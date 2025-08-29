Loạt xe mới ra mắt Việt Nam tháng 8: Quá nửa là xe điện, nhiều mẫu xe lần đầu ra mắt, có mẫu sắp khai tử ở nước ngoài

VinFast Limo Green

Lô VinFast Limo Green đầu tiên bàn giao. Ảnh: AP Team

Ngày 5/8, VinFast Limo Green - mẫu MPV điện 7 chỗ đầu tiên của Việt Nam - vừa được bàn giao những chiếc xe thương mại đầu tiên tại Hà Nội. Đây là lô xe bàn giao cho những khách đầu tiên đặt mua từ tháng 3/2025 qua GSM. Trong số các khách hàng nhận xe có cả khách cá nhân, khách doanh nghiệp, đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau.

Limo Green có giá niêm yết 749 triệu đồng (đã bao gồm pin), bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho thân xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin. Khách hàng mua xe còn được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 30/6/2027.

Nội thất VinFast Limo Green. Ảnh: AP Team

Limo Green dùng động cơ điện công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, dẫn động cầu trước. Pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho quãng đường 450 km theo chuẩn NEDC. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 80 kW, sạc từ 10% lên 70% pin trong khoảng 30 phút.

Volkswagen Touareg

Ngày 8/8, Volkswagen Việt Nam vừa thông báo bổ sung 2 phiên bản mới dành cho mẫu Touareg, bao gồm Highline giá 3,099 tỷ đồng và R-Line giá 3,399 tỷ đồng. Đồng thời, 2 phiên bản cũ là Elegance và Luxury được giảm giá 331 triệu đồng xuống lần lượt là 2,368 tỷ đồng và 2,768 tỷ đồng.

Volkswagen Touareg 2025.

Ở phiên bản mới, đầu xe ấn tượng với cụm đèn chiếu sáng IQ.Light LED thiết kế mới với dải đèn định vị kéo dài toàn bộ bề ngang thân. Đèn hậu LED thiết kế mới, tương đồng với cụm đèn trước. Kích thước tổng thể của xe dài x rộng x cao lần lượt là 4.902 x 1.984 x 1.695 (mm), trục cơ sở 2.899mm, khoảng sáng gầm 216mm.

Bản R-Line có thêm logo ở tựa đầu ghế, ghế ngồi có họa tiết vân carbon. Vô-lăng có logo R-Line ở vị trí 6h và thêm lẫy chuyển số, bậc bước chân có logo R-Line. Phiên bản này cũng có cửa hít, dàn âm thanh 13 loa đến từ Dynaudio công suất 730W.

Nội thất Touareg.

Về vận hành, 2 phiên bản mới vẫn sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp, công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 370Nm. Xe trang bị hộp số tự động và hệ dẫn động 4 bánh 4Motion, hệ thống treo khí nén. Theo hãng xe Đức, VW Touareg có tới 7 chế độ lái khác nhau bao gồm Eco (tiết kiệm), Comfort (êm ái), Normal (thông thường), Sport (thể thao), Individual (cá nhân hóa), Offroad (địa hình), Snow (đường tuyết).

Lynk & Co 01 Hyper

Ngày 9/8, Lynk & Co 01 Hyper (bản tiêu chuẩn) đã được giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước. Đây là bản có giá bán dễ tiếp cận hơn bản cao cấp mang tên Hyper Pro. Mức giá niêm yết được công bố là 919 triệu đồng. Mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với giá khởi điểm của Mazda CX-5 (749 triệu đồng) và Ford Territory (759 triệu đồng) chưa tính khuyến mãi. So với bản Hyper Pro có giá niêm yết là 999 triệu, Lynk & Co 01 Hyper rẻ hơn 80 triệu đồng.

Lynk & Co 01 Hyper. Ảnh: Lynk & Co Việt Nam

Sự khác biệt lớn của bản Hyper nằm ở tiện nghi bên trong. Bản này có thể chỉ còn ghế lái chỉnh điện 8 hướng (bản Hyper Pro là 12 hướng), ghế phụ chỉnh cơ, không có sưởi/làm mát và nhớ ghế, không còn đèn trang trí nội thất, lược bỏ kính cách âm ở hàng trước. Hệ thống âm thanh là 8 loa thường, không phải 10 loa Harman Kardon như các bản cao hơn.

Động cơ xe vẫn là máy 2.0L tăng áp, công suất 215 mã lực, mô-men xoắn 325 Nm, kết hợp số 8 cấp và dẫn động cầu trước.

Ford Mustang Mach-E

Ngày 15/8, Ford Mustang Mach-E chính thức được giới thiệu tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu về một phiên bản Mustang Mach-E Premium AWD với giá bán lẻ khuyến nghị 2,599 tỷ đồng (đã VAT). Xe dự kiến được bàn giao từ tháng 10/2025.

Ford Mustang Mach-E tại Việt Nam. Ảnh: AP Team

300 khách hàng đầu tiên sẽ được mua với giá 2,499 tỷ đồng, tặng kèm bộ sạc treo tường, bộ sạc di động và miễn phí lắp đặt. 150 khách hàng đầu tiên còn nhận thêm voucher 6 tháng sử dụng dịch vụ trạm sạc và quà tặng chào mừng

Ford Mustang Mach-E có thiết kế kiểu coupe SUV hiện đại. Phiên bản Premium nhập khẩu chính hãng có ngoại hình "hiền" hơn bản GT nhập tư nhân. Hệ thống đèn LED hoàn toàn là điểm giống bản GT. Mâm xe là loại đa chấu kích thước 19 inch. Phía trong là bộ phanh Brembo với 4 piston phía trước.

