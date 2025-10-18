Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đường dây lừa đảo “ma quỷ” lớn nhất Campuchia có văn phòng ngay giữa trung tâm Seoul, tất cả “bốc hơi” trong chớp mắt

18-10-2025 - 21:43 PM | Tài chính quốc tế

Prince Group - tổ chức bị nghi đứng sau các vụ lừa đảo tiền ảo tại Campuchia - vừa bị phát hiện hoạt động công khai với văn phòng ngay giữa trung tâm Gangnam, Seoul (Hàn Quốc).

Theo phóng sự độc quyền của SBS ngày 16/10, văn phòng của nhóm “Prince Holding Group” - tổ chức từng bị nghi đứng sau các vụ lừa đảo tại Campuchia - vẫn hoạt động tại Seoul (Hàn Quốc). Xét về quy mô và phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Prince Holding Group nằm trong top các đường dây lừa đảo lớn nhất Campuchia.

Ngay sau khi thông tin được công bố, toàn bộ website, fanpage và blog chính thức của công ty liên quan đã bị xóa và nhân viên rời khỏi văn phòng.

Một trang Facebook thuộc công ty phát triển bất động sản tại Campuchia mang tên “Kingsmen Real Estate Group” từng giới thiệu rằng đây là công ty thành viên của Prince Group. Tuy nhiên, đến sáng 17/10, Facebook, website và blog chính thức của công ty này đã bất ngờ bị đóng cửa. Việc này xảy ra ngay sau khi SBS lần đầu tiên đưa tin về việc Prince Group có văn phòng tại gần Tòa thị chính Seoul.

Đường dây lừa đảo “ma quỷ” lớn nhất Campuchia có văn phòng ngay giữa trung tâm Seoul, tất cả “bốc hơi” trong chớp mắt- Ảnh 1.

Nguồn: SBS

Đường dây lừa đảo “ma quỷ” lớn nhất Campuchia có văn phòng ngay giữa trung tâm Seoul, tất cả “bốc hơi” trong chớp mắt- Ảnh 2.

Một số nghi ngờ cho rằng công ty đã cố xóa bỏ dấu vết liên quan đến các hoạt động tội phạm. Đồng thời, SBS cũng xác nhận Prince Holding Group từng vận hành một văn phòng khác tại tòa nhà trên đường Teheran, quận Gangnam, Seoul. Hiện tại, cửa văn phòng của Kingsmen Real Estate Group đã khóa và không có dấu hiệu người ra vào.

Một cán bộ tòa nhà cho biết: “Thông tin đăng ký văn phòng vẫn nguyên vẹn và chưa có thay đổi gì. Việc đi lại của nhân viên thì chúng tôi không nắm rõ.”

Trước đó, công ty này từng đăng thông báo tuyển dụng nhân sự có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc Trung và làm việc tại Campuchia. Phóng viên SBS đã nhiều lần liên hệ với nhân viên phụ trách tuyển dụng nhưng không nhận được phản hồi.

Trước những thông tin về hoạt động của Prince Group tại Hàn Quốc, cảnh sát vẫn chưa nắm đầy đủ các chi tiết cơ bản. Khi được hỏi, ông Seo Beom-su, thành viên Ủy ban Hành chính và An ninh Quốc hội Hàn Quốc, cho biết: “Trước khi SBS đưa tin, tôi không nắm được thông tin về hoạt động của Prince Group tại Hàn Quốc.”

Ông Yoo Jae-sung, quyền Tổng Thư ký Cảnh sát Hàn Quốc, cho hay: “Về vấn đề này, tôi chưa nắm rõ.” Cảnh sát cho biết sẽ nhanh chóng kiểm tra và quyết định việc khởi xướng điều tra các hoạt động của Prince Group tại Hàn Quốc.

Nguồn: SBS News

Cận cảnh "khu phức hợp lừa đảo lớn nhất Sihanoukville" ở Campuchia

Theo Phạm Trang

