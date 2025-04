Dược Khoa Pharma chuyển đổi số thành công cùng FoxAI – Mô hình mẫu cho doanh nghiệp ngành dược

Dược Khoa Pharma đã sớm nhận thức điều này và mạnh dạn đầu tư vào hiện đại hóa toàn diện mô hình quản trị, với FoxAI là đối tác chiến lược đồng hành.

Hành trình chuyển đổi số toàn diện của Dược Khoa Pharma

Thành lập năm 2001 theo Quyết định số 1633/QĐ-BYT của Bộ Y tế, Dược Khoa Pharma tiền thân là doanh nghiệp nhà nước với sứ mệnh ứng dụng các nghiên cứu của Trường Đại học Dược Hà Nội vào thực tiễn sản xuất, và đã nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường dược phẩm Việt Nam.

Hiện nay, Dược Khoa Pharma được mệnh danh là "cánh tay khoa học" trực tiếp đưa những thành tựu nghiên cứu của các giảng viên nhà trường đi vào thực tiễn đời sống, đơn vị đặc biệt nổi bật với các dòng sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên.

Tuy nhiên, với tầm nhìn trở thành Top 20 doanh nghiệp lớn nhất ngành Dược Việt Nam, Dược Khoa Pharma đã đối mặt với những thách thức lớn trong quản trị: Dữ liệu phân tán giữa các đơn vị, quy trình thủ công tốn nhiều thời gian, và khó khăn trong việc mở rộng quy mô vận hành.

"Với sứ mệnh không chỉ sản xuất kinh doanh mà còn tham gia vào sự nghiệp bảo tồn, gìn giữ và phát triển tri thức dân tộc về điều trị và nâng cao sức khỏe, chúng tôi cần một hệ thống quản trị toàn diện, minh bạch và hoạt động theo thời gian thực. Đó là lý do chúng tôi quyết định đầu tư vào SAP Business One", ông Nguyễn Trường Giang, Tổng Giám đốc Dược Khoa Pharma chia sẻ.

Hiện tại, Dược Khoa đã triển khai SAP Business One trên toàn hệ thống. Điểm nổi bật của dự án là khả năng tích hợp toàn diện các quy trình đặc thù của ngành dược như quản lý lô sản xuất, kiểm soát hạn dùng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ các tiêu chuẩn GMP.

FoxAI - Đối tác chiến lược trong hành trình chuyển đổi số của Dược Khoa Pharma

Yếu tố then chốt mang tới thành công cho dự án chuyển đổi số của Dược Khoa Pharma tới từ sự lựa chọn đơn vị đối tác triển khai. Dược khoa đã tin tưởng lựa chọn FoxAI với khả năng "may đo" hệ thống theo đặc thù ngành dược, vốn có những yêu cầu nghiêm ngặt về quy trình và kiểm soát chất lượng.

Quá trình triển khai dự án kéo dài 8 tháng với nhiều giai đoạn: từ phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế giải pháp, cấu hình hệ thống, đến đào tạo người dùng và chuyển giao vận hành. Một trong những thành công đáng chú ý của FoxAI là vận hành song song hệ thống SAP Business One với các hệ thống hiện có của Dược Khoa, bao gồm hệ thống quản lý nhà máy tại Lương Sơn và Bắc Ninh. Điều này giúp hệ thống không bị gián đoạn vận hành đồng bộ, liền mạch trong suốt quá trình triển khai dự án.

Phát biểu tại sự kiện Go-live vào ngày 15/04/2025 vừa qua, ông Nguyễn Trường Giang, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược Khoa Pharma, chia sẻ:

"Việc triển khai thành công hệ thống SAP B1 là một dấu mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Dược Khoa Pharma. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến FoxAI vì đã đồng hành cùng chúng tôi suốt 8 tháng thực hiện dự án. Đây là một giải pháp cốt lõi, giúp chúng tôi vận hành hiệu quả hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh và sẵn sàng cho các kế hoạch phát triển dài hạn."

Hệ thống SAP Business One do FoxAI triển khai không chỉ giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn đặt nền móng vững chắc cho tầm nhìn dài hạn của Dược Khoa.

Từ góc độ lãnh đạo, hệ thống mới mang lại sự minh bạch và khả năng kiểm soát chưa từng có. Ban giám đốc có thể theo dõi mọi hoạt động từ sản xuất đến bán hàng theo thời gian thực, nhanh chóng phát hiện các điểm nghẽn và đưa ra quyết định kịp thời.

Dược Khoa và FoxAI đã ký kết thỏa thuận hợp tác, trong đó FoxAI cam kết tiếp tục đồng hành cùng Dược Khoa trong quá trình vận hành hệ thống.

"FoxAI rất vinh dự khi trở thành đối tác đồng hành cùng Dược Khoa Pharma trong hành trình chuyển đổi số. Thành công của dự án SAP B1 là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Dược Khoa Pharma trong quá trình vận hành hệ thống và hy vọng sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong các dự án tương lai." - Ông Lê Viết Trường, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ FoxAI khẳng định.

Mô hình hợp tác giữa Dược Khoa và FoxAI là một ví dụ tiêu biểu về cách thức doanh nghiệp Việt Nam có thể thực hiện chuyển đổi số hiệu quả.

Các doanh nghiệp trong ngành dược và các lĩnh vực sản xuất, phân phối tương tự có thể tham khảo mô hình này như một định hướng cho chiến lược chuyển đổi số của riêng mình.