Phiên bản Premium AWD trang bị hai mô-tơ điện, công suất 395 mã lực, mô-men xoắn 676 Nm. Pin lithium-ion 88 kWh cho tầm hoạt động 550 km mỗi lần sạc (WLTP), tức là có thể di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Bình chỉ cần một lần sạc đầy.

Nội thất Mustang Mach-E

Xe hỗ trợ sạc AC 11 kW (7,4 kW một pha, 11 kW ba pha) và sạc nhanh DC 150 kW, nạp đủ để chạy khoảng 107 km chỉ trong 10 phút. Sạc từ 10% đến 80% pin mất khoảng 36 phút với sạc nhanh. Mỗi xe được tặng kèm bộ sạc treo tường 7 kW và bộ sạc di động 3,5 kW.

Ford Territory

Cũng trong ngày 15/8, Ford Việt Nam đã cho ra mắt Territory 2025 với 3 phiên bản Trend, Titanium và Titanium X. Cụ thể, bản Trend có giá 762 triệu đồng, Titanium ở mức 840 triệu đồng và Titanium X là 896 triệu đồng. Nếu khách hàng chọn phối màu sơn mới xanh khói sẽ phải chi thêm 8 triệu đồng cho mỗi phiên bản. Theo Ford Việt Nam, Territory mới sẽ bắt đầu bàn giao đến tay khách hàng từ tháng 9/2025.

Ford Territory. Ảnh: AP Team

So với bản cũ, Ford Territory 2025 được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất với lưới tản nhiệt mới, cản trước và sau sắc nét hơn, hệ thống đèn chiếu sáng và đèn hậu full-LED. Bộ mâm mới 5 chấu thiết kế cầu kỳ hơn, kích thước 19 inch ở bản Titanium X và 18 inch ở các bản còn lại. Ở phiên bản cao cấp nhất, xe được trang bị thêm cốp đóng/mở điện.

Những tiện nghi cơ bản vẫn được giữ nguyên, gồm cặp màn hình 12,3 inch, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, làm mát ghế trước, cốp điện và cửa sổ trời toàn cảnh. Khoang hành lý có dung tích 448 lít, mở rộng tối đa 1.422 lít khi gập hàng ghế sau.

Nội thất Territory. Ảnh: AP Team

Territory mới tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L EcoBoost 4 xy-lanh, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp.

Lạc Hồng 900 LX

Ngày 28/8, VinFast đã chính thức công bố những thông tin đầu tiên về lô xe Lạc Hồng 900 LX tới giới truyền thông. Đây là mẫu xe đặc biệt, được sản xuất giới hạn dành cho khách hàng đặc biệt là Bộ Ngoại giao.

Lạc Hồng 900 LX. Ảnh: AP Team

Lấy cảm hứng từ huyền tích “con Lạc cháu Hồng”, Lạc Hồng 900 LX được thiết kế với nhiều chi tiết độc đáo. Xe có logo riêng biểu tượng cánh chim Lạc mạ vàng, chi tiết mô phỏng lưới tản nhiệt gợi đến hình ảnh Trống đồng Đông Sơn, các thanh nan xếp song song tượng trưng cho hàng tre Việt Nam…

Vào bên trong, điểm nhấn là khoang nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như vàng thật, gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa. Một số chi tiết ở vô-lăng, cửa gió điều hòa được mạ vàng thủ công. Hàng ghế thứ 2 siêu rộng, có cụm điều chỉnh điện riêng biệt, bệ đỡ chân. Ngoài ra, mẫu xe này còn có vách ngăn bằng kính giữa khoang trước và khoang sau, có điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Khoang sau nhiều điểm nhấn. Ảnh: AP Team

Đặc biệt hơn, Lạc Hồng 900 LX còn có thêm phiên bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7, tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe Nguyên thủ. Thân xe bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ và khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới. Nhờ đó, xe có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51. Xe còn trang bị lốp run flat giúp có thể đi được 80-100km khi bị xịt.

Mercedes-Benz EQB

Ngày 28/8, Mercedes-Benz Việt Nam giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV thuần điện EQB 250+, với một số tinh chỉnh ở thiết kế, trang bị và khả năng vận hành. Xe có giá bán lẻ khuyến nghị 2,309 tỷ đồng, số lượng giới hạn.

Mercedes-Benz EQB.

Ở thiết kế ngoại thất, EQB 250+ FL có mặt ca-lăng Black Panel với họa tiết ngôi sao, đèn LED nối liền cụm đèn trước và mâm AMG 20 inch. Kích thước tổng thể của xe ở mức 4.685 x 1.834 x 1.693 mm. Đèn pha LED High Performance và camera lùi tiếp tục được trang bị tiêu chuẩn.

Khoang nội thất bổ sung chi tiết ốp trang trí với họa tiết ngôi sao ba cánh kết hợp đèn LED ẩn, cùng cổng USB-C cho cả hai hàng ghế. Xe vẫn sở hữu những tiện nghi hiện đại tiêu biểu như ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí, cụm màn hình đôi đều có kích thước 10,25 inch, hệ thống giải trí kết nối Apple CarPlay & Android Auto không dây, dàn âm thanh 10 loa và hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập.

Nội thất EQB.



