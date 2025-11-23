Đừng chủ quan: 3 dấu hiệu cho thấy một người đang âm thầm nghèo đi, sự nghiệp xuống dốc nhưng ít ai kịp thời nhận ra

Tin vào “đường tắt” và ngừng chăm chỉ

Nhiều người thường bị thu hút bởi những thông tin quảng cáo, chia sẻ bí quyết như “học một kỹ năng trong 3 ngày”, “đạt được tự do tài chính trong một năm”... Khi họ tin rằng thành công có thể đến nhanh chóng và dễ dàng, mọi người sẽ luôn mong muốn tìm lối tắt để đến đích.

Niềm tin vào đường tắt còn khiến họ đánh giá thấp sức mạnh của sự chăm chỉ, bỏ qua việc học tập và trau dồi kỹ năng chuyên sâu. Điều này có thể dẫn đến bước lùi trong sự nghiệp và hao tổn tiền bạc vì các quyết định bộc phát, nhất thời.

Nhà đầu tư Warren Buffett từng nói: “Không ai muốn làm giàu một cách chậm rãi”. Khối tài sản của Buffett được tích luỹ nhờ sự nghiên cứu chuyên sâu về giá trị, tuân thủ các nguyên tắc đầu tư trong thời gian dài và duy trì lãi kép ổn định trong nhiều thập kỷ.

Chứng kiến thành tựu rực rỡ của người khác, bạn không thể tránh khỏi cảm giác ghen tỵ nhưng đừng quên rằng chắc chắn luôn nỗ lực lâu dài và sự kiên trì phía sau. Người khôn ngoan sẽ chọn đi chậm nhưng tiến bộ từng bước chắc chắn, không ngừng nâng cao trình độ để tiến xa hơn trong tương lai.

Liên tục phản bác ý kiến của người khác thay vì lắng nghe

Blogger @Spring Breeze (Trung Quốc) chia sẻ câu chuyện gây chú ý về một người đồng nghiệp họ Lưu tại nơi làm việc.

Thời điểm mới vào công ty, Lưu được mọi người yêu mến bởi tính cách hòa nhã, thân thiện. Thế nhưng sau khi năng lực làm việc của anh được cấp trên ghi nhận, Lưu luôn thích thể hiện quan điểm bản thân vượt trội hơn người khác. Anh thường xuyên ngắt lời đồng nghiệp khác trong cuộc họp và liên tục phản bác ý kiến của các thành viên chung bộ phận. Những dự án Lưu làm dần không còn được đánh giá cao, không ai muốn làm việc chung với một người luôn đặt cái tôi của bản thân cao hơn cả kết quả chung của tập thể.

Trên thực tế, lắng nghe không phải tiếp nhận thông tin một cách thụ động mà là thể hiện sự tôn trọng với quan điểm của đối phương, từ đó tăng tính kết nối giữa các mối quan hệ. Đây cũng là một kỹ năng mềm cần thiết để nâng cao chất lượng công việc, tránh gây ra sai sót cũng như giảm xung đột không đáng có.

Nỗ lực “ảo”

Ẩn dưới vỏ bọc “sự siêng năng”, không ít người luôn thể hiện sự bận rộn của bản thân bằng cách đến công ty, lớp học sớm nhất và ra về muộn nhất, không ngừng làm việc cả trong những ngày nghỉ. Thế nhưng khi xét đến kết quả của công việc, họ lại ít khi được ghi nhận do hiệu quả không cao.

Một nhà văn nổi tiếng người Nhật cho biết ông chỉ cần làm việc trong 3-4 tiếng vào buổi sáng, hoàn thành 10 trang bản thảo và dành thời gian còn lại trong ngày để đọc sách, nghe nhạc và tập thể dục. Tiêu chuẩn để ông đánh giá nỗ lực không phải là thời gian ngồi vào bàn làm việc, mà là sự tập trung cao độ và chất lượng của tác phẩm.

Nỗ lực hiệu quả sẽ tạo ra giá trị, còn nỗ lực ảo chỉ khiến bạn tốn nhiều thời gian, giậm chân tại chỗ trong sự nghiệp, không thể tạo ra bước tiến về thu nhập. Để thoát khỏi tình trạng này, cần đặt ra mục tiêu và hành động để đạt được mục đích, tìm ra phương pháp tối ưu hóa trong quá trình làm việc. Khi bạn đang “bận rộn nhưng không tạo ra kết quả”, đó là tín hiệu cho thấy nên xem xét lại phương hướng và phương pháp làm việc, học tập của bản thân.