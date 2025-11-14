Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đừng vứt đi! 5 loại vỏ trái cây này vừa đuổi muỗi vừa làm thơm nhà cực hiệu quả

14-11-2025 - 15:10 PM

Các loại vỏ cam, quýt, chanh, bưởi, dứa… là những “vũ khí” đuổi muỗi hiệu quả nhờ chứa tinh dầu tự nhiên mà côn trùng ghét.

Vỏ cam, quýt

Vỏ cam, quýt thường bị bỏ đi sau khi ăn, nhưng ít ai biết rằng đây là “vũ khí” tự nhiên giúp đuổi muỗi hiệu quả. Trong vỏ chứa tinh dầu limonene - hợp chất có mùi hương đặc trưng khiến muỗi tránh xa.

Bạn có thể tận dụng bằng nhiều cách đơn giản:

- Cắt nhỏ vỏ cam, quýt đặt ở góc phòng, gần cửa sổ hoặc giường ngủ để hương thơm lan tỏa;

- Phơi khô vỏ rồi đốt nhẹ để mùi tinh dầu khuếch tán, vừa tạo không gian dễ chịu vừa xua muỗi;

- Hoặc vắt nhẹ vỏ lấy tinh dầu pha loãng với nước, cho vào bình xịt để phun quanh nhà, trên rèm cửa hay bàn ghế. Vừa thơm, vừa an toàn, lại tận dụng được “rác” hữu ích từ tự nhiên.

Vỏ cam, quýt còn giúp thơm nhà, an thần, xua tan mệt mỏi.

Đừng vứt đi! 5 loại vỏ trái cây này vừa đuổi muỗi vừa làm thơm nhà cực hiệu quả- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vỏ chanh

Chanh là loại quả quen thuộc trong mọi căn bếp, nhưng ít ai biết rằng vỏ chanh lại có khả năng đuổi muỗi tự nhiên nhờ chứa citronella - tinh dầu thường được dùng trong các loại nến hoặc xịt chống muỗi.

Để tận dụng, bạn có thể dùng những cách đơn giản sau:

- Đặt vài miếng vỏ chanh tươi quanh phòng khách, phòng ngủ hoặc góc làm việc, giúp không gian luôn thơm mát và hạn chế muỗi bay vào.

- Cắt vỏ chanh thành sợi nhỏ, phơi khô rồi đốt nhẹ để tinh dầu lan tỏa khắp phòng, vừa khử mùi ẩm mốc vừa xua muỗi hiệu quả.

- Một mẹo khác là ngâm vỏ chanh trong nước nóng rồi đặt bát nhỏ trên bàn – hương chanh dịu nhẹ bốc hơi giúp đuổi muỗi mà không gây kích ứng. Đây là cách tự nhiên, an toàn, dễ thực hiện và thân thiện với sức khỏe cả gia đình.

Vỏ bưởi

Vỏ bưởi có hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhưng lại là “khắc tinh” của muỗi. Mùi tinh dầu tự nhiên trong vỏ bưởi khiến muỗi tránh xa, đồng thời giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn. Bạn có thể thả vài miếng vỏ bưởi tươi vào bồn nước tắm, vừa giúp xua muỗi, vừa hỗ trợ giảm căng thẳng, làm dịu thần kinh và chăm sóc da nhờ tinh dầu bưởi giàu vitamin C và chất chống oxy hóa.

Ngoài ra, phơi khô vỏ bưởi rồi đốt nhẹ cũng là cách hiệu quả để tinh dầu lan tỏa trong không gian, khử mùi ẩm mốc, thanh lọc không khí mà không gây khó chịu như hóa chất.

Mùi hương tự nhiên từ vỏ bưởi còn giúp tăng sự tập trung, giảm mệt mỏi, rất thích hợp để đặt trong phòng làm việc hoặc phòng ngủ. Một mẹo đơn giản, an toàn và hữu ích cho sức khỏe cả nhà.

Đừng vứt đi! 5 loại vỏ trái cây này vừa đuổi muỗi vừa làm thơm nhà cực hiệu quả- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vỏ dứa

Vỏ dứa tươi chứa mùi hương nhẹ nhàng, vừa có tác dụng đuổi muỗi, vừa tạo cảm giác thư giãn. Bạn chỉ cần:

- Cắt nhỏ vỏ dứa, đặt quanh phòng bếp, phòng khách.

- Pha vỏ dứa với nước nóng để xịt nhẹ, hạn chế muỗi đậu trên đồ nội thất.

Những mẹo nhỏ để tăng hiệu quả

- Cắt nhỏ hoặc nghiền vỏ để mùi dễ tỏa hơn.

- Để nơi thông thoáng, gần cửa sổ hoặc gió lùa, giúp tinh dầu lan tỏa.

- Kết hợp nhiều loại vỏ: ví dụ cam + chanh + bưởi, vừa đuổi muỗi, vừa thơm phòng.

- Dùng thường xuyên, đặc biệt mùa mưa hoặc ban đêm, khi muỗi hoạt động mạnh.

Ngoài đuổi muỗi, vỏ quả còn giúp khử mùi hôi tủ lạnh hoặc thùng rác, giúp hấp thụ mùi khó chịu.

Lưu ý an toàn: Khi đốt vỏ khô, luôn để nơi thoáng khí, tránh để gần vật dễ cháy. Với trẻ nhỏ, nên ưu tiên đặt vỏ tươi hoặc phơi khô thay vì xịt tinh dầu nồng. Dùng vỏ tự nhiên luôn an toàn hơn so với hóa chất, đồng thời tiết kiệm chi phí.

Các loại vỏ trái cây có tác dụng chữa bệnh

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
vỏ trái cây

