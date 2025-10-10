Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đường dây lập sàn tiền ảo WorldMall, chiếm đoạt 10 tỷ đồng của 4.800 nhà đầu tư

10-10-2025 - 15:28 PM | Kinh tế số

4.800 nhà đầu tư tiền ảo đã bị chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng khi tham gia dự án sàn tiền ảo giả trên mạng xã hội.

Ngày 9/10, Công an Hà Nội thông tin cơ quan điều tra đã bắt giữ 5 người trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức tham gia đầu tư trên sàn điện tử World Mall. Vụ án trên được Phòng Cảnh sát hình, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an điều tra vào tháng 9.

Sàn tiền ảo WorldMall do đối tượng Bùi Quang Minh, sinh năm 1991, trú tại Hưng Yên thành lập. Để thực hiện hành vi, Minh thuê Nguyễn Trọng Ngọc và Lê Văn Thành (37 tuổi, trú tại Hà Nội) viết phần mềm dự án WorldMall.app, với đồng tiền ảo WM theo yêu cầu của Minh. Minh trả cho Ngọc, Thành 50 triệu đồng và trả công 1.000 USD/tháng để 2 người này giúp Minh quản trị kỹ thuật phần mềm. Minh đã mời Nguyễn Thành Phước, Đồng Thị Kim Dung (cùng trú tại Hà Nội) tham gia điều hành nhằm thu hút, kêu gọi người dân tham gia đầu tư.

Từ tháng 3 đến nay, WorldMall đã liên tục kêu gọi, thu hút nhà đầu tư với lời mời chào lợi nhuận lớn, lãi suất từ 8 - 21%/năm. Theo tài liệu điều tra, có khoảng 4.800 nhà đầu tư đã nạp tiền vào các ví điện tử của sàn này với tổng số tiền tương đương 10 tỷ đồng.

Ai dùng ChatGPT tại Việt Nam kiểm tra ngay lập tức thông tin mới!

Theo PV

VTV

