Dựng đứng hàng trăm tấm pin mặt trời trên mặt nước, Đức tạo đột phá với nhà máy điện nổi 'độc lạ' đầu tiên trên thế giới, mở ra tiềm năng mới cho năng lượng sạch

Nhà máy đặt tại mỏ sỏi Jais ở bang Bavaria của Đức, có công suất lắp đặt 1,87 megawatt (MW) và dự kiến tạo ra khoảng 2 gigawatt-giờ (GWh) điện mỗi năm.

Theo SINN Power, lượng điện này đủ cung cấp cho hàng trăm hộ gia đình mà chỉ chiếm khoảng 4,65% diện tích mặt hồ. Giám đốc mỏ sỏi Gottfried Jais nhận xét: “Đây là một dự án mang tính đổi mới”.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống giúp giảm gần 60% lượng điện mà nhà máy phải lấy từ lưới điện quốc gia. Con số này có thể đạt tới 70% sau khi được tối ưu hoàn toàn.

Công nghệ Skipp-Float do SINN Power phát triển sở hữu bằng sáng chế cho thiết kế lắp đặt tấm pin thẳng đứng hướng đông - tây. Các tấm pin được ngăn cách bởi những hành lang nước rộng tối thiểu 4 mét, giúp phản xạ ánh sáng và lưu thông không khí tốt hơn.

Theo SINN Power, cấu trúc này giúp cân bằng sản lượng điện trong ngày, đồng thời tăng công suất vào buổi sáng và chiều tối, những thời điểm mà hệ thống điện mặt trời thông thường tạo ra ít năng lượng hơn.

Ông Jais cho biết: “Việc triển khai tương đối dễ dàng vì không cần đất, đồng thời phù hợp với nhà máy sản xuất của chúng tôi, vốn hoạt động chủ yếu vào ban ngày trong các tháng nắng từ tháng 3 đến tháng 12, nên có thể tận dụng phần lớn lượng điện tạo ra”.

Hệ thống được cố định bằng khung dạng sống tàu neo sâu khoảng 1,6 mét dưới mặt nước, giúp các mô-đun di chuyển linh hoạt theo gió và mực nước. Ngoài ra, nhà máy được kết nối với lưới điện qua cáp nổi và điểm hòa lưới đặt trên bờ, đảm bảo truyền tải điện ổn định mà không gây xáo trộn hệ sinh thái hồ.

SINN Power cho biết dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Luật Tài nguyên Nước Liên bang Đức (WHG), với mức độ bao phủ mặt nước thấp hơn nhiều so với giới hạn pháp lý 15%.

Giai đoạn thứ hai với công suất 1,7 MW đang được triển khai, nhưng tổng diện tích chiếm dụng vẫn chưa đến 10% bề mặt hồ. Các khảo sát môi trường ban đầu cho thấy dự án không gây tác động tiêu cực đến sinh thái.

Trái lại, hệ thống còn giúp cải thiện chất lượng nước và tạo môi trường sống mới cho cá và chim quanh khu vực lắp đặt.

Ông Jais nói thêm: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ lĩnh vực lưu trữ và chuyển đổi năng lượng, và hy vọng sớm có những giải pháp khả thi, hiệu quả về chi phí”.

Hệ thống điện mặt trời thẳng đứng này được thiết kế cho các hồ nhân tạo sâu từ 1,6 mét trở lên, hướng đến các doanh nghiệp công nghiệp và người dùng có mức tiêu thụ cao, cần nguồn điện ổn định và có thể hoà với lưới điện. Công nghệ này cũng đã sẵn sàng cho ứng dụng ngoài khơi, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong môi trường biển.

