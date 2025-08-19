Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dùng chip nội địa thất bại, DeepSeek lùi ngày ra mắt mô hình mới

19-08-2025 - 09:17 AM | Kinh tế số

Công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc đã phải trì hoãn việc ra mắt mô hình ngôn ngữ thế hệ mới mang tên R2 trong nhiều tháng.

DeepSeek hoãn ra mắt mô hình mới do vấn đề chip

DeepSeek hoãn ra mắt mô hình mới do vấn đề chip

Công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc đã phải trì hoãn việc ra mắt mô hình ngôn ngữ thế hệ mới mang tên R2 trong nhiều tháng, sau khi không thể huấn luyện mô hình này bằng chip nội địa do Huawei sản xuất.

Theo các nguồn tin thân cận, sau khi DeepSeek ra mắt mô hình R1 hồi tháng 1, giới chức Trung Quốc đã khuyến khích công ty sử dụng chip Ascend của Huawei thay cho chip của Nvidia. Tuy nhiên, sự thay đổi này đã khiến DeepSeek gặp phải một số vấn đề kỹ thuật trong việc huấn luyện mô hình R2 và buộc phải trì hoãn kế hoạch ra mắt mô hình mới vào tháng 5, dẫn đến việc mất đi lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ. Hiện cả DeepSeek và Huawei đều chưa đưa ra bình luận chính thức về vấn đề này. 

Những khó khăn mà DeepSeek gặp phải cho thấy chip của Trung Quốc vẫn còn thua kém so với các đối thủ từ Mỹ trong các tác vụ quan trọng. Điều này nêu bật những thách thức mà Trung Quốc đang đối mặt trên con đường tự chủ về công nghệ.

Những người trong ngành cho biết chip của Trung Quốc gặp phải các vấn đề về độ ổn định, tốc độ kết nối giữa các chip chậm hơn và phần mềm kém hơn so với sản phẩm của Nvidia.

Ông Ritwik Gupta, một nhà nghiên cứu AI tại Đại học California, Berkeley, và cũng là người chuyên theo dõi hệ sinh thái AI của Huawei, cho rằng công ty đang phải đối mặt với "những khó khăn ban đầu" trong việc sử dụng chip Ascend cho quá trình huấn luyện.

Dù vậy, ông kỳ vọng rằng “nhà vô địch” công nghệ của Trung Quốc cuối cùng sẽ thích ứng được. Ông nói rằng việc chúng ta chưa thấy các mô hình hàng đầu được huấn luyện trên chip Huawei ngày hôm nay không có nghĩa là điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Meta chi 27 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg, tới cả CEO Tim Cook của Apple cũng không sánh bằng

Theo PV

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức

Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức Nổi bật

Meta chi 27 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg, tới cả CEO Tim Cook của Apple cũng không sánh bằng

Meta chi 27 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg, tới cả CEO Tim Cook của Apple cũng không sánh bằng Nổi bật

GPT-5 tốn điện khủng khiếp

GPT-5 tốn điện khủng khiếp

07:45 , 19/08/2025
Làm việc liên tục 24/7, 3 ca 4 kíp, dự án quan trọng hoàn thành chỉ trong 9 tháng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng

Làm việc liên tục 24/7, 3 ca 4 kíp, dự án quan trọng hoàn thành chỉ trong 9 tháng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng

00:18 , 19/08/2025
Thương hiệu ghế "quốc dân" tìm thấy "chiếc kim dưới đáy bể" sau 1 năm kinh doanh trên TMĐT

Thương hiệu ghế "quốc dân" tìm thấy "chiếc kim dưới đáy bể" sau 1 năm kinh doanh trên TMĐT

20:05 , 18/08/2025
Một trào lưu đang khiến nhiều người mê mệt trên Tiktok: Đẹp, ấn tượng nhưng sử dụng phải tỉnh táo

Một trào lưu đang khiến nhiều người mê mệt trên Tiktok: Đẹp, ấn tượng nhưng sử dụng phải tỉnh táo

15:35 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên