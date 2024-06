Dùng quạt trần hay quạt cây trong phòng điều hoà để tiết kiệm điện một cách tối đa? Thì ra rất nhiều nhà đang làm sai

Vì sao nên bật quạt và điều hoà cùng lúc?

Thời tiết nắng nóng kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân trên khắp cả nước. Trong thời tiết này, quạt và điều hoà là 2 thiết bị hoạt động hết công suất ở mọi gia đình.

Từ trước đến nay, nhiều người vẫn cho rằng, việc dùng chung quạt và điều hoà là lãng phí, không cần thiết. Tuy nhiên, đây lại là một cách hiểu hoàn toàn sai lầm. Theo nguyên lý vận hành, điều hòa sẽ hút không khí trong phòng, đưa qua dàn lạnh để làm lạnh sau đó đưa trở lại phòng. Nhưng phải mất một thời gian khá lâu mới có thể làm mát được cả căn phòng. Và do đặc thù của căn phòng thường kê nhiều đồ đạc, nên có những góc khuất mà điều hòa không thể làm mát được. Chính vì vậy theo thói quen và muốn làm mát nhanh chóng, người dùng thường điều chỉnh nhiệt độ ở mức thấp từ 21-24 độ C. Việc hạ thấp nhiệt độ xuống nhanh sẽ gây tốn điện và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe như sốc nhiệt, khô da, viêm họng... đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và người già.

Để khắc phục tình trạng trên, việc sử dụng quạt kết hợp với điều hoà sẽ giúp tiết kiệm điện. Theo tính toán của nhiều chuyên gia, việc sử dụng quạt kết hợp với điều hòa sẽ giúp tiết kiệm tới 40% điện năng tiêu thụ. Bên cạnh đó, khi sử dụng đồng thời cả quạt kéo theo thời gian sử dụng điều hòa sẽ giảm đi, giúp căn phòng nhanh chóng đạt được độ mát mong muốn. Chính vì vậy, lượng điện năng tiêu thụ cho hoạt động làm mát sẽ giảm tương ứng.

Ngoài ra, do quạt làm lưu chuyển không khí tạo ra cảm giác mát mẻ hơn, thay vì phải để điều hòa ở mức 20-22 độ C vào những thời điểm nắng nóng thì người dùng chỉ cần bật điều hòa ở mức 26-28 độ C là có thể đảm bảo nhu cầu làm mát. Với cách sử dụng này sẽ giúp giảm rất nhiều điện năng tiêu thụ đồng thời tăng tuổi thọ của máy điều hòa.

Nếu sử dụng điều hoà ở nhiệt độ quá thấp, độ ẩm giảm cũng khiến các thành viên trong gia đình bạn dễ bị khô da, ngạt mũi, viêm họng. Vậy nên bật điều hòa ở nhiệt độ vừa phải và kết hợp với quạt sẽ giúp cho bạn và gia đình tránh được những nguy cơ trên.

Ngoài ra, sử dụng điều hoà kết hợp quạt còn giúp đẩy mùi khó chịu của điều hoà, mang lại không khí trong lành.

Chọn quạt trần hay quạt cây?

Quạt trần được gắn trên trần phòng và tạo ra dòng không khí lưu thông từ trên xuống. Nhờ đó quạt trần làm mát không gian phòng một cách đồng đều, đặc biệt là ở các căn phòng có diện tích lớn. Trong khi đó, quạt cây có thể di chuyển linh động, đặt được ở các vị trí khác nhau trong căn phòng nên giúp tối ưu hoá việc làm ở từng khoảng không gian và phù hợp với không gian nhỏ.

Với những đặc điểm trên, việc sử dụng quạt cây hay quạt trần sẽ tuỳ thuộc vào không gian và nhu cầu của từng người. Nếu muốn mát toàn bộ căn phòng có diện tích lớn, bạn nên sử dụng quạt trần. Những cánh quạt có kích thước khoảng 1,2-1,5m sẽ tạo ra những luồng gió lạnh và đều giúp làm mát toàn bộ không gian.

Còn nếu bật điều hoà ở trong không gian nhỏ hơn như phòng học, phòng trọ, phòng làm việc, bạn nên kết hợp sử dụng quạt cây sẽ giúp tiết kiệm điện hơn mà vẫn đem lại cảm giác thoải mái.

Nhìn chung, việc lựa chọn quạt phù hợp vừa giúp tiết kiệm điện, vừa tối ưu được khả năng làm mát của các thiết bị. Không phải, mọi không gian đều cần sử dụng quạt trần mới đem đến sự mát lạnh.

Một số mẹo khác giúp tiết kiệm điện khi sử dụng điều hoà

- Bảo dưỡng định kỳ: Việc bảo dưỡng điều hòa thường xuyên có thể giúp thiết bị hoạt động hiệu quả, tránh tình trạng tắc nghẽn, hoạt động quá tải.

- Dùng chế độ hẹn giờ: Tính năng hẹn giờ trên điều hòa giúp kiểm soát thời gian sử dụng, tránh việc quên tắt và tiêu thụ điện không cần thiết.

- Dùng điều hòa có tính năng tiết kiệm năng lượng: Bạn nên ưu tiên các thiết bị đời mới có tính năng tiết kiệm năng lượng, có nhãn hiệu năng lượng Energy Star hoặc những công nghệ inverter.

- Lắp đặt điều hòa ở vị trí phù hợp: Đặt điều hòa ở những vị trí có không gian thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và không bị cản trở bởi đồ vật để máy có thể hoạt động hiệu quả nhất.

