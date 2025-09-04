Được thừa kế 2 bất động sản 11 tỷ đồng trong khi anh chị “tay trắng”, người đàn ông vẫn ngậm ngùi: “Không ai khổ bằng tôi”

Người đàn ông tên Trịnh Minh (Trung Quốc) là con út trong gia đình có ba anh chị em. Mẹ anh tích luỹ được khối tài sản đáng kể nhờ kinh doanh, khi về già sở hữu 2 bất động sản cho thuê trị giá 3 triệu NDT (11 tỷ đồng). Anh chị Trịnh Minh đều sinh sống và lập gia đình ở xa, có công việc ổn định còn người đàn ông này sống chung với mẹ.

Trước khi qua đời, mẹ muốn Trịnh Minh quản lý các bất động sản này để sinh lời, không được bán đi nên đã quyết định viết di chúc chuyển nhượng toàn bộ cho anh. Trong khi đó, anh chị Trịnh Minh chỉ nhận được một khoản tiền nhỏ, gần như tay trắng so với em trai.

Di chúc này gây ra những rạn nứt trong mối quan hệ gia đình khi anh chị đều cho rằng mẹ đang quá thiên vị em trai. Dù người đàn ông nói sẵn sàng giúp đỡ về mặt tài chính khi anh chị cần nhưng cả hai đều từ chối, khiến những buổi họp mặt gia đình trở nên gượng gạo. Thông tin cũng khiến họ hàng bàn tán, không ít người bạn lâu ngày không liên lạc đột ngột hỏi vay tiền Trịnh Minh vì cho rằng lúc này anh đã “giàu to”.

Việc quản lý các bất động sản cho thuê cũng khiến người vốn chỉ quen “làm công ăn lương” như Trịnh Minh bối rối khi phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến người thuê, vận hành và bảo trì hệ thống nhà ở, duy trì khách thuê,... Bạn bè cho rằng Trịnh Minh sướng vì chỉ cần “ngồi không cũng ra tiền” nhưng người đàn ông này thấy mình nhiều lúc còn khổ còn hơn lúc đi làm văn phòng.

Nhiều tháng khách chậm trễ trả tiền thuê hoặc liên tiếp làm hỏng đồ trong nhà, hay có khoảng thời gian nhiều phòng để trống lâu ngày do không có người thuê khiến Trịnh Minh luôn trong tình trạng bất an. Anh cũng không thể duy trì công việc cũ, mất đi nhiều mối quan hệ và cũng cảm thấy mình không có động lực để cố gắng như trước.

“Cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua nhàm chán. Tất nhiên thu nhập dư dả hơn trước nhưng tôi thấy không ai khổ bằng mình, bản thân tôi không yêu thích việc này lắm, giống như đang bị mắc kẹt vậy. Điều đáng sợ nhất là không biết bản thân cần cố gắng vì điều gì. Từ khi mẹ không còn, anh chị tôi gần như không về quê nữa. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh chị mình nhưng không biết hàn gắn mối quan hệ ra sao”, Trịnh Minh chia sẻ.

Khi trải qua giai đoạn khó khăn nhất, Trịnh Minh bất ngờ nhận được tin nhắn hỏi thăm từ anh trai Trịnh Huy. Sau một thời gian xa cách, họ bắt đầu tâm sự về những chuyện đã trải qua. Người anh trai cho biết ban đầu anh cũng cảm thấy tức giận vì di chúc nhưng dần tìm cách buông bỏ suy nghĩ tiêu cực này. Anh hiểu ra rằng có em trai sống gần chăm sóc mẹ suốt nhiều năm, anh mới có thể yên tâm lập nghiệp ở thành phố và độc lập tài chính như hiện tại.

Lắng nghe vấn đề từ Trịnh Minh, Trịnh Huy khuyên em trai nên tìm thuê một người quản lý bất động sản chuyên nghiệp, còn bản thân tiếp tục theo đuổi đam mê. Như vậy Trịnh Minh sẽ không còn cảm giác bị áp lực ràng buộc vào tài sản thừa kế của mẹ. Người em làm theo lời khuyên và cảm thấy đây là lựa chọn phù hợp nhất với mình khi vừa tiếp tục được làm nghề mình yêu thích, vừa tránh đau đầu với việc không phải chuyên môn.

Khi ba anh chị em họ Trịnh có dịp ngồi lại, họ nhận ra ganh ghét giữa anh chị em trong vấn đề chia tài sản là điều khó tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là giữa họ luôn có tình thân chân thành. Họ cùng thỏa thuận sẽ gặp nhau vào các dịp quan trọng mỗi năm, giúp đỡ nhau khi cần về mặt tài chính để luôn cảm thấy đồng hành dù sống ở xa. Trịnh Minh nhận ra tài sản thừa kế có thể là cơ hội, nhưng cũng là thử thách, điều quan trọng là cần học cách quản lý để sống hạnh phúc và gìn giữ được những mối quan hệ giá trị.