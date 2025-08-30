Dùng micro không dây này hát karaoke sẽ bị phạt tiền, tịch thu thiết bị

Trong 8 tháng đầu năm 2025, hàng loạt cơ sở kinh doanh và người sử dụng micro không dây đã bị xử phạt vì vi phạm quy định tần số. Cục Quản lý thị trường phối hợp cùng Cục Tần số vô tuyến điện tiến hành thu giữ nhiều lô hàng vi phạm để xác minh, làm rõ.

Theo thông tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, hơn 70 hộ gia đình, nhà hàng, quán karaoke trên toàn quốc đã bị xử lý vì sử dụng loa kéo và micro không dây hoạt động sai tần số, gây can nhiễu đến hệ thống vô tuyến điện hợp pháp. Các điểm nóng vi phạm tập trung tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng.

Micro không dây vốn là thiết bị thu âm truyền tín hiệu bằng sóng vô tuyến, thuộc danh mục bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy trước khi lưu hành. Tuy nhiên, trên thị trường vẫn tồn tại tình trạng thiết bị không rõ nguồn gốc, không đạt chuẩn được rao bán công khai, đặc biệt qua các sàn thương mại điện tử. Thực trạng này khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, đồng thời gây nguy cơ mất an toàn thông tin vô tuyến.

Việc sử dụng micro không dây có tần số sai quy định tiềm ẩn nguy cơ cao gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Để đảm bảo sử dụng đúng chuẩn, micro không dây chỉ được phép hoạt động trong các dải tần số được Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT, gồm: 40,66 – 40,70 MHz; 87 – 108 MHz; 182,025 – 182,975 MHz; 217,025 – 217,975 MHz; 218,025 – 218,475 MHz; 470 – 694 MHz và 1795 – 1800 MHz. Việc sử dụng ngoài các dải này có thể bị xử phạt hành chính và buộc thu hồi thiết bị.

Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không mua, quảng cáo hay sử dụng thiết bị vi phạm. Người dùng cần đặc biệt lưu ý kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo sản phẩm có dấu hợp quy trước khi mua.

Cách chọn micro không dây đúng tần số cho phép

Sử dụng micro không dây cần đảm bảo thiết bị của mình hoạt động trên tần số được phép nhằm tránh gây can nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện hợp pháp và tránh bị phạt tiền. Để kiểm tra tính hợp lệ của micro, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

Người tiêu dùng nên chú ý kỹ trước khi lựa chọn micro không dây. (Ảnh minh hoạ)

- Kiểm tra danh sách micro không dây có tần số đúng quy định trên trang web của Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ www.rfd.gov.vn/WL/Whitelistmicro.html. Nếu micro nằm trong danh sách, sản phẩm hợp lệ.

- Nếu không có trong danh sách trên, hãy kiểm tra xem micro có nằm trong danh sách tần số sai quy định tại địa chỉ www.rfd.gov.vn/WL/BList/blacklist.html. Nếu có, sản phẩm không được phép sử dụng.

- Nếu micro không thuộc hai danh sách trên, người dùng cần tham khảo thêm hướng dẫn trên trang web của Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ www.rfd.gov.vn/tin-tuc/pages/other.aspx?ItemID=3315.

Mọi thắc mắc liên quan đến micro không dây có thể được gửi qua email: contact@rfd.gov.vn hoặc gọi đến số điện thoại 0862.92.92.92 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.

Ngoài ra, người dân cũng nên tham khảo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 quy định về danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác.