Mau: Hàng loạt dự án lớn đồng loạt khởi công, từ cầu vượt biển dài nhất Việt Nam đến cảng 15.000 tỷ đồng

Sáng 19/8, tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khởi công các dự án: Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông kết nối từ Mũi Cà Mau ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Đây là một số trong hơn 250 công trình, dự án được khởi công đồng loạt trên phạm vi cả nước trong ngày 19/8.

Trong số các dự án được khởi công lần này, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có chiều dài gần 93km, được chia làm hai đoạn: Cà Mau - Cái Nước (42km) và Cái Nước - Đất Mũi (hơn 50km). Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A với 4 làn xe, làn dừng khẩn cấp liên tục, nền đường rộng 24,75m, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025 - 2028.

Nối liền với điểm cuối đường cao tốc Cái Nước - Đất Mũi là công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai với tổng chiều dài hơn 18km (trong đó có hơn 17km cầu vượt biển). Công trình được thiết kế 4 làn xe theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và dài thứ 3 Đông Nam Á.

Song song đó, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai phía nam giữ 2 đảo Hòn Khoai và Hòn Sao sẽ được xây dựng với tổng diện tích gần 629ha, tạo thuận lợi phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới biển. Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai với vốn đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng, bến dài 1.000 m, đón tàu đến 250.000 DWT, được xem là cú hích quan trọng đưa Cà Mau bước vào bản đồ logistics quốc tế.

Bên cạnh 3 dự án trên, Cà Mau còn khởi công dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau - nhà đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng; nhà ở xã hội khu đô thị mới khóm 5, P.An Xuyên; khánh thành dự án Khu liên hợp thể dục - thể thao Bạc Liêu tổ chức tại P.Bạc Liêu; khánh thành dự án nâng cấp, mở rộng tuyến Cà Mau - Đầm Dơi (đoạn từ đường Hải Thượng Lãn Ông đến cầu Xóm Ruộng) tổ chức tại P. Hòa Thành.

Các dự án, công trình quan trọng khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng khánh thành trong dịp này bao gồm: Dự án Nhà ở xã hội Khu đô thị mới Khóm 5, Phường 1 - chủ đầu tư là CTCP Tập đoàn T&T (T&T Group); Dự án Khu liên hợp thể dục - thể thao Bạc Liêu; Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cà Mau - Đầm Dơi cũng đang được tổ chức khánh thành, khởi công đồng thời.

Những dự án, công trình này là minh chứng sống động cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của Cà Mau, đồng thời, đây cũng là kết quả của sự đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, và mỗi người dân Cà Mau trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: Cà Mau là tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc, có vị trí rất quan trọng cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh với truyền thống cách mạng, anh hùng.

Với nhiều lợi thế đặc thù, tỉnh Cà Mau có vị trí, tầm quan trọng đặc biệt trong thế bố trí quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, việc đầu tư xây dựng các công trình: Tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm kết nối thông suốt tuyến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đến Đất Mũi, nối đất liền và đảo Hòn Khoai để thực hiện định hướng phát triển kinh tế Hòn Khoai trở thành “Lục địa cực Nam” của đất nước trong những năm tới, góp phần thực hiện định hướng chiến lược quan trọng của quốc gia, cũng như đối với tỉnh Cà Mau, như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau ngày 17/11/2024.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã giao các Binh đoàn, Tổng công ty xây dựng của Quân đội chuẩn bị triển khai ngay các dự án và yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai với 3 quyết tâm và 3 sẵn sàng.

Cụ thể, quyết tâm triển khai thực hiện hoàn thành các công trình, dự án đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư. Quyết tâm bảo đảm chất lượng của các công trình theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức và quy định của pháp luật. Quyết tâm ứng dụng các công nghệ tiên tiến, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong thi công xây dựng.

Sẵn sàng bảo đảm huy động tối đa về con người, máy móc, trang thiết bị, với công nghệ hiện đại nhất để thi công, hoàn thành các công trình, dự án với chất lượng cao nhất, thời gian ngắn nhất. Sẵn sàng tranh thủ điều kiện thời tiết tốt thực hiện thi công “3 ca, 4 kíp”; xuyên ngày nghỉ, ngày Tết, với tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió”, để hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ.

Sẵn sàng bảo đảm về mọi mặt: Kinh phí, hậu cần, kỹ thuật; chủ động về nguồn vật liệu, vật tư và chủ động có giải pháp xử lý kỹ thuật phù hợp, hiệu quả trong mọi tình huống bảo đảm tiết kiệm chi phí, tránh phát sinh gây lãng phí.

﻿Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quá trình triển khai tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương...; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau và các địa phương có liên quan, đặc biệt là sự đồng lòng của nhân dân trong vùng dự án, để dự án cao tốc hoàn thành trước ngày 31/12/2028, hoàn thành tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai trong nửa đầu năm 2029.