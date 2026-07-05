Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được trả gần 1,4 tỷ đồng chỉ để xem 104 trận World Cup, nhưng hai "khán giả chuyên nghiệp" vẫn có một nỗi khổ khó nói

| | Lifestyle

"Nỗi buồn" khó nói nên lời của 2 CĐV được thuê xem các trận World Cup với thù lao kếch xù.

Kevin Akoto (26 tuổi) và Austin Franklin (29 tuổi) đang sở hữu công việc mà hàng triệu người hâm mộ bóng đá mơ ước: được trả 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng) để theo dõi toàn bộ 104 trận đấu của World Cup 2026.

Bộ đôi người Mỹ được FOX One tuyển chọn từ hơn 6.000 ứng viên cho vị trí mang tên Chief World Cup Watcher (Người theo dõi World Cup chính thức). Nhiệm vụ của họ là xem tất cả các trận đấu trong một căn phòng bằng kính đặt giữa Quảng trường Times Square (New York), đồng thời thực hiện các cuộc phỏng vấn và sản xuất nội dung trên mạng xã hội trong suốt giải đấu kéo dài 5 tuần.

Điều thú vị là dù căn phòng được trang bị gần như mọi tiện nghi có thể nghĩ tới - đồ ăn, thức uống không giới hạn, sofa da, bàn bi lắc cùng hai chiếc TV 4K 85 inch - nhưng lại... không có nhà vệ sinh.

Ảnh: SunSport

Ảnh: SunSport

Austin Franklin chia sẻ với SunSport: "Tôi đã phải tập luyện để kiểm soát bàng quang của mình. May mắn là chúng tôi tận dụng khoảng nghỉ tiếp nước trong các trận đấu để uống đủ nước, sau đó tranh thủ đi vệ sinh giữa hai trận".

Kevin Akoto cũng cho biết: "Chúng tôi thường ghé vào bất kỳ cửa hàng hay địa điểm nào quanh Times Square. Mọi người đều rất nhiệt tình. Chỉ cần bước vào là chúng tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh".

Để nhận công việc đặc biệt này, Kevin thậm chí đã nghỉ việc đầu bếp tại một nhà hàng. Ngoài việc xem toàn bộ World Cup, anh còn phải tham gia các hoạt động truyền thông và liên tục sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Hai người phải có mặt trong căn phòng kính rộng khoảng 9,7 m x 4,9 m mỗi khi diễn ra các trận đấu. Họ được phép rời đi để nghỉ ngơi tại khách sạn gần đó hoặc giải quyết nhu cầu cá nhân.

Trong khi Austin vẫn ngủ khá đều đặn thì Kevin tiết lộ điểm số giấc ngủ trên chiếc nhẫn thông minh Oura Ring của anh hiện chỉ còn... 40 điểm. Dù vậy, cả hai đều khẳng định đây vẫn là công việc trong mơ.

Austin nói: "Chắc chắn rồi. Đây là công việc của cả cuộc đời. Tôi thực sự không nghĩ ra được nhược điểm nào. Tôi được xem mọi trận đấu ngay tại đây trên hai chiếc TV 85 inch tuyệt vời, tủ lạnh lúc nào cũng đầy nước ngọt. Thật sự không biết còn điều gì có thể tốt hơn nữa".

Theo Austin, điều khiến anh hạnh phúc nhất là nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. "Chúng tôi cố gắng tạo ra nhiều nội dung để mọi người cùng tận hưởng trải nghiệm này. Khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi có người ghé qua và nói họ đã theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội, thích cách chúng tôi kể những câu chuyện về World Cup. Có người còn bảo rất thích video của chúng tôi với chú chó Motas".

Kevin và Austin chỉ mới gặp nhau vào Chủ nhật trước khi World Cup khởi tranh nhưng nhanh chóng trở nên thân thiết. Họ còn đùa rằng giờ đã là "bạn thân", đồng thời kết bạn với một chú chó thường xuyên ghé thăm căn phòng kính. Cho đến thời điểm này, cả hai vẫn chưa xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào.

Khi được hỏi sẽ làm gì với khoản thù lao gần 37.700 bảng Anh, Austin cho biết anh khá thực tế. "Tôi sẽ dành tiền cho bạn gái, mẹ của mình và tiết kiệm phần còn lại". Kevin thì có phần "trẻ con" hơn: "Lý trí của tôi bảo nên sử dụng số tiền thật thông minh để kéo dài giá trị của nó. Nhưng đứa trẻ bên trong tôi chỉ muốn mua ngay bộ Lego Death Star hoặc Lego Millennium Falcon".

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 nơi mệnh danh "thiên đường xám", được "Oscar du lịch thế giới" vinh danh, góp phần mang về hơn 10.000 tỷ đồng/năm cho địa phương

Việt Nam có 1 nơi mệnh danh "thiên đường xám", được "Oscar du lịch thế giới" vinh danh, góp phần mang về hơn 10.000 tỷ đồng/năm cho địa phương Nổi bật

Hậu Hoàng khoe tậu nhà mới, decor đẹp như manga Nhật, nhan sắc tuổi 31 trẻ khủng khiếp!

Hậu Hoàng khoe tậu nhà mới, decor đẹp như manga Nhật, nhan sắc tuổi 31 trẻ khủng khiếp! Nổi bật

Chuyện tình "chị em" lệch 9 tuổi, có màn cầu hôn 600 triệu: Chồng nổi tiếng "sủng thê", vợ cứ phát biểu là gây tranh cãi

Chuyện tình "chị em" lệch 9 tuổi, có màn cầu hôn 600 triệu: Chồng nổi tiếng "sủng thê", vợ cứ phát biểu là gây tranh cãi

22:36 , 05/07/2026
Bỏ phố về quê sau 10 năm làm việc kiệt sức, cặp vợ chồng cải tạo ngôi nhà trăm tuổi: Cuộc sống bình yên khiến ai xem cũng ao ước

Bỏ phố về quê sau 10 năm làm việc kiệt sức, cặp vợ chồng cải tạo ngôi nhà trăm tuổi: Cuộc sống bình yên khiến ai xem cũng ao ước

22:14 , 05/07/2026
Nam nghệ sĩ Việt vừa tìm được cơ hội đổi đời: Hot nhờ 1 bản hit rồi gặp khó nhiều năm, ra album ít được quan tâm

Nam nghệ sĩ Việt vừa tìm được cơ hội đổi đời: Hot nhờ 1 bản hit rồi gặp khó nhiều năm, ra album ít được quan tâm

21:52 , 05/07/2026
Dàn Anh tài mùa 1 dẫn đầu điểm số, khán giả tranh cãi dữ dội

Dàn Anh tài mùa 1 dẫn đầu điểm số, khán giả tranh cãi dữ dội

21:34 , 05/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